 مصر.. وفاة عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان داخل السجن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.08.2020

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مصر.. وفاة عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان داخل السجن

بعد نحو سبع سنوات في السجن، توفي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، عصام العريان، داخل السجن. وكان العريان لايزال يحاكم في عدة قضايا بعد أن وصل عدد سنوات السجن التي حكم عليه بها "150 سنة"، وفقاً لمحاميه.

القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان

القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان

تُوفي عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الخميس (13 آب/أغسطس) داخل السجن، عن 66 عاماً، حسب ما أكد محاميه لوكالة فرانس برس.

مختارات

وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود لفرانس برس: "نعم .. الخبر صحيح، أخطرتني السلطات بوفاته وقد أبلغت أسرته من أجل ترتيبات استلام الجثمان". وأوضح عبد المقصود أنه أُبلغ بأن وفاة العريان نجمت عن أسباب "طبيعية"، بدون أن يضيف أي تفاصيل.

وكان العريان هو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة - المنحل الآن - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك. وقد انتخب نائباً برلمانياً أكثر من مرة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013، وبعد ثلاثة أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، أوقفت الشرطة العريان ليلاً في أحد أحياء شرق القاهرة حيث كان يختبئ. وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان "تنظيماً إرهابياً" منذ نهاية 2013. وحسب المحامي، فإن العريان كان لا يزال يحاكم في عدة قضايا، وكانت "آخر جلسة محاكمة له في كانون الأول/ديسمبر الماضي".

وفي 2018 قضت محكمة مصرية بإعدام العريان و75 آخرين من الإخوان بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة في الـ13 من آب/أغسطس 2013. وبالرغم من إلغاء الحكم لاحقاً، إلا أن عدد السنوات النهائية حتى الآن التي حُكم عليه بها "150 عاماً" بالإجمال، وفقاً لعبد المقصود.

م.ع.ح/و.ب (أ ف ب) 

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    في كنف عائلة ريفية

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  • Flash-Galerie Ende Hosni Mubarak Ära Muhammad Anwar as-Sadat (AP)

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    نائب لرئيس الجمهورية

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  • Flash-Galerie Ende Hosni Mubarak Ära Porträt (dapd)

    ثلاثة عقود على رأس السلطة – بداية حقبة مبارك ونهايتها في صور

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  • Flash-Galerie Tahrir-Platz Kairo Ägypten (picture alliance/dpa)

    ثلاثة عقود على رأس السلطة – بداية حقبة مبارك ونهايتها في صور

    شرارة الثورة

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  • Flash-Galerie Ende Mubarak Ära Fernsehrede (dapd)

    ثلاثة عقود على رأس السلطة – بداية حقبة مبارك ونهايتها في صور

    "الخطاب العاطفي"

    ظهر مبارك في أكثر من خطاب بعد اندلاع الثورة وبدأ بالتعهد بحل المشكلات الاقتصادية، مرورا بقبول استقالة الحكومة وتأكيد عدم نيته الترشح لفترة جديدة. الخطاب الثاني لمبارك وصف بـ"لعاطفي"

  • Ägypten Kairo Proteste (AP)

    ثلاثة عقود على رأس السلطة – بداية حقبة مبارك ونهايتها في صور

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  • Ägypten Ex-Präsident Mubarak Militärkrankenhaus (Reuters/M. Abd El)

    ثلاثة عقود على رأس السلطة – بداية حقبة مبارك ونهايتها في صور

    المغادرة إلى شرم الشيخ متنحياً

    إعلان مبارك تنحيه عن القيام بمهامه كرئيس للجمهورية تزامن مع الإعلان عن مغادرته وعائلته القاهرة متوجهاً إلى شرم الشيخ، ليقضي معظم سنواته الأخيرة في مستشفى عسكري بالقاهرة.وأودع مبارك السجن لسنوات بعد الانتفاضة التي أنهت حكمه لكنه خرج من السجن في عام 2017 بعد تبرئته من معظم التهم التي وجهت إليه.


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