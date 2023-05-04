 مصر: 17 قتيلا في تصادم حافلة بشاحنة نقل ثقيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.05.2023

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مصر: 17 قتيلا في تصادم حافلة بشاحنة نقل ثقيل

تسبب تصادم حافلة ركاب بشاحنة نقل على طريق سريع بمحافظة الوادي الجديد جنوب غرب مصر، بمقتل 17 شخصا وإصابة نحو 29 شخصا. وفقا لبيانات وزارة الصحة المصرية فإن كيفية وقوع الحادث لم تضح بعد.

مصر صورة أرشيفية لحادث سير

صورة أرشيفية

قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس (4 مايو/ أيار 2023) إن 17 قتلوا وأصيب 29 بعد أن اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة نقل ثقيل على طريق صحراوي سريع جنوب غرب البلاد. وذكرت مصادر طبية وأمنية أن الحادث وقع أمس الأربعاء على طريق أسيوط-الخارجة السريع الذي يبعد نحو 400 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من القاهرة في محافظة الوادي الجديد.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 26 سيارة إسعاف تم إرسالها لموقع الحادث لنقل المصابين للمستشفيات. وأضاف البيان "تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط". ولم يتضح بعد كيف وقع الحادث.

وتتسبب القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد المرور وسوء حالة الطرق في وقوع العديد من حوادث السير في مصر.

ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام الماضي فقد تسببت حوادث الطرق في مصر في مقتل 7101 شخص في 2021 بما يشكل زيادة بنسبة 15.2 بالمئة مقارنة بعام 2020.

ا.ف/ ح.ز   (رويترز)

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    الكاتب: عباس الخشالي


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