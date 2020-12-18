مصر.. مجموعة حقوقية تدين تبرئة متهمين بتعرية مسنة قبطية

دانت مجموعة حقوقية بارزة هي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" حكم تبرئة ثلاثة مصريين متهمين بتجريد قبطية مسنة من ملابسها في حادثة جرت قبل أربع سنوات. ودعت المجموعة الحقوقية النيابة العامة إلى تقديم طعن ضد هذا الحكم الذي أشار مصدر قضائي أنه قابل للاستئناف. وقالت إن "محاكمة المتورطين في الاعتداءات الطائفية تعد الضمانة الأساسية لعدم تكرار هذه الاعتداءات".

وتم جر سعاد ثابت (74 عاما) عارية على أيدي المتهمين الثلاثة بعد شائعات بأن نجلها كان يقيم علاقة مع امرأة مسلمة. ووقعت الحادثة في قرية الكرم في محافظة المنيا (نحو 300 كلم جنوب القاهرة)، وتم خلالها إحراق منازل عائلات مسيحية بينما دعا سكان غاضبون إلى طرد الأقباط.

ويشكّل مسيحيو مصر، أكبر أقلية دينية في الشرق الأوسط، ما بين 10 و15 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم مئة مليون.

وتمّت تبرئة المتهمّين الثلاثة، وهم والد ونجلاه، بعدما أعيدت محاكمتهم عقب صدور حكم في البداية بسجنهم لمدة عشر سنوات.

وذكرت صحيفة "وطني" القبطية المحلية أن سعاد ثابت ذهلت لدى صدور الحكم. وقالت وهي تبكي وتصرخ بحسب الصحيفة "كيف براءة وهم عروني أمام الجميع؟". وقالت إن "محاكمة المتورطين في الاعتداءات الطائفية تعد الضمانة الأساسية لعدم تكرار هذه الاعتداءات".

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وسبق أن ندد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حينها بالعنف الطائفي الذي تحوّل إلى مسألة جدلية على الصعيد الوطني. ولطالما اشتكى المسيحيون الأقباط من التمييز في الحياة العامة في مصر.

ويذكر أن تنظيم "داعش" استهدف كنائس في السنوات الأخيرة في هجمات أدت إلى مقتل العشرات.

ع.ش/خ.س (أ ف ب)