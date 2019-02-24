 مصر ـ نشطاء وحقوقيون في مرمى هجمات إلكترونية جديدة، فمن يقف خلفها؟ | سياسة واقتصاد | DW | 07.03.2019

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سياسة واقتصاد

مصر ـ نشطاء وحقوقيون في مرمى هجمات إلكترونية جديدة، فمن يقف خلفها؟

تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية عن احتمال ضلوع السلطات المصرية في محاولات لاختراق حسابات نشطاء وحقوقيين مصريين. لم يكن هذا هو التقرير الأول، لكن نشطاء وحقوقيون مصريون أكدوا تصاعد وتيرة هذه الهجمات مؤخرا.

Social Media-Nutzung in Afrika (Getty Images/P. Macdiardmid)

تحقيق جديد أجراه الفريق التقني بمؤسسة العفو الدولية "أمنستي" بشأن موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية يرجح أن تكون مدعومة من جهات رسمية مصرية وقعت مطلع هذا العام تضمنت محاولات عدة لاختراق البريد الإلكتروني لعدد من الحقوقيين المصريين البارزين الى جانب عاملين بمنظمات إعلامية ومنظمات للمجتمع المدني.

تقول "امنيستي" إن هذه الهجمات وقعت ما بين 18 يناير و13 فبراير2019 وأنه بسبب هوية الجهات والشخصيات التي تم استهدافها وتوقيت هذه الهجمات وتنسيقها كلها أمور ترجح وقوف السلطات المصرية وراءها .

DW عربية تواصلت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية، لكننا لم نتلق ردا من الوزارة حتى لحظة نشر هذا التقرير.

من ناحيتة يقول المحامي المصري جمال عيد إنه وعدد غير قليل من زملائه في المجال الحقوقي يتعرضون لهجمات ألكترونية منذ فترة طويلة، لكن الملفت أن وتيرتها قد زادت بشدة في الفترة الأخيرة خصوصاً العامين الأخيرين، وفق ما قاله في مقابلة مع DW عربية. وأضاف أن المستهدف من هذه الهجمات كان العاملون في المجتمع المدني والحقوقيون بشكل أساسي "وهذا ما أبلغني به الكثير من الزملاء خلال لقاءاتنا الأخيرة وهذا أيضاً ما حدث معي حيث تم استهداف حسابي على تويتر كما جرت عدة محاولات لاختراق بريدي الإلكتروني".

ما الجديد في هذه الهجمات؟

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها تقرير كهذا، فقبل عدة أشهر تم رصد عدة هجمات تصيد عرفت باسم عملية "نايل فيش" Nile Phish، واكتشفتها منظمة سيتزن لاب الكندية بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، غير أن هذه الهجمات الأخيرة بدأ أنها شديدة التركيز ولاحظتها برمجيات جوجل ما جعلها ترسل رسائل تحذير للضحايا المحتملين من تعرضهم "لهجمات من جهات حكومية".

Amnesty - Cyber-Angriffe auf NGOs in Ägypten (amnesty.org)

رسالة تحذيرية من خدمة بريد جوجل لأحد المستخدمين باحتمال قيام جهة حكومية بمحاولة اختراق حسابه

يقول رامي رؤوف مسؤول التكتيكات التقنية في فريق قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية خلال مقابلة له مع DW عربية إن هذا النوع من هجمات التصيد يسمى "اوث " OAuth Phishing ويكون فيه المهاجم أكثر حرصاً ولا يسعى للحصول على كلمة سر أو شيء من هذا القبيل، وإنما يعمل على النفاذ للحسابات البريدية من خلال طرف ثالث، وهو هنا خدمات قد يطلب الضحية إلحاقها ببريده الالكتروني مثل روزنامة المواعيد. ويضيف بأن هذه التطبيقات قام المهاجمون بتطويرها ولها صلاحيات النفاذ الكامل للبريد الالكتروني. ولكي يقبل المستخدم بإضافتها فقد صممت مراسلات مبنية على عوامل إلهاء بصري وانتحال هوية الشركة المقدمة لخدمة البريد الالكتروني التي يستخدمها الضحية لإقناعه باستخدامها بادعاء تعرضه لهجوم أو الزعم بأن جهازا جديدا قام بفتح بريده. وأنه لكي يؤمن الشخص نفسه فعليه استخدام هذا التطبيق. وبمجرد الضغط على الرابط يطلب منه التطبيق السماح بالنفاذ الى بريده الالكتروني. وهنا لا يحتاج المهاجم أكثر من 3 الى 5 دقائق للحصول على نسخة كاملة من البريد الإلكتروني للضحية.

وينصح رامي رؤوف الخبير في أمن المعلومات مستخدمي البريد الإلكتروني بفحص حساباتهم المختلفة بين الحين والآخر واستعراض الإعدادات الأمنية والبحث عن التطبيقات الخارجية المخول لها الولوج إلى البريد الالكتروني، أو التقليل من صلاحياتها أو إلغاءها بشكل تام.

أي تأثيرات سلبية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات؟

ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر أحد أهم القطاعات المؤثرة في الناتج القومي للبلاد، فخلال العام المالي 2017/2018 حقق القطاع ناتجاً محلياً يقدر بنحو 80.1 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 14.1%، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في القطاع نحو 21.8 مليار جنيه، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 3.2%، وتجاوزت إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات قيمة 3.25 مليار دولار.

مختارات

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية "بوقف جميع عمليات الإعدام"، بيد أن هذه المطالبة لم تجد آذانا صاغية في القاهرة إذ تم تنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص مدانين باغتيال النائب العام هشام بركات. (20.02.2019)

وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات شديدة للحكومة المصرية متهمة إياها بتحويل مصر إلى "سجن مفتوح" للمنتقدين. ورأت المنظمة الدولية أن الحملة على الناشطين والمعارضين في عهد الرئيس السيسي فاقت أي حملة مشابهة في ظل حكم مبارك. (19.09.2018)

ولا يخشى الدكتور حسام لطفي، أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بجامعة بني سويف وعضو هيئة تنظيم الاتصالات، من تواتر تقارير بهذا الشكل حول محاولات اختراق خصوصية الأشخاص في مصر، مشيراً في حوار مع DW إلى أن المستثمرين بجانب إطلاعهم على تقارير مثل تقرير امنستي الأخير، "لكن على الجانب الآخر  لديهم مستشارين يقومون بفحص هذه التقارير ويتأكدون من مدى دقتها وموضوعيتها، وبالتالي يتخذ القرار بالاستثمار في هذا البلد أو لا"، مشيراً إلى وجود استثمارات في دول مثل "الصين التي كانت لفترة طويلة عليها محاذير كثيرة، وهذا لم يمنع المستثمرين من أوروبا وأمريكا من العمل فيها".

لكن المهندس مالك صابر، خبير أمن المعلومات، يختلف مع رأي حسام لطفي، وقال في مقابلة مع DW عربية إن تزايد التقارير التي تشير إلى عمليات مستمرة لاختراق خصوصية المواطنين سيكون له أثر سلبي للغاية ويجعل المستثمرين في هذا القطاع يفكرون كثيراً بل أن المستثمر نفسه قد يخشى أن يوضع في قائمة المستهدفين".

هل أصبحت مصر "سجناً مفتوحاً"؟

وفق تقارير حقوقية دولية فإن مصر ترزح تحت وطأة قبضة أمنية هائلة منذ أحداث 2013. منظمة العفو الدولية قالت في أحد تقاريرها إن حملة القمع ضد حرية التعبير في ظل حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بلغت مستويات مقلقة وغير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وأن انتقاد الحكومة المصرية حاليا أخطر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث ما جعلها "سجنا مفتوحا للمنتقدين" بحسب وصف المنظمة.

وأقر البرلمان المصري الجديد عشرات القوانين والتشريعات التي تحد من الحريات على الانترنت بشكل لم يسبق له مثيل كان أخطرها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. غير أن السلطات المصرية ردت على منتقدي القانون بأنه يهدف إلى تأمين الحسابات والمعلومات الشخصية للمواطنين ويشدد من عقوبات التعرض لبياناتهم ويحافظ على خصوصياتهم.

يقول المحامي والحقوقي جمال عيد إنه لم يعد أمراً غريباً أن تحتل مصر مراتب متقدمة للغاية في القائمة السوداء للدول التي لا تحترم حقوق الانسان وتعادي الحريات وسيادة القانون وحرية التعبير، بل إنها "تنفق أموالاً طائلة لمراقبة المواطنين والتجسس عليهم وحجب المواقع بدلاً من انفاقها في تنمية حقيقية تجنبهاً غضب المواطنين المتصاعد"، مضيفا بأنه لا يستبعد أن يكون حديثه مع DW يجري التنصت عليه وتسجيله.

ويضيف جمال عيد أنه "إن كانت الدولة تزعم أنها تحارب الإرهاب فإننا نرى أن حربها الحقيقية هي على ثورة يناير ومطالبها من عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، وعليه فأنا لا أثق في الثورة المضادة التي تحكم مصر الآن". فيما يقول رامي رؤوف الخبير التقني بمنظمة العفو الدولية إن "هذه الهجمات الإلكترونية ما هي إلا جزء من حملة مستمرة لترهيب منتقدي الحكومة المصرية، وإسكات أصواتهم".

وكان اللقاء الأخير بين الرئيسين المصري والفرنسي قد شهد توتراً حينما تحدث ماكرون عن عمليات اعتقال الصحفيين والمدونين المعارضين في مصر ليرد عليه الرئيس المصري بأن "مصر ليست كأوروبا وأمريكا فيما يخص حقوق الإنسان وأن العالم لا يمكن أن يسير على نهج واحد وأن مصر لن تقوم بالمدونين، وإنما بالعمل والجهد. والمدونون يتحدثون لغة ثانية غير الواقع الذي نعيشه".

ع.ح/ع.ج.م

  • Ägypten Sinai Sicherheit Polizei Terror (picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    محاصرة الإرهاب في سيناء

    استطاعت مصر خلال فترة رئاسة السيسي أن تحصر بؤرة الحركات المسلحة في سيناء. وحققت، حسب مراقبين، نجاحات عديدة فيما يخص مكافحة الإرهاب. وبالرغم من اعتماد استراتيجيات جديدة، كـ "قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، في فبراير 2018، لا تزال مصر تشهد هجمات إرهابية بين فترة وأخرى.

  • Frankreich ägyptischer Präsident Al Sissi in Paris (H. Tiruneh)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تنويع الشركاء الاقتصاديين

    تمكن السيسي خلال أربع سنوات من تنويع شركائه الإقتصاديين. إذ قام بعدة زيارات لبلدان عرفت علاقتها بمصر فتورا منذ ثورة 25 يناير، وكانت فرنسا وأمريكا من أهمها. وشهد التعاون بين الجيشين المصري والأمريكي تقدما ملحوظا، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا. كما تعتبر صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وكذلك روسيا من النجاحات التي حققها السيسي.

  • Ägypten Börse in Kairo (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحسن الوضع الاقتصادي

    شهد الاقتصاد المصري تحسنا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقد رصدت صحيفة "اليوم السابع" مؤشرات مهمة على ذلك، أبرزها: تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع حصيلة صادرات السلع الاستهلاكية بمعدل 11 بالمائة لتصل إلى نحو 5,8 مليار دولارا بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 6 مليارات دولار.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal (picture-alliance/dpa/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    إطلاق مشاريع ضخمة

    عرفت المشاريع في مصر قفزة نوعية خلال فترة رئاسة للسيسي، فقد تم إطلاق مشاريع عملاقة مثل توسيع قناة السويس، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة في شرق القاهرة،ن تتضمن بناء 240 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. كما تمت زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروع "المليون ونصف فدان".

  • Berlin Treffen al-Sisi Gabriel German-Egyption Joint Economic Committee (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي

    كان ملف الطاقة من بين الملفات الشائكة في مصر، لكنه عرف نوعا من التحسن مؤخراً. لا سيما مشكلة انقطاع الكهرباء التي عرفت انفراجا مهما بعد توقيع شراكات دولية، بينها أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء المصرية إن الشراكة شملت إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة.

  • Ägypten Tourismus Architektur (picture-alliance/dpa/F. El-Geziry)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تراجع السياحة في مصر

    توفر السياحة في مصر عائدات مالية مجزية، لكنها شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة بسبب غياب الاستقرار الأمني حسب ما ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي سنة 2016. وكان لسقوط الطائرة الروسية عام 2015، تأثير كبير على تراجع توافد السياح الروس إلى مصر. وتحاول القاهرة استقطاب السياح مجددا.

  • Ägypten Slum von Ramlet Bulaq in Kairo (Picture alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحرير الجنيه وارتفاع الأسعار

    لم تنعكس بعض القرارات الهامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة إيجابيا على المصريين. فقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية وخاصة الفقيرة، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، بالرغم من القروض التي حصلت مصر عليها من الصندوق الدولي.

  • Ägypten Pumpe mit Dieselbetrieb an einem Bewässerungskanal in der Naehe von Qena am Nil (Imago/photothek)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    أزمة مياه

    في حين يتحدث خبراء وتقارير إعلامية عن وجود أزمة مياه في مصر، قال السيسي في تصريح له مؤخرا، إن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد! وكانت مصر على خلاف مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية قيمته أربعة مليارات دولار، وتخشى القاهرة أن يقلص السد كمية المياه التي تصل لحقولها من إثيوبيا عبر السودان.

  • Ägypten Die Inseln Sanafir und Tiran (Getty Images/AFP/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    جدل حول جزيرتي تيران وصنافير

    أثارت موافقة مصر عام 2016 على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، انتقادات واسعة في مصر لا يزال صداها يتردد حتى الآن، ويعتبر الكثير من المصريين الأمر تنازلا عن أراض مصرية. وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكاما بعدم قانونية تسليم الجزيرتين اللتين تقعان في مدخل خليج العقبة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصرأبطلتهما في 3 مارس/ آذار 2018.

  • Ägyptische Polizei schafft neue Rollen (DW/M. Hashem)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان

    عرف ملف حقوق الانسان في مصر تدهورا في السنوات الأخيرة. ويعتبر كثير من منتقدي السيسي أن تراجع شعبيته جاء نتيجة تكميم أفواه المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة، حسب ما نقلت عنهم رويترز. بالإضافة إلى إصدار عقوبات بالإعدام ضد المئات. وفي هذا الإطار، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتقادات للقاهرة بخصوص الاعتقالات وتخويف المعارضين. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

سجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأربع الماضية، يتضمن نجاحات على صعد مختلفة مثل حصار الإرهاب في سيناء وإطلاق مشاريع عملاقة. لكنه لا يخلو من الإخفاق أيضا خاصة فيما يتعلق بالوضع المعاشي وحقوق الإنسان. (26.03.2018)  

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