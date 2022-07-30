 مصير الأسرى بيد القوات الروسية ومحاولات عائلاتهم في أوكرانيا لمساعدتهم | DW الأخبار | DW | 04.08.2022

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DW الأخبار

مصير الأسرى بيد القوات الروسية ومحاولات عائلاتهم في أوكرانيا لمساعدتهم

يثير ملف الأسرى الأوكرانيين لدى روسيا الكثير من القلق في ظل توجيه الكرملين اتهامات مزعومة لبعض أسرى الحرب، وتقديمهم لمحاكمات جنائية، مخالفة بذلك اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب

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