مصر- مقتل إرهابين ومصرع ضابط أمن في اشتباكات شرق القاهرة

تمكنت قوات الامن المصرية مساء اليوم (الثلاثاء 14 نيسان/ ابريل 2020) من اقتحام وكر للإرهابيين في منطقة الأميرية بالقاهرة حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن التليفزيون المصري مصرع ضابط بجهاز الأمن الوطني المصري برتبة مقدم خلال اشتباكات مع عناصر إرهابية بمنطقة الأميرية بشرق القاهرة. وقال مصدر أمنى "إن العملية الأمنية التي شهدتها عزبة شاهين في منطقة الأميرية استشهد فيها ضابط من الأمن الوطني هو المقدم محمد فوزي الحوفي وتمت تصفية جميع العناصر الارهابية الذين كانوا متواجدين في الشقة التى كانوا يستخدمونها كوكر لهم".

وأضاف التلفزيون أنه لم يتمكن أي فرد من المجموعة الارهابية من الفرار، وتقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة التى تم تطويقها بالفعل مساء الثلاثاء. وأشار إلى أن الأهالي الذين لم يتمكنوا من مغادرة مساكنهم، التزموا عدم الخروج من المساكن أو فتح الشرفات وتم قطع التيار الكهربائي عن المنطقة بالكامل.

وذكر التلفزيون الرسمي المصري أن إطلاق النار توقف وتمكنت قوات الأمن من اقتحام الوكر الإرهابي، فيما لقيت جميع العناصر الارهابية مصرعها.

م.م/ص.ش (د ب أ، رويترز)