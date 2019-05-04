 مصر: محكمة النقض تؤكد عقوبة السجن للقيادي السلفي ابو إسماعيل | أخبار | DW | 04.05.2019

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أخبار

مصر: محكمة النقض تؤكد عقوبة السجن للقيادي السلفي ابو إسماعيل

قال مصدر قضائي في القاهرة إن محكمة النقض أكدت حكما بسجن القيادي السلفي حازم صلاح ابو إسماعيل وخمسة آخرين خمس سنوات لإدانتهم بالتحريض وحصار مقر محكمة القاهرة في عام 2012.

Hasem Abu Ismail (picture-alliance/dpa)

أيدت محكمة النقض المصرية السبت (الرابع من أيار/ مايو 2019) حكما بسجن القيادي السلفي حازم صلاح ابو إسماعيل و5 آخرين لمدة خمس سنوات لإدانتهم بحصار مقر محكمة في القاهرة في العام 2012، حسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وابو إسماعيل داعية سلفي شهير التف حوله آلاف السلفيين لدعمه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2012 وفاز بها الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي. لكنه استبعد في اللحظات الأخيرة قبل بدء السباق الانتخابي.

مختارات

قضت محكمة مصرية السبت بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية، لمدة عام واحد مع الشغل فيما يعرف بقضية إهانة القضاء. المدان أبو إسماعيل وصف المحكمة "بالباطلة". (12.04.2014)

أُعلن في مصر عن تأسيس حزب سلفي جديد نتيجة لخلافات داخلية في حزب النور. وبالرغم من هذا مازالت الأحزاب الإسلامية تتمتع بقدرة على التأثير في الناخب، ويتوقع محللون يبرز هذا خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. (05.01.2013)

ونسبت النيابة العامة إلى ابو إسماعيل والمتهمين الأخرين التحريض على حصار محكمة مدينة نصر في شمال شرق القاهرة والاشتراك في حصارها في ديسمبر/ كانون الأول 2012 لاستصدار قرار بإخلاء سبيل أحد أنصار ابو إسماعيل الذي قالت الشرطة إنها ضبطت بحوزته سلاحا آليا.

وطعن ابو إسماعيل والخمسة المحكوم عليهم حضوريا على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية وقراراتها لا تقبل الطعن عليها.

وفي أبريل/ نيسان 2015 صدر حكم نهائي بحبس ابو إسماعيل سبع سنوات بتهمة تزوير مستندات بشان جنسية والدته اثناء تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية في العام 2012.

يذكر أن ابو إسماعيل محبوس منذ القبض عليه في يوليو/تموز 2013 في اعقاب إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي التي انتقدها ابو إسماعيل بشدة ووصفها بأنها "انقلاب عسكري".

وكان الجيش أطاح بمرسي آنذاك استجابة لمطالب ملايين المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع في تظاهرات حاشدة عبر البلاد احتجاجا على السنة التي قضاها الرئيس الإسلامي في الحكم والتي اتسمت بالاضطرابات السياسية وسوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب/رويترز)

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    يشغل محمد بديع منصب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وهو أعلى منصب في التنظيم. ويعتبر بديع المرشد الثامن للجماعة منذ تأسيس مكتب الإرشاد عام 1931، وخلف محمد مهدي عاكف عام 2010. ألقي القبض عليه في أغسطس/ آب عام 2013.

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    الداعية ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ويقيم في قطر منذ عام 1961. حُكم عليه غيابياً بالإعدام لتورطه في قضية "اقتحام السجون". ينتمي القرضاوي إلى تنظيم الإخوان المسلمين، ودخل السجن عدة مرات بسبب هذا الانتماء، أولها عام 1949.

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    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

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    النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. قُبض على خيرت الشاطر في أعقاب عزل مرسي خلال يوليو/ تموز عام 2013، ووجهت له تهمة التحريض على العنف. يعتبر الشاطر حلقة وصل التنظيم مع الدول الغربية، بسبب علاقاته هناك، وكان مرشح الجماعة الرئيسي لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2012.

  • Ägypten Demos gegen den Militärrat Archiv 20.04.2012 Mohammed El-Beltagi

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    محمد البلتاجي

    عضو برلمان منذ عام 2005 عن كتلة الإخوان المسلمين، واشتهر بخطابه الشهير المصور والذي يقرن فيه بين عودة الرئيس مرسي إلى منصبه وتوقف الاحتجاجات في رابعة. قتلت ابنته أسماء أثناء الأحداث التي رافقت وأعقبت فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية.

  • Essam El-Erian

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    عصام العريان

    مسؤول المكتب السياسي لجماعة الإخوان في مصر ومستشار الرئيس الأسبق مرسي، بالإضافة إلى شغله منصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة. انتخب عضواً بالبرلمان منذ عام 1987 وحتى 1990، وكان أصغر نائب سناً وقتها.

  • Saad el Katatni Ägypten Parlament Sprecher

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    سعد الكتاتني

    رئيس البرلمان المصري لدورة عام 2012، والتي فاز فيها الإخوان المسلمون بالأغلبية. كان محمد الكتاتني عضواً سابقاً في مكتب الإرشاد وشغل منصب أمين عام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للجماعة. رفض الكتاتني حضور الخطاب الذي ألقاه عبد الفتاح السيسي بعد عزل مرسي، فتم إلقاء القبض عليه.

  • Rashad al-Bayoumi Muslimbrüderschaft

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    رشاد البيومي

    عضو في مكتب الإرشاد للجماعة ومسؤول قسم الطلبة فيها. كان من بين أبرز المرشحين لخلافة المرشد السابق محمد عاكف عام 2010، قبل أن تحسم انتخابات المكتب لصالح محمد بديع.

    الكاتب: ياسر أبو معيلق


مختارات

رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

قضت محاكم مصرية بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في ما عرف بقضية "اقتحام السجون". يُضاف إليهم الداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي. ولكن من هي تلك القيادات؟ (16.06.2015)  

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