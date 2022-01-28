مصر ـ الحكم بإعدام 10 من "الإخوان المسلمين" بتهمة الإرهاب

قال مسؤول قضائي ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الأحد (30 يناير/كانون الثاني 2022) إن دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة أحالت أوراق عشرة أشخاص إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في مصر.

وقالت الوكالة الرسمية والمصدر القضائي إن المتهمين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ومن بين المتهمين العشرة المحالة أوراقهم للمفتي، تسعة محبوسين على ذمة القضايا وواحد هارب.

وحوكم المتهمون العشرة ضمن مجموعة من 215 متهما بينهم 53 يحاكمون غيابيا، وفقا للمصدر نفسه.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المتهمين العشرة كانوا أعضاء في مجموعة مسلحة تهدف إلى قلب نظام الحكم تدعى "كتائب حلوان" وذلك نسبة إلى منطقة تقع جنوبي القاهرة.

ونسب الى المتهمين العشرة قيادة مجموعة نفذت أعمال عنف ضد رجال ومنشآت الشرطة خلال الفترة بين عامي 2013 و2015 اللذين شهدا اعتداءات ضد الشرطة وقضاة في مصر.

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وجاءت هذه الاعتداءات عقب إطاحة الجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 بالرئيس الراحل محمد مرسي ، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد نحو عام على انتخابه، وعقب احتجاجات حاشدة على حكمه. كما جاءت عقب فض اعتصام انصار الإخوان في القاهرة والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى في الرابع عشر من آب/أغسطس 2013.

وحظرت السلطات المصرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 جماعة الإخوان وصنفتها تنظيما إرهابيا.

وشنت السلطات المصرية حملة اعتقالات ضد الجماعة التي يقبع قادتها في السجون وكذلك آلاف من أعضائها ، وصدرت أحكام بالإعدام على العشرات منهم.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)