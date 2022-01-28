مصر ـ الحكم بإعدام 10 من "الإخوان المسلمين" بتهمة الإرهاب

قال مسؤول قضائي ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الأحد (30 يناير/كانون الثاني 2022) إن دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة أحالت أوراق عشرة أشخاص إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في مصر.
وقالت الوكالة الرسمية والمصدر القضائي إن المتهمين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ومن بين المتهمين العشرة المحالة أوراقهم للمفتي، تسعة محبوسين على ذمة القضايا وواحد هارب.
وحوكم المتهمون العشرة ضمن مجموعة من 215 متهما بينهم 53 يحاكمون غيابيا، وفقا للمصدر نفسه.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المتهمين العشرة كانوا أعضاء في مجموعة مسلحة تهدف إلى قلب نظام الحكم تدعى "كتائب حلوان" وذلك نسبة إلى منطقة تقع جنوبي القاهرة.
ونسب الى المتهمين العشرة قيادة مجموعة نفذت أعمال عنف ضد رجال ومنشآت الشرطة خلال الفترة بين عامي 2013 و2015 اللذين شهدا اعتداءات ضد الشرطة وقضاة في مصر.
وجاءت هذه الاعتداءات عقب إطاحة الجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 بالرئيس الراحل محمد مرسي ، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد نحو عام على انتخابه، وعقب احتجاجات حاشدة على حكمه. كما جاءت عقب فض اعتصام انصار الإخوان في القاهرة والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى في الرابع عشر من آب/أغسطس 2013.
وحظرت السلطات المصرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 جماعة الإخوان وصنفتها تنظيما إرهابيا.
وشنت السلطات المصرية حملة اعتقالات ضد الجماعة التي يقبع قادتها في السجون وكذلك آلاف من أعضائها ، وصدرت أحكام بالإعدام على العشرات منهم.
ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)
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بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
"هزيمة آخر حكومات الإسلاميين في المنطقة"
تعتبر خسارة إسلاميي المغرب في الانتخابات التشريعية في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2021 نكسة جديدة للإسلاميين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. صحيفة "نيويورك تايمز" وصفت هذا الإخفاق بأنه "هزيمة آخر حكومات الإسلاميين في المنطقة".
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بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
الوصول إلى السلطة في المغرب عام 2011
وصل إسلاميو حزب "العدالة والتنمية" في المغرب إلى السلطة عقب انتخابات مبكرة وتعديل دستوري أعلن عنه العاهل المغربي محمد السادس بعد احتجاجات شهدتها البلاد عام 2011 خلال موجة الربيع العربي التي أشعلت المنطقة.
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بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
الفوز في انتخابات 2011 و2016
استمر حزب "العدالة والتنمية" في قيادة الحكومة لولايتين متتاليتين، بعد تصدره نتائج انتخابات عامي 2011 و2016، مما جعل هذه التجربة الفريدة بالمغرب موضع اهتمام ودراسة ومقارنة مع تجارب دول عربية أخرى اتسمت بإقصاء الإسلاميين.
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بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
أول رئيس إسلامي لمصر
في أول انتخابات برلمانية بعد الإطاحة بنظام مبارك، فازت الأحزاب الإسلامية بثلثي مقاعد البرلمان، نصفها تقريباً لجماعة الإخوان المسلمين. وفي الانتخابات الرئاسية عام 2012 فاز مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية بنسبة 51,7%من إجمالي أصوات المشاركين، ليصبح أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد وكذلك أول رئيس إسلامي لمصر.
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بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
من رأس السلطة إلى قائمة الإرهاب
لم يحكم الإخوان سوى عاما واحدا فقط. فبعد أن أطاح الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي بمرسي، في الثالث من تموز/يوليو، بدأت السلطات بشن حملة قمع واسعة ضد الإخوان، كما فضت قوات الأمن بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي، ما أسفر عن مقتل 800 على الأقل من المتظاهرين. وصدرت أحكام بالإعدام على المئات، بينهم مرسي، في محاكمات جماعية نددت بها الأمم المتحدة، وتوفي مرسي خلال إحدى جلسات المحاكمة في عام 2019.
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بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
تعليق البرلمان الذي كان يسيطر عليه حزب النهضة
في 26 يوليو/ تموز 2021، قام الرئيس التونسي قيس سعيد بتعليق البرلمان الذي كان يسيطر عليه حزب النهضة الإسلامي، في خطوة وصفها بعض المراقبين بـ"الانقلاب". مرّ شهر على قرارات سعيّد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة، ولم يعلن بعد عن خارطة الطريق الذي وعد بها، مقابل استمرار قرارات بالاعتقال أو بحظر السفر بحق عدة شخصيات سياسية واقتصادية.
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بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
توقف حركة النهضة عن مهاجمة الرئيس
واصل سعيد إصدار قراراته بإعلانه استمرار الإجراءات الاستثنائية، دون أن يعطي تاريخاً محدداً لإنهاء هذا الوضع. وخلال 30 يوما من "الحكم الفردي"، أرسل سعيّد إشارات بارزة لخصومه تفيد بأنه عازم على وضع بصمته، بينما انكفأت حركة النهضة الإسلامية على نفسها ولم تعد تهاجم الرئيس كما فعلت خلال أولى أيام انقلابه عليها.
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بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
فشل إسلاميي الجزائر في الفوز بالمرتبة الأولى
حقق الإسلاميون في الجزائر نصف انتصار في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 يونيو/ حزيران 2021، بعد مضاعفتهم لحصتهم من المقاعد البرلمانية، لكنهم لم ينجحوا في الفوز بالمرتبة الأولى، وتشكيل الحكومة. وقد تمكنت حركة مجتمع السلم الإسلامية، من مضاعفة عدد مقاعدها في الانتخابات، بعدما حصلت على 64 مقعدا مقارنة بانتخابات 2017، التي حصلت فيها بالتحالف مع حركة التغيير على 34 مقعدا.
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بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
خسارة الإسلاميين في أول انتخابات بعد القذافي
في عام 2012 فاز ائتلاف القوى الوطنية "الليبرالي" بزعامة رئيس الوزراء السابق محمود جبريل بـ 39 مقعدا، من إجمالي 80 مقعدا مخصصة للقوائم الحزبية. وفاز حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بزعامة محمد حسن صوان، بـ 17 مقعدا فقط، فيما اكتفى حزب الجبهة الوطنية، الذي انبثق عن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا التي كانت معارضة للقذافي في الثمانينيات، بزعامة محمد المقريف بثلاثة مقاعد فقط.
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بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
التيار الإسلامي يمنى بالخسارة من جديد
في الانتخابات البرلمانية الليبية لعام 2014 تقدم التياران "المدني" والليبيرالي بصورة واضحة على التيار الإسلامي. ويُذكر أن ليبيا لم تشهد الاستقرار المنشود، بل صارت ساحة صراع للميليشيات المسلحة المتنافسة على السلطة هناك؛ والتي استدعت بدورها قوى إقليمية ودولية مما حوّل البلاد إلى ساحة نزاع إقليمي وحروب تخاض بالنيابة.
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بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
تجربة امتدت إلى ثلاثة عقود
تجربة إسلاميي السودان في الحكم كانت الأطول، واستمرت طوال ثلاثة عقود في الفترة بين 1989 و2019. لكن وبعد عدة اضطرابات إقليمية وأزمات داخلية كان آخرها انفصال جنوب السودان عن البلاد في 2011، شهد السودان انتفاضات شعبية تزامنت مع ثورات "الربيع العربي"، وانتهت في 2019 بإسقاط نظام عمر البشير.