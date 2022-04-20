 مصنع ريفيان للسيارات الكهربائية: مرجل يغلي | صنع في ألمانيا | DW | 27.04.2022

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صنع في ألمانيا

مصنع ريفيان للسيارات الكهربائية: مرجل يغلي

موقع ضخم لمصنع سيارات كهربائية يتحول إلى نزاع سياسي. يعتبر مصنع ريفيان أكبر مشروع للتنمية الاقتصادية في تاريخ ولاية جورجيا الأمريكية، ولكنه لا يحظى بشعبية لدى الجميع.

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