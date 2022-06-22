 مصنع تشغله الروبوتات | صنع في ألمانيا | DW | 22.06.2022

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صنع في ألمانيا

مصنع تشغله الروبوتات

"آلة تصنع آلة"، هذا ما يهدف إليه إيلون موسك من خلال أتمتة مصانع سياراته بالكامل. ويصبح حينها الناس مجرد عملاء. لكن ماسك لازال بعيدا عن هدفه. غير أن هناك أفكار أكثر جرأة.

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