مصير الأسرى بيد القوات الروسية ومحاولات عائلاتهم في أوكرانيا لمساعدتهم

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يثير ملف الأسرى الأوكرانيين لدى روسيا الكثير من القلق في ظل توجيه الكرملين اتهامات مزعومة لبعض أسرى الحرب، وتقديمهم لمحاكمات جنائية، مخالفة بذلك اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
نقص إمدادات الغاز الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية اضطرت ألمانيا إلى العمل على خفض استهلاكها من الغاز الطبيعي بحوالي 15 في المائة وهو ما ينعكس سلبا على القطاع الصناعي الذي سجل تراجعا للشهر الخامس على التوالي.
أعلنت أوكرانيا الإجلاء الإلزامي لجميع سكان دونيتسك، إحدى المنطقتين الإداريتين في حوض دونباس، لتجنب "الإرهاب الروسي" وعمليات القصف، هذا فيما لا تزال أصداء الهجوم على أسرى مصنع آزوفستال في ماريوبول تتفاعل.
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الجزر الواقعة في بحر إيجه والتي تطالب تركيا بالسيادة عليها هي جزر يونانية. وفي ملف اللجوء طالبت بيربوك أثينا بالالتزام بحقوق الإنسان على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
اتهمت القوات الروسية أوكرانيا بقصف سجن في منطقة يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو في دونيتسك حيث يُحتجز أسرى حرب من الجيش الأوكراني، لكن الجيش الأوكراني نفى مسئوليته عن القصف وحملت الجيش الروسي المسؤولية.
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