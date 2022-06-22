مصنع تشغله الروبوتات

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"آلة تصنع آلة"، هذا ما يهدف إليه إيلون موسك من خلال أتمتة مصانع سياراته بالكامل. ويصبح حينها الناس مجرد عملاء. لكن ماسك لازال بعيدا عن هدفه. غير أن هناك أفكار أكثر جرأة.
حولت شركات السيارات في أوروبا بعضا من خطوط إنتاجها إلى شرق أوروبا، الأنظار اليوم تتحول إلى إفريقيا سواء لتصنيع السيارات أو كسوق واعد للسيارات، فهل حقا تنافس إفريقيا شرق أوروبا في هذا المجال؟
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