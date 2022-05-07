 مصر ـ مقتل خمسة جنود في ثاني هجوم دام خلال أسبوع بسيناء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.05.2022

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أخبار

مصر ـ مقتل خمسة جنود في ثاني هجوم دام خلال أسبوع بسيناء

أعلن الجيش المصري أن خمسة من جنوده قتلوا نتيجة التصدي "لعناصر إرهابية" في محافظة شمال سيناء، وإنه نفذ ضربات ردا على الهجوم، مؤكدا مقتل 23 من "العناصر التكفيرية" منذ السبت بالمحافظة نفسها.

طقم عسكري من الجيش المصري في شمال سيناء (1/12/2017)

تُواجه مصر منذ سنوات تصاعدًا في أنشطة الإسلاميّين المتطرّفين في شمال ووسط سيناء (أرشيف)

 

قتل مسلحون خمسة جنود مصريين اليوم الأربعاء (11 مايو/أيار 2022) في شمال  سيناء ، في ثاني هجوم دام على قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء، وفقا لما ذكره  الجيش المصري  في بيان.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما إن أربعة جنود آخرين أصيبوا عندما فتح مسلحون النار على نقطة تمركز أمنية في المنطقة الساحلية بشمال شرق سيناء على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع قطاع غزة.

مختارات

وأفاد بيان نشره المتحدث باسم الجيش المصري غريب عبد الحافظ على صفحته على موقع فيسبوك "تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من اكتشاف تحرك عدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها ما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية"، مؤكدا مقتل ضابط و4 جنود كما أصيب جنديان آخران.

والسبت،  أعلن الجيش المصري مقتل 11 جنديًا مصريًا إثر تصدّيهم لهجوم شنّته "عناصر تكفيريّة" على إحدى محطّات رفع المياه في منطقة غرب سيناء في واقعة لم تحدث منذ عامين على الأقل.

وتبنى الهجوم تنظيم " الدولة الإسلامية " (داعش) عبر وكالته الدعائية.

وأفاد الجيش المصري في بيانه بأنه "تم ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية (حيث قامت القوات السبت) بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية .. ومقتل 9 عناصر تكفيرية".

وكان آخر هجوم تعرض له أفراد الجيش المصري في نهاية نيسان/أبريل 2020، في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أسفر عن سقوط عشرة مجنّدين بين قتيل وجريح، وتبنّاه لاحقًا تنظيم "الدولة الإسلاميّة".

وتُواجه مصر منذ سنوات تصاعدًا في أنشطة الإسلاميّين المتطرّفين في شمال ووسط سيناء. وتشنّ القوّات المصريّة منذ شباط/فبراير 2018 حملة واسعة على مجموعات مسلّحة ومتطرّفة في شمال ووسط سيناء وفي مناطق أخرى من البلاد، حيث استهدفت تلك العناصر السيّاح والأقباط إلى جانب قوّات الأمن.

ومنذ بدء الحملة، أعلن الجيش المصري مقتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنّهم جهاديّون أو كما يسمّيهم العسكريّون "تكفيريّون". كما سقط خلال هذه الحملة عشرات العسكريّين، وفق إحصاءات الجيش.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • Ägypten al-Arish, Sinai Bombenanschlag (picture-alliance/epa/STR)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    هجمات في سيناء تستهدف الجيش والشرطة

    عانت القوات المصرية من هجمات إرهابية متعددة في شمال سيناء منذ فبراير/شباط 2011، منها ما جرى في عهد الرئيس السابق محمد مرسي ما أسفر عن مقتل 16 جندياً مصرياً في أغسطس/آب 2012. لكن وتيرة الهجمات ازدادت في عهد السيسي، من أبرزها هجوم اسفر عن مقتل 31 جندياً وشرطياً في أكتوبر/تشرين الأول 2014. آخر الهجمات كانت هذا الأسبوع عندما قُتل جنديان وأصيب خمسة إثر انفجار عبرة ناسفة جنوب العريش.

  • Flugzeugabsturz über Ägypten Metrojet (picture-alliance/AP Photo/T. Belyakova)

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    تفجير طائرة روسية بقنبلة يدوية الصنع!

    سقطت طائرة الركاب الروسية A321 في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بسبب انفجار قنبلة يدوية الصنع حسب ما أعلنته موسكو، مخلّفة 224 قتيلاً. قال الرئيس الروسي بوتين إن تفجير الطائرة من الأعمال الإرهابية الأكثر دموية في تاريخ روسيا، فيما أعلن تنظيم مرتبط بـ"داعش" مسؤوليته عن الهجوم، بينما قالت مصر إنها لم تجد ما يثبت فرضية انفجار قنبلة داخل الطائرة، لكن خارجيتها عادت لاحقاً لتصف إسقاط الطائرة بالعمل الإرهابي.

  • Ägypten nach Mursi-Sturz (Reuters)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    المعركة ضد الإخوان بنكهة الحرب على الإرهاب

    ضمن قوائم الجماعات المسلحة، هناك حركتا "حسم" و"لواء الثورة" اللتان صنفتها الولايات المتحدة وبريطانيا في قائمة الإرهاب. تربط عدة تقارير إعلامية الحركتين بجماعة الإخوان المسلمين، غير أن هذه الأخيرة تنفي وتؤكد أنها ضد العنف في البلد، كما لم تعلن الحركتان تبعيتهما للجماعة. تصف السلطات المصرية الإخوان بالإرهابيين، غير أن هناك اتهامات للدولة المصرية بتصفية حساباتها مع الإخوان عبر بوابة الإرهاب.

  • Ägypten - Ägyptische Soldaten (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    استراتيجية جديدة في فبراير 2018

    بدأ الجيش المصري (الجمعة التاسع من شباط/ فبراير 2018) عملية "شاملة" للقضاء على الإرهاب في سيناء و الدلتا والظهير الصحراوي مع الحدود الليبية، معتمدا بشكل كبير على الطائرات المقاتلة. الجيش تحدث عن قيام قواته الجوية بتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحري لتقطع خطوط الإمداد عن الإرهابيين، زيادة على وضع قوات مشتركة من الجيش والشرطة على المنافذ الحدودية وعلى كافة المناطق الحيوية بالبلد.

  • Ägypten weiterer Anschlag auf Kopten in Alexandria (Reuters/Str)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    المدنيون ضحايا الإرهاب

    شهد نوفمبر/تشرين الثاني 2017 مجزرة في قرية الروضة بسيناء عندما قُتل حوالي 305 شخصا ًفضلاً عن عشرات الجرحى. الهجوم نفذه إرهابيون بعبوة ناسفة فضلاً عن إطلاق الرصاص داخل فناء مسجد مرتبط بإحدى الطرق الصوفية. ليست هذه المجزرة الوحيدة، فقد وقعت أحداث مشابهة، منها مقتل 29 قبطياً وإصابة 24 في هجوم بالرصاص على حافلة كانت تقلهم صوب دير في المنيا جنوب القاهرة.

  • Bildergalerie ISIS (picture-alliance/abaca)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    جماعات مسلّحة متعددة

    تنشط في مصر عدة جماعات مسلحة، بينها من يدعي رفضه استهداف المدنيين. أشهر هذه الجماعات تنظيم "ولاية سيناء" المرتبط بـ"داعش"، والذي كان يعرف بأنصار بيت المقدس. ظهر إلى الوجود عام 2011 لغرض مهاجمة إسرائيل لكنه بدأ مع سقوط الرئيس مرسي بمهاجمة المدنيين والقوات المصرية. هناك جماعات أخرى أقل نفوذا كـ"جند الإسلام" التي أعلنت الحرب على تنظيم "ولاية سيناء"، وكذا "أنصار الإسلام"، و"أجناد مصر" و"المرابطون".

  • Ägypten Präsident Abdel Fattah Al-Sisi (picture-alliance/dpa/K. Elfiqi)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    تفاقم النشاط الإرهابي رغم خطوات السيسي

    رغم أن القوات المصرية استطاعت القضاء على الكثير من العناصر المتشددة، إلّا أن مصر لم تعانِ من الإرهاب بوتيرة أشدّ ممّا عليه الحال في عهد السيسي، الأمر الذي أثر كثيرا على حركة السياحة . كما تأتي هذه الهجمات في سياق اقتصادي مترّدٍ تعيشه مصر، وفي سياق تراجعٍ للحريات العامة وانتقاداتٍ متعددة تُوجه للقضاء المصري، لكن السيسي لا يكترث كثيرا لهذه الأمور ويمضي نحو ولاية ثانية.

  • USA Netanjahu mit Al-Sisi (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    التعاون مع إسرائيل في الحرب على الإرهاب

    يعدّ السيسي من أكثر الرؤساء العرب حماساً للسلام مع إسرائيل، لكن إدارته لم تفصح عن وجود تعاون أمني مع تل أبيب في مجال محاربة الإرهاب، لأن التعاون –إن صح- سيكون مكلّفا لشعبية السيسي في بلده. غير أن تقارير إعلامية إسرائيلية نقلت أن التعاون قائم منذ مدة، كما أشارت صحيفة نيويورك تايمز الى أن التعاون العسكري بين الطرفين تعزز منذ قدوم السيسي، وأن إسرائيل قامت بضربات جوية في سيناء ضد جماعات ارهابية.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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