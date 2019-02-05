مصر: قتلى وجرحى نتيجة تفجير انتحاري قرب الأزهر

لقي شرطيان مصريان مصرعهما كما جرح آخرون بعد أن فجر انتحاري نفسه أمام مستشفى الحسين الجامعي في بداية شارع الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الاثنين (18 شباط/ فبراير 2019)، وذكرت مصادر أمنية أن قوات الأمن طاردته وضيقت عليه. وأكد مصدر أمني في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا) أن الإرهابي الذي فجر نفسه هو ذاته الذي قام بزرع العبوة التي انفجرت أمام مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة يوم الجمعة الماضي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنّ الانفجار الذي وقع على مقربة من مسجد الأزهر أسفر "عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة ضابطين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام".

وقال المصدر الأمني إن قوات الأمن اشتبهت فيه أثناء سيره في شارع الأزهر وطاردته، وقبل إلقاء القبض عليه قام بتفجير نفسه أمام مستشفى الحسين الجامعي. وقامت قوات الأمن بتطويق المكان وتوجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ع.خ (د ب ا)