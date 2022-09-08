مصطلحات السيارات الكهربائية

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هناك عدد من المصطلحات المربكة المرتبطة بالسيارات الكهربائية مثل كيلوواط أو كيلوواط ساعة أو فولت أو أمبير. مجلة "عالم السرعة" تشرح هذه المصطلحات.
هل تسهم القرارات الفردية في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري؟ أم أن الدعوات الرامية لتغيير نمط حياة الأفراد ليست سوى وسيلة لتشتيت الانتباه عن الحلول الحقيقية لمكافحة الاحتباس الحراري؟ وما دور الشركات الكبرى في ذلك؟
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