مصر: حظر فن الراب في المهرجانات

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تحظى المهرجانات الفنية بشعبية كبيرة بين شباب مصر، رغم منع فن الراب فيها. فالحكومة ترى أن نصوص أغاني الراب غير أخلاقية وتزعزع أخلاق المجتمع ومحرماته. وهذا هوز سبب حظرها مؤخراً في المهرجانات. فكيف يتعامل الفنانون والناشطون مع هذا الحظر؟
حقق المخرج المغربي نبيل عيوش حلما من "أحلام الطفولة" باختيار فيلمه "علّي صوتك" لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان، فيما فاز فيلم "ريش" للمخرج المصري عمر الزهيري بالجائزة الكبرى للجنة تحكيم أسبوع النقّاد.
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