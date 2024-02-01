مصيدة رقمية - العمل القسري في مصانع احتيال أسيوية
إعلان
عبر عمليات رقمية يتوجب عليهم إقناع أشخاص من أوربا والولايات المتحدة والصين، باستثمارات مالية في مشاريع احتيالية. وكل من يرفض التعاون، يخاطر بالتعرض للتعذيب أو الموت حتى. ويبقى أملهم الوحيد هو أن تساعدهم مجموعة صغيرة من النشطاء على الهروب. رافق فريق التحقيق الاستقصائي التابع لدويتشه فيله إحدى مهام النشطاء تلك وأجرى أبحاثًا للتعرف على الجناة على الحدود بين ميانمار وتايلاند. لقد اكتشفنا شبكة إجرامية ضخمة قادتنا للكشف على أحد زعماء العصابات الصينية سيئة السمعة.