مصر: مقتل سبعة أشخاص في هجوم انتحاري بشمال سيناء

قالت وزارة الداخلية المصرية إن سبعة أشخاص بينهم أربعة رجال شرطة قتلوا اليوم الثلاثاء (التاسع من نيسان/ أبريل 2019) عندما فجر انتحاري يبلغ من العمر 15 عاماً نفسه قرب سوق بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر أن من بين القتلى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زويد ومعاونه، وطفل يبلغ من العمر ست سنوات. وذكرت أن الهجوم أسفر عن إصابة 26 شخصاً.

وكانت مصادر أمنية قالت في وقت سابق إن الضابطين هما رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زويد ومعاونه.

من جانبه، أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد مسؤوليته عن الهجوم. وقال في بيان إن 15 شخصا قُتلوا أو أُصيبوا. وذكر البيان أن المهاجم يكنى بأبو هاجر المصري وفجر سترته الناسفة في دورية راجلة للشرطة.

وتكافح مصر للقضاء على إسلاميين متشددين يشنون هجمات أغلبها في شمال شبه جزيرة سيناء وهي المنطقة التي يشن الجيش فيها عملية أمنية كبيرة منذ فبراير شباط 2018.

م.م/ أ.ح ( رويترز، د ب ا)