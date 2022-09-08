عالم السرعة

مصطلحات السيارات الكهربائية

هناك عدد من المصطلحات المربكة المرتبطة بالسيارات الكهربائية مثل كيلوواط أو كيلوواط ساعة أو فولت أو أمبير. مجلة "عالم السرعة" تشرح هذه المصطلحات.