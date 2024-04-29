مصنعو سيارات: الاتحاد الأوروبي بحاجة لمزيد من محطات شحن

قالت رابطة مصنعّي السيارات في أوروبا إن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى محطات لشحن المركبات الكهربائية وأن الاتحاد بحاجة لإنشاء المزيد من المحطات بثمانية أضعاف كل عام حتى عام 2030.

قال مصنعو السيارات في أوروبا اليوم الاثنين (29 أبريل/نيسان 2024) إن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى محطات لشحن المركبات الكهربائية وأن عمليات الانشاء لا تتماشى مع حجم مبيعات المركبات.

ونمت مبيعات السيارات الكهربائية بثلاثة مرات أسرع من إنشاء محطات الشحن من عام 2017، وفقاً لتقرير صدر اليوم الاثنين عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.

وقالت الرابطة إن التكتل سوف يحتاج إلى إنشاء المزيد من محطات الشحن الحالية بثمانية أضعاف كل عام حتى عام 2030.

وفي ظل اقتصاد متطور مثل دول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى التخلص من الوقود الأحفوري من أجل خفض غازات الاحتباس الحراري، فإن صناعة السيارات تراهن بشكل مكثف على المركبات الكهربائية بصفتها بديل عن محركات الاحتراق الداخلي.

وقالت المديرة العامة لرابطة مصنعي السيارات في أوروبا، سيغريد ديفريزفي بيان صحفي: "نحتاج إلى تبني السوق الشامل للسيارات الكهربائية في جميع دول الاتحاد الأوروبي لتحقيق الطموح الأوروبي بشأن أهداف خفض ثاني أكسيد الكربون، وهذا لن يحدث دون انتشار البنية التحتية للشحن على نطاق واسع في أنحاء المنطقة".

وتقدر المفوضية الأوروبية أن أوروبا بحاجة إلى 3.5 مليون محطة شحن بحلول 2030 ووفقاً للرابطة فإن تحقيق هدف 3.5 مليون محطة يعني إنشاء 8 آلاف محطة أسبوعياً حتى ذلك التاريخ، والذي يمثل ثلاثة أضعاف معدل الانشاء الحالي.

ولكن الرابطة دفعت أيضاً بأن رقم 3.5 مليون محطة لن يكون كافياً. ووفقا لها فإن التكتل يحتاج إلى 8.8 مليون محطة بحلول 2030، والذي يعني إنشاء 22 ألف محطة أسبوعياً وهو ما يعني ثمانية أضعاف المعدل الحالي.

ع.ح/ح.ز (د ب أ)