 مصر ـ الافراج عن الناشط زياد العليمي أحد رموز ثورة 2011 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.10.2022

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مصر ـ الافراج عن الناشط زياد العليمي أحد رموز ثورة 2011

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن الناشط السياسي زياد العليمي أحد رموز ثورة العام 2011 المسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات، بحسب ما أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي على موقع تويتر.

زياد العليمي كان أحد رموز ثورة 2011. صورة من الأرشيف لوقفة ضد المجلس العسكري (أرشيف 21/02/2012)

زياد العليمي كان أحد رموز ثورة 2011. صورة من الأرشيف لوقفة ضد المجلس العسكري (أرشيف 21/02/2012)

قال طارق الخولي عضو البرلمان المصري ولجنة العفو الرئاسية اليوم (الاثنين 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) إن الرئيس  عبد الفتاح السيسي  أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن الناشط السياسي والنائب السابق زياد العليمي . وكان العليمي أحد النشطاء المصريين البارزين خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، وهو مسجون منذ عام 2019. ونشرت والدته لصحافية اكرام يوسف على مواقع التواصل الاجتماعي أنها في طريقها لاستقباله لدى خروجه من السجن، وفق رويترز.

وقال الخولي، عضولجنة العفو التي تم تشكيلها هذا العام، إن قرار السيسي بالإفراج عن العليمي جاء استجابة لدعوات القوى السياسية واللجنة.

ويأتي ذلك قبل أسبوعين من استضافة مصر لمؤتمر المناخ (كوب27). واتخذت السلطات المصرية خلال الأشهر الماضية خطوات قالت إنها تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وفتح المجال السياسي، لكن منتقدي الحكومة المصرية وصفوها بأنها شكلية إلى حد كبير.

ومنذ أبريل / نيسان، أُفرج عن ما يزيد على ألف من المحتجزين قبل محاكمتهم، وتم العفو عن 12 سجينا مدانا، وفقا لطارق العوضي، وهو عضو آخر في لجنة العفو.

مختارات

في مقاله* لـ DWعربية يسأل علاء الأسواني "ماذا يريد السيسي من زياد العليمي ..؟".

وما زال الناشط البارز علاء عبد الفتاح في السجن ومر أكثر من 200 يوم على بدء إضرابه عن الطعام. وتقول جماعات حقوقية إن آلافا آخرين ما زالوا في السجن بعد حملة قمع طالت كلا من الإسلاميين وشخصيات المعارضة الليبرالية على مدى السنوات التسع الماضية.

ويقول أنصار السيسيإن الحملة ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر. وكان العليمي قد حكم عليه العام الماضي بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. كما واجه هو وآخرون مزاعم منفصلة تتعلق بقضية تحالف الأمل التي اتهمتهم فيها السلطات بأنهم جزء من جماعة تمولها جماعة الإخوان المسلمين للتحريض على الثورة وارتكاب العنف. وقال زملاء له وناشطون إن هذه الاعتقالات كانت تهدف إلى منع تشكيل تحالف علماني قبل الانتخابات البرلمانية في 2020 التي هيمن عليها أنصار السيسي.

ح.ز/ ع.ج م (رويترز/ أ.ف.ب)

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