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مصيدة رقمية - العمل القسري في مصانع احتيال أسيوية

١ فبراير ٢٠٢٤

هم جزء من عملية احتيال عالمية، وضحايا لهذه الأعمال المشبوهة. يتم جذب آلاف الباحثين عن العمل على مستوى العالم من قبل مجرمين إلى جنوب شرق آسيا، حيث يتم احتجازهم في مصانع احتيال منظمة.

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عبر عمليات رقمية يتوجب عليهم إقناع أشخاص من أوربا والولايات المتحدة والصين، باستثمارات مالية في مشاريع احتيالية. وكل من يرفض التعاون، يخاطر بالتعرض للتعذيب أو الموت حتى. ويبقى أملهم الوحيد هو أن تساعدهم مجموعة صغيرة من النشطاء على الهروب. رافق فريق التحقيق الاستقصائي التابع لدويتشه فيله إحدى مهام النشطاء تلك وأجرى أبحاثًا للتعرف على الجناة على الحدود بين ميانمار وتايلاند. لقد اكتشفنا شبكة إجرامية ضخمة قادتنا للكشف على أحد زعماء العصابات الصينية سيئة السمعة.

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