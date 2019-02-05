 مصر: قتلى وجرحى نتيجة تفجير انتحاري قرب الأزهر | أخبار | DW | 18.02.2019

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أخبار

مصر: قتلى وجرحى نتيجة تفجير انتحاري قرب الأزهر

قتل شرطيان وجرح ضباط بعد تفجير انتحاري لنفسه في القاهرة. الشرطيان لقيا حتفهما بعد محاولتها القبض على الانتحاري الذي تقول السلطات المصرية إنه المسؤول عن زرع عبون ناسفة انفجرت في الجيزة الجمعة الماضية.

Ägypten Gizeh Polizei nach Anschlag auf Touristenbus (Reuters/A.A. Dash)

صورة من الأرشيف

لقي شرطيان مصريان مصرعهما كما جرح آخرون بعد أن فجر انتحاري نفسه أمام مستشفى الحسين الجامعي في بداية شارع الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الاثنين (18 شباط/ فبراير 2019)، وذكرت مصادر أمنية أن قوات الأمن طاردته وضيقت عليه. وأكد مصدر أمني في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا) أن الإرهابي الذي فجر نفسه هو ذاته الذي قام بزرع العبوة التي انفجرت أمام مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة يوم الجمعة الماضي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنّ الانفجار الذي وقع على مقربة من مسجد الأزهر أسفر "عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة ضابطين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام".

وقال المصدر الأمني إن قوات الأمن اشتبهت فيه أثناء سيره في شارع الأزهر وطاردته، وقبل إلقاء القبض عليه قام بتفجير نفسه أمام مستشفى الحسين الجامعي. وقامت قوات الأمن بتطويق المكان وتوجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ع.خ (د ب ا)

  • Ägypten Angriff auf Pilger-Bus (picture-alliance/dpa/Egypt’s Coptic Orthodox Church)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    قُتل سبعة أقباط الجمعة (الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2018) في المنيا (حوالي 250 كلم جنوب القاهرة). وقالت النيابة العامة المصرية في بيان إنها "تلقت إخطارا بوقوع حادث إطلاق نار استهدف حافلة تقل مجموعة من الأقباط أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل" في محافظة المنيا.

  • Ägypten Helwan Anschlag auf Mar Mina Kirche (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    وهو الاعتداء الأول على الأقباط منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 عندما قتل عنصر في تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" تسعة أشخاص في كنيسة في ضاحية حلوان جنوب القاهرة.

  • Kairo Beerdigung der Toten des Terroranschlags auf eine koptische Kirche (picture alliance/AP Photo/A. Nabil)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    وكان عام 2017 داميا بالنسبة إلى الأقباط الذين يمثلون نحو 10% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة، والذين تعرضوا لاعتداءات دامية أوقعت أكثر من مئة قتيل وعشرات المصابين.

  • Ägypten Anschlag auf Moschee in Al-Arisch (picture-alliance/dpa)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017: مقتل 54 مصلياً وإصابة 75 آخرين في هجوم وقع على مسجد يعج بالمصلين في محافظة شمال سيناء. ويقع المسجد في قرية الروضة غربي مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، ويقول المسؤولون أنه يقع في منطقة قريبة من مواقع انتشار تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سيناء.

  • Ägypten Militär in Sinai Straße bei Rafah Soldaten (Getty Images/AFP)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017: مقتل 12 جندياً في هجوم على حاجز أمني في شمال سيناء. وأوضح مسؤول أمني أن مسلحين هاجموا الحاجز بقذائف الهاون و"الأر بي جي"مما ضاعف من عدد الضحايا. وقال مسؤول أمني في شمال سيناء أن مسلحين استهدفوا حاجزا للجيش في منطقة بئر العبد غرب مدينة العريش مما أسفر عن استشهاد 12 جنديا. وقد تبنى تنظيم "داعش" التفجير.

  • Ägypten al-Arish, Sinai Bombenanschlag (picture-alliance/epa/STR)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    11 سبتمبر/ أيلول 2017: مصرع 18 شرطياً على الأقل في هجوم استهدف قافلة أمنية قرب مدينة العريش شمال سيناء. وتبنى تنظيم "داعش" التفجير الذي أسفر عن تدمير ثلاث مدرعات وسيارة تشويش إلكترونية. واستولى المهاجمون على سيارة دفع رباعي تابعة للشرطة. وقالت وزارة الداخلية إن سيارة انفجرت بعد تعامل القوات معها عندما حاول قائدها اقتحام خط سير القافلة، مما أسفر عن حدوث خراب بعدد من سيارات القافلة.

  • Ägypten Messerattacke in Hurghada (Reuters/M. Aly)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    14 تموز/ يوليو 2017: مقتل سائحتين ألمانيتين وإصابة أربع سائحات أجنبيات أخريات في هجوم بسلاح أبيض على يد أحد المتطرفين. في أحد الفنادق الشهيرة في مدينة الغردقة بمصر. وقد ضبط الشخص الذي هاجم عدداً من السياح بسلاح أبيض على شاطئ أحد فنادق الغردقة. أكدت السلطات المصرية أن المهاجم تسلل لشاطئ الفندق عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

  • Mideast Egypt Sinai (picture alliance/AP Photo)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    7 تموز/ يوليو 2017: مقتل 26 جندياً مصرياً، في هجومين استهدفا نقطتي تفتيش أمنيتين في محافظة شمال سيناء. كما أصيب العشرات من قوات الأمن المصرية في الهجومين. والهجوم هو الأعنف في سيناء منذ يوليو /تموز 2015 تقريبا عندما شن مسلحون من تنظيم "داعش" هجمات متزامنة على نقاط تفتيش ومواقع عسكرية بأنحاء شمال سيناء. وشن الجيش هجوماً مضاداً على الفور ليقتل أكثر من 40 متشدداً يشتبه في مسؤوليتهم بهذا الهجوم.

  • Ägypten 28 Christen bei Angriff auf Bus getötet (Reuters/M. Abd El Ghany)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    26 آيار / مايو 2017: مقتل 28 شخصاً من بينهم أطفال في هجوم بالرصاص على حافلة تقل أقباطاً. وكان مسلحون ملثمون قد فتحوا النارعلى الأقباط أثناء توجههم إلى دير الأنبا صموئيل في المنيا. وقالت وزارة الداخلية في بيان أن "مجهولين يستقلون ثلاث سيارات رباعية الدفع أطلقوا النيران بشكل عشوائي" على حافلة الاقباط. وأعلنت داعش مسئوليتها عن الهجوم .

  • Ägypten Anschlag auf Christen in Tanta (Getty Images/AFP/Stringer)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    9 أبريل/ نيسان 2017: مقتل 48 شخصاً في تفجير إنتحاري في كنيستين مصريتين أثناء الاحتفال بأحد الشعانين في طنطا والإسكندرية. وأكد تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجيرين .التفجير الأول نجم عن "جسم غريب" وصف لاحقاً بأنه قنبلة، هزت كنيسة مارجرجس بشارع النحاس في طنطا بمحافظة الغربية.أما التفجير الثاني، فضرب محيط الكنيسة المرقسية في قسم العطارين بالإسكندرية. ورداً على الواقعة، تم فرض حالة الطوارئ في مصر.

  • Ägypten Sinai Sicherheit Polizei Terror (picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    16 يناير/ كانون الثاني 2017: مقتل ثمانية رجال شرطة في هجوم على نقطة تفتيش أمنية في صحراء مصر الغربية. وهاجمت "مجموعة إرهابية" نقطة تفتيش أمنية بمحافظة الوادي الجديد، وقام مسلحون بإطلاق قذائف آر بي جي على الكمين، الذي يضم نقطة شرطة ونقطة إسعاف ومطافئ. وخلال إطلاق قذائف الآر بي جي اقتحمت سيارة مفخخة الموقع، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات من الضباط والجنود والمسعفين. إعداد: سارة الألفي/خ. س/زمن البدري


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غداة مقتل سياح أجانب.. الداخلية المصرية تعلن قتل 40 "إرهابياً"

بعد مرور ساعات فقط على مقتل ثلاثة سائحين فيتناميين ومرشد سياحي مصري في انفجار عبوة بدائية الصنع أثناء مرور حافلة سياحية بالقرب من أهرامات الجيزة، أعلنت الداخلية المصرية مقتل 40 "إرهابياً"، في تبادل لإطلاق النار. (29.12.2018)  

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