مصر - مقتل 19 إثر سقوط حافلة في ترعة بمحافظة الدقهلية

ذكرت وزارة الصحة المصرية اليوم السبت (12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022) أن 19 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون إثر سقوط حافلة في ترعة بمحافظة الدقهلية في شمال البلاد.

وأضافت الوزارة أن الحافلة انقلبت وسقطت في ترعة الرياح التوفيقي بالمحافظة التي تقع بشمال البلاد، وانه تم نقل المتوفين والمصابين لمستشفيات أجا والمنصورة الدولي فيما جرى انتشال السيارة من المياه.

وقالت مصادر أمنية إن حوالي 35 شخصاً كانوا في الحافلة وإن الحادث وقع "نتيجة السرعة وأثناء محاولة السائق تخطي سيارة أمامه اختلت عجلة القيادة وسقطت الحافلة في الترعة".

وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتبين في البداية مصرع 16 شخص، وتم انقاذ 17 آخرين من ركاب الحافلة، وتكثف القوات من جهودها للتأكد من عدم وجود أحد في مياه الترعة.

وتودي حوادث السبر القاتلة بحياة الآلاف سنويا في مصر. وتقع الحوادث والاصطدامات في الغالب بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور.

وفى تموز/يوليو الماضي، اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة متوقفة على طريق سريع في محافظة المنيا جنوبا، مما أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 35 آخرين.

ع.ح./ع.أ.ج. (رويترز، ا ف ب)