مصر والمغرب يرفعان رأس العرب بـ 13 بصمة في حفل جوائز الكاف

خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حصد لاعبو المغرب خمس جوائز فيما حصد المصريون ثلاث جوائز أخرى. وعلى مستوى السيدات فازت لاعبات من المغرب ونيجيريا وجنوب افريقيا بجوائز متنوعة.

فرضت الكرة العربية نفسها بقوة على حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم مساء الإثنين في مدينة مراكش المغربية.

كان للكرة العربية حضور قوي بـ 13 بصمة مختلفة، حيث فاز المغاربة بخمس جوائز، حيث ذهبت جائزة أفضل مدرب لوليد الركراكي المدير لأسود أطلس رابع كأس العالم الأخيرة (قطر 2022).

وفاز المغربي ياسين بونو لاعب الهلال السعودي بجائزة أفضل حارس مرمى، ومنتخب المغرب بجائزة أفضل منتخب بعد إنجازه التاريخي في مونديال قطر.

وصعد فريق الأهلي المصري لمنصة التتويج ثلاث مرات بفضل فوزه بخمس بطولات محلية وقارية في الموسم الماضي تحت قيادة مديره الفني الحالي السويسري مارسيل كولر. وفاز العملاق المصري بجائزة أفضل فريق للرجال، وفاز لاعبه الجنوب أفريقي بيرسي تاو بجائزة الأفضل داخل القارة، ومحمود عبد المنعم كهربا بجائزة هدف العام.

ذهبت جائزة أفضل مدرب لوليد الركراكي مدير منتخب أسود الأطلس رابع كأس العالم الأخيرة (قطر 2022). صورة من: Nour Aknajja/Sports Inc/empics/picture alliance

كما تواجد ثلاثة نجوم عرب في تشكيل منتخب أفريقيا لأفضل 11 لاعباً في أفريقيا لعام 2023، وهم الثنائي المغربي أشرف حكيمي وسفيان أمرابط إضافة إلى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وبخلاف مصر والمغرب كان لنيجيريا حضور بارز في حفل الكاف، بفوز فيكتور أوسيمين نجم النسور الخضراء وفريق نابولي الإيطالي بالجائزة الأكبر أفضل لاعب، كما فازت مواطنته أسيسات أوشوالا مهاجمة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة.

وبثلاث بصمات ظهرت السنغال في فوز لامين كامارا بجائزة أفضل لاعب شاب إضافة إلى تواجد الثنائي ساديو ماني وكاليدو كوليبالي في التشكيل المثالي لمنتخب أفريقيا.

جوائز نسائية

ولم يتفوق المغاربة على مستوى الرجال فقط، بل فازت نسرين الشاد بجائزة أفضل لاعبة شابة، ومواطنتها فاطمة تغناوت بجائزة أفضل لاعبة داخل حدود القارة السمراء، التي تواجدت أيضا في التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبة في أفريقيا.

وفازت النيجيرية تشياماكا ننادوزي بجائزة أفضل حارسة مرمى، وذهبت جائزة أفضل منتخب للسيدات لمنتخب نيجيريا، وتواجدت أيضاً 3 لاعبات في منتخب القارة. وتفوق منتخب نيجيريا للسيدات في سباق التصويت على منافسيه في القائمة النهائية، وهما المغرب وجنوب أفريقيا.

حصلت تشياماكا نادوزي من نيجيريا على جائزة أفضل حارس المرمى للعام خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2023 في مراكش في 11 ديسمبر 2023. صورة من: AFP/Getty Images

وعزز منتخب نيجيريا للسيدات رقمه القياسي حيث أصبح الأكثر فوزا بهذه الجائزة برصيد خمس مرات. ولمع المنتخب النيجيري خلال منافسات مونديال 2023 حيث كان بين ثلاثة منتخبات أفريقية تأهلت لدور الـ16 رفقة المغرب وجنوب أفريقيا.

وتألقت ننادوزي مع منتخب نيجيريا في بطولة كأس العالم وحصلت على جائزة أفضل لاعبة بعد أدائها المبهر أمام كندا في مباراة الجولة الأولى. كما تصدت حارسة مرمى منتخب نيجيريا لركلة جزاء حاسمة بخلاف العديد من التصديات الحاسمة طوال مونديال السيدات.

ومع فريقها إف سي باريس الفرنسي، خرجت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاما بشباك نظيفة في 6 مباريات وقادت ناديها للتأهل لدوري أبطال أوروبا للسيدات لأول مرة في تاريخه.

ولمعت جنوب أفريقيا بجائزتين في حفل مراكش، بفوز صن داونز بجائزة أفضل فريق للسيدات متفوقاً في التصويت على منافسيه من المغرب، وهما الجيش الملكي وسبورتنج كازابلانكا. كما فاز ديزيري إيليس بجائزة أفضل مدير فني لفرق السيدات بخلاف تواجد 5 لاعبات في التشكيل المثالي لمنتخب القارة.

وأقيم حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في مدينة مراكش للعام الثاني على التوالي.

ع.ح./ح.ز. (د ب أ)