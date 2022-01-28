 مصر ـ الحكم بإعدام 10 من ″الإخوان المسلمين″ بتهمة الإرهاب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.01.2022

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مصر ـ الحكم بإعدام 10 من "الإخوان المسلمين" بتهمة الإرهاب

ذكرت مصادر قضائية وإخبارية مصرية أن محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب قضت بإعدام عشرة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اتهموا بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الشرطة في الفترة بين عامي 2013 و2015، وتم إحالة أوراقهم لمفتي البلاد.

القضاء أدان المتهمين العشرة بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الشرطة في الفترة بين عامي 2013 و2015 (أرشيف ـ 16/2/2016)

القضاء أدان المتهمين العشرة بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الشرطة في الفترة بين عامي 2013 و2015 (أرشيف)

 

قال مسؤول قضائي ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الأحد (30 يناير/كانون الثاني 2022) إن دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة أحالت أوراق عشرة أشخاص إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في مصر.

مختارات

كشف مصدر قضائي أن محكمة مصرية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 24 عضوا في جماعة "الإخوان المسلمين"، التي يصنفها القضاء المصري "تنظيما إرهابيا"، لإدانتهم بقتل شرطيين في قضيتين منفصلتين.

بعد مرور عقد على ثورة يناير في مصر، تثار تساؤلات حول موقع ومستقبل جماعة الإخوان المسلمين في المشهد السياسي في البلاد. وفيما يستبعد البعض عودة الإخوان إلى الأضواء، يرى آخرون أنهم مازالوا يعولون على الشارع لإحداث تغيير.

"بعد ما تحدث أمام المحكمة سقط الرئيس الأسبق محمد مرسي مغشياً عليه داخل القفص حيث تم نقله فوراً للمستشفى وتبين وفاته إلى رحمة الله". هكذا تم الإعلان رسمياً عن وفاة أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر. فمن هو محمد مرسي؟

وقالت الوكالة الرسمية والمصدر القضائي إن المتهمين ينتمون إلى  جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ومن بين المتهمين العشرة المحالة أوراقهم للمفتي، تسعة محبوسين على ذمة القضايا وواحد هارب.

وحوكم المتهمون العشرة ضمن مجموعة من 215 متهما بينهم 53 يحاكمون غيابيا، وفقا للمصدر نفسه.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المتهمين العشرة كانوا أعضاء في مجموعة مسلحة تهدف إلى قلب نظام الحكم تدعى "كتائب حلوان" وذلك نسبة إلى منطقة تقع جنوبي القاهرة.

ونسب الى المتهمين العشرة قيادة مجموعة نفذت أعمال عنف ضد رجال ومنشآت الشرطة خلال الفترة بين عامي 2013 و2015 اللذين شهدا اعتداءات ضد الشرطة وقضاة في مصر.

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إصلاح ورؤية مستقبلية للسجون في مصر والمعارضة تقول أنها خطوات جوفاء

وجاءت هذه الاعتداءات عقب إطاحة الجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 بالرئيس  الراحل محمد مرسي ، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد نحو عام على انتخابه، وعقب احتجاجات حاشدة على حكمه. كما جاءت عقب فض اعتصام انصار الإخوان في القاهرة والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى في الرابع عشر من آب/أغسطس 2013.

وحظرت السلطات المصرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 جماعة الإخوان وصنفتها تنظيما إرهابيا.

وشنت السلطات المصرية حملة اعتقالات ضد الجماعة التي يقبع قادتها في السجون وكذلك آلاف من أعضائها ، وصدرت  أحكام بالإعدام  على العشرات منهم.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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