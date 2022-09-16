مصر .. مبادرة لتوعية الأطفال ضد التحرش الجنسي

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أسست ايمان عزت مبادرة "حماية" لتوعية الاطفال ضد مخاطر التحرش الجنسي عن طريق الغناء والمسرح وتمكنت من الوصول إلى أكثر من نصف مليون طفل في مصر
يشهد العالم العربي بين الحين والآخر جرائم قتل مروعة للنساء، وآخرها ذبح الطالبة المصرية نيرة أشرف أمام جامعتها وقتل الطالبة الأردنية إيمان أرشيد بالرصاص. فما سبب هذا العنف ضد المرأة وكيف يمكن التصدي له؟
كشفت مصادر قانونية وإعلامية أن دعوى قضائية تسعى إلى معرفة دور البابا السابق بنديكت السادس عشر ورجال دين بقضية تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال. القضية قد تشكل سابقة بألمانيا للمتورطين في الانتهاكات داخل المؤسسة الكنسية.
تسعى جماعات تزعم بـ"تفوق البيض" إلى استغلال المخاوف البيئية لتبرير جرائمها في إطار ما يُطلق عليه "الفاشية البيئية"، فما هي حركات "الفاشية البيئية" وما أهدافها؟
يخشى مجتمع الميم في الشرق الأوسط من تعرضه لمزيد من القمع. ففي العراق يسعى البرلمان إلى تجريم المثلية الجنسية، فيما استهدفت السعودية أعلام قوس قزح، وانتشرت في مصر حملة "فطرة" على منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة المثلية.
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