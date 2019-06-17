مصر- مقتل إرهابيين ومصرع ضابط أمن في اشتباكات شرق القاهرة

تمكنت قوات الامن المصرية مساء اليوم (الثلاثاء 14 نيسان/ ابريل 2020) من اقتحام وكر للإرهابيين في منطقة الأميرية بالقاهرة حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن التليفزيون المصري مصرع ضابط بجهاز الأمن الوطني المصري برتبة مقدم خلال اشتباكات مع عناصر إرهابية بمنطقة الأميرية بشرق القاهرة. وقال مصدر أمنى "إن العملية الأمنية التي شهدتها عزبة شاهين في منطقة الأميرية استشهد فيها ضابط من الأمن الوطني هو المقدم محمد فوزي الحوفي وتمت تصفية جميع العناصر الارهابية الذين كانوا متواجدين في الشقة التى كانوا يستخدمونها كوكر لهم".

وقال التلفزيون إن ثلاثة من رجال الأمن أصيبوا أيضا في تبادل لإطلاق النار مع المسلحين الذين يشتبه في كونهم متشددين في حي الأميرية

بشمال شرق القاهرة.

وقال مكتب النائب العام في بيان إن النائب أمر بإجراء تحقيق عاجل "في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية، وقد انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث.

وبثت محطتا تلفزيون محليتان لقطات حية لتبادل إطلاق النار في الأميرية. وقالت المحطتان ومصدران أمنيان، طلبا عدم ذكر اسميهما، إن

المسلحين قُتلوا. وقال أحد المصدرين "التحقيقات الأولية تشير إلى أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية". وأضاف أنه تم العثور على متفجرات وأسلحة بحوزة المشتبه بهم.

وخلال المواجهة الأمنية في منطقة الأميرية دعت قوات الأمن دعت السكان عبر مكبرات الصوت إلى البقاء داخل البيوت والابتعاد عن

النوافذ. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية، ولم يتوفر المزيد من المعلومات حتى الآن.

م.م/ص.ش (د ب أ، رويترز)