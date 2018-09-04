 مصر- توقيف شخص بعد انفجار حقيبته قرب السفارة الأمريكية | أخبار | DW | 04.09.2018

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أخبار

مصر- توقيف شخص بعد انفجار حقيبته قرب السفارة الأمريكية

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة استئناف أعمالها العادية. وكانت قوات أمن مصرية قد طوقت منطقة السفارة قرب ميدان التحرير وألقت القبض على شاب اشتعلت حقيبته، التي كان يحملها "لتنفيذ عمل عدائي" حسب السلطات المصرية.

Bildergalerie antiamerikanische Stimmung Nahost Kairo (Reuters)

مبنى السفارة الأمريكية بوسط القاهرة (أرشيف)

قالت وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة ألقت القبض على شاب بعد اشتعال حقيبة كان يحملها على ظهره "لاستخدامها في عمل عدائي" بميدان سيمون بوليفار، الذي يقع بالقرب من السفارة الأمريكية القريبة من ميدان التحرير بوسط القاهرة اليوم الثلاثاء (الرابع من سبتمبر/ أيلول 2018).

وأضافت الوزارة في بيان أن الحقيبة كانت تحتوي على مواد كيمائية قابلة للاشتعال وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشاب "يعتنق بعض الأفكار المتطرفة".

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وزراة الصحة المصرية تعلن عن ارتفاع عدد قتلى تفجير كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعاصمة المصرية القاهرة إلى أكثر من 20 قتيلا و35 جريحا، فيما أدان الأزهر الهجوم مؤكداً أن استهداف دور العبادة يخالف "تعاليم الدين الإسلامي". (11.12.2016)

سمع دوي انفجار هائل بالقرب من مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة في ساعة مبكرة من صباح السبت وقالت مصادر أمنية إن سبب الانفجار هو سيارة ملغومة. وألحق الانفجار أضرارا بمبنى القنصلية ومبان مجاورة. (11.07.2015)

وكانت ثلاثة مصادر أمنية قالت لرويترز في وقت سابق اليوم إن عبوة ناسفة انفجرت في محيط السفارة الأمريكية بحي جاردن سيتي بوسط القاهرة. وأبلغت شاهدة رويترز أنها سمعت انفجارا ثم رأت شابا يحمل حقيبة ظهر اشتعلت فيها النيران بالقرب من فندق سميراميس في الجهة المقابلة من مقر السفارة.

وجاء في بيان لــ "المركز الصحفي" المصري وصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن مصدرا أمنيا قال إن الخدمات الأمنية بمحيط ميدان سيمون بوليفار (القريب من السفارة) تمكنت من "ضبط المدعو عبد الله أ. ع. (24 عاما) ... وذلك حال اشتعال حقيبة كان يحملها أعلى ظهره وبها زجاجة بلاستيكية تحتوى على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال".

وكشف البيان أن الفحص المبدئي كشف أن "المذكور يعتنق بعض الأفكار المتطرفة". وأوضح أن الواقعة لم تسفر عن إصابة الموقوف أو حدوث أي تلفيات أو إصابات، مضيفا أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وأعلنت السفارة الأمريكية على "تويتر" استئناف أعمالها العادية، وذلك بعد نحو ساعتين من إصدار تحذير لمواطنيها من التوجه إلى السفارة بسبب "واقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار".

ص.ش/ي. ب (رويترز، د ب أ)

  • Ägypten Anschlag auf Moschee in Al-Arisch (picture-alliance/dpa)

    الهجمات الإرهابية الأعنف التي شهدتها مصر عام 2017

    24 نوفمبر/تشرين الثاني: مقتل 54 مصلياً وإصابة 75 آخرين في هجوم وقع على مسجد يعج بالمصلين في محافظة شمال سيناء. ويقع المسجد في قرية الروضة غربي مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، ويقول المسؤولون أنه يقع في منطقة قريبة من مواقع انتشار تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سيناء.

  • Ägypten Militär in Sinai Straße bei Rafah Soldaten (Getty Images/AFP)

    الهجمات الإرهابية الأعنف التي شهدتها مصر عام 2017

    12 أكتوبر/ تشرين الأول: مقتل 12 جندياً في هجوم على حاجز أمني في شمال سيناء. وأوضح مسؤول أمني أن مسلحين هاجموا الحاجز بقذائف الهاون و"الأر بي جي"مما ضاعف من عدد الضحايا. وقال مسؤول أمني في شمال سيناء أن مسلحين استهدفوا حاجزا للجيش في منطقة بئر العبد غرب مدينة العريش مما أسفر عن استشهاد 12 جنديا. وقد تبنى تنظيم "داعش" التفجير.

  • Ägypten al-Arish, Sinai Bombenanschlag (picture-alliance/epa/STR)

    الهجمات الإرهابية الأعنف التي شهدتها مصر عام 2017

    11 سبتمبر/ أيلول: مصرع 18 شرطياً على الأقل في هجوم استهدف قافلة أمنية قرب مدينة العريش شمال سيناء. وتبنى تنظيم "داعش" التفجير الذي أسفر عن تدمير ثلاث مدرعات وسيارة تشويش إلكترونية. واستولى المهاجمون على سيارة دفع رباعي تابعة للشرطة. وقالت وزارة الداخلية إن سيارة انفجرت بعد تعامل القوات معها عندما حاول قائدها اقتحام خط سير القافلة، مما أسفر عن حدوث خراب بعدد من سيارات القافلة.

  • Ägypten Messerattacke in Hurghada (Reuters/M. Aly)

    الهجمات الإرهابية الأعنف التي شهدتها مصر عام 2017

    14 تموز/ يوليو: مقتل سائحتين ألمانيتين وإصابة أربع سائحات أجنبيات أخريات في هجوم بسلاح أبيض على يد أحد المتطرفين. في أحد الفنادق الشهيرة في مدينة الغردقة بمصر. وقد ضبط الشخص الذي هاجم عدداً من السياح بسلاح أبيض على شاطئ أحد فنادق الغردقة. أكدت السلطات المصرية أن المهاجم تسلل لشاطئ الفندق عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

  • Mideast Egypt Sinai (picture alliance/AP Photo)

    الهجمات الإرهابية الأعنف التي شهدتها مصر عام 2017

    7 تموز/ يوليو: مقتل 26 جندياً مصرياً، في هجومين استهدفا نقطتي تفتيش أمنيتين في محافظة شمال سيناء. كما أصيب العشرات من قوات الأمن المصرية في الهجومين. والهجوم هو الأعنف في سيناء منذ يوليو /تموز 2015 تقريبا عندما شن مسلحون من تنظيم "داعش" هجمات متزامنة على نقاط تفتيش ومواقع عسكرية بأنحاء شمال سيناء. وشن الجيش هجوماً مضاداً على الفور ليقتل أكثر من 40 متشدداً يشتبه في مسؤوليتهم بهذا الهجوم.

  • Ägypten 28 Christen bei Angriff auf Bus getötet (Reuters/M. Abd El Ghany)

    الهجمات الإرهابية الأعنف التي شهدتها مصر عام 2017

    26 آيار / مايو: مقتل 28 شخصاً من بينهم أطفال في هجوم بالرصاص على حافلة تقل أقباطاً. وكان مسلحون ملثمون قد فتحوا النارعلى الأقباط أثناء توجههم إلى دير الأنبا صموئيل في المنيا. وقالت وزارة الداخلية في بيان أن "مجهولين يستقلون ثلاث سيارات رباعية الدفع أطلقوا النيران بشكل عشوائي" على حافلة الاقباط. وأعلنت داعش مسئوليتها عن الهجوم .

  • Ägypten Anschlag auf Christen in Tanta (Getty Images/AFP/Stringer)

    الهجمات الإرهابية الأعنف التي شهدتها مصر عام 2017

    9 أبريل/ نيسان: مقتل 48 شخصاً في تفجير إنتحاري في كنيستين مصريتين أثناء الاحتفال بأحد الشعانين في طنطا والإسكندرية. وأكد تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجيرين .التفجير الأول نجم عن "جسم غريب" وصف لاحقاً بأنه قنبلة، هزت كنيسة مارجرجس بشارع النحاس في طنطا بمحافظة الغربية.أما التفجير الثاني، فضرب محيط الكنيسة المرقسية في قسم العطارين بالإسكندرية. ورداً على الواقعة، تم فرض حالة الطوارئ في مصر.

  • Ägypten Sinai Sicherheit Polizei Terror (picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum)

    الهجمات الإرهابية الأعنف التي شهدتها مصر عام 2017

    16يناير/ كانون الثاني: مقتل ثمانية رجال شرطة في هجوم على نقطة تفتيش أمنية في صحراء مصر الغربية. وهاجمت "مجموعة إرهابية" نقطة تفتيش أمنية بمحافظة الوادي الجديد في جنوب غرب البلاد، وقام مسلحون بإطلاق قذائف آر بي جي على الكمين، الذي يضم نقطة شرطة ونقطة إسعاف ومطافئ. وخلال إطلاق قذائف الآر بي جي اقتحمت سيارة مفخخة الموقع، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات من الضباط والجنود والمسعفين. إعداد: سارة الألفي/خ. س


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الهجمات الإرهابية الأعنف التي شهدتها مصر عام 2017

شهدت مصر عام 2017 العديد من الهجمات الإرهابية العنيفة والتي نال الجيش والشرطة ومدنيون وخصوصا الأقباط نصيب الأسد منها. غير أن المصلين المسلمين لم يسلموا هم أيضاً من نار الإرهاب. وفيما يلي قائمة ببعض أكثر الهجمات دموية. (29.10.2017)  

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