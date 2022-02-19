العولمة 3000

مصر: حظر فن الراب في المهرجانات

تحظى المهرجانات الفنية بشعبية كبيرة بين شباب مصر، رغم منع فن الراب فيها. فالحكومة ترى أن نصوص أغاني الراب غير أخلاقية وتزعزع أخلاق المجتمع ومحرماته. وهذا هوز سبب حظرها مؤخراً في المهرجانات. فكيف يتعامل الفنانون والناشطون مع هذا الحظر؟