مصر .. مبادرة لتوعية الأطفال ضد التحرش الجنسي

بقوانين جديدة.. مخاوف من ازدياد قمع مجتمع الميم في الشرق الأوسط!

يخشى مجتمع الميم في الشرق الأوسط من تعرضه لمزيد من القمع. ففي العراق يسعى البرلمان إلى تجريم المثلية الجنسية، فيما استهدفت السعودية أعلام قوس قزح، وانتشرت في مصر حملة "فطرة" على منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة المثلية.