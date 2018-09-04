مصر- توقيف شخص بعد انفجار حقيبته قرب السفارة الأمريكية

قالت وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة ألقت القبض على شاب بعد اشتعال حقيبة كان يحملها على ظهره "لاستخدامها في عمل عدائي" بميدان سيمون بوليفار، الذي يقع بالقرب من السفارة الأمريكية القريبة من ميدان التحرير بوسط القاهرة اليوم الثلاثاء (الرابع من سبتمبر/ أيلول 2018).

وأضافت الوزارة في بيان أن الحقيبة كانت تحتوي على مواد كيمائية قابلة للاشتعال وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشاب "يعتنق بعض الأفكار المتطرفة".

وكانت ثلاثة مصادر أمنية قالت لرويترز في وقت سابق اليوم إن عبوة ناسفة انفجرت في محيط السفارة الأمريكية بحي جاردن سيتي بوسط القاهرة. وأبلغت شاهدة رويترز أنها سمعت انفجارا ثم رأت شابا يحمل حقيبة ظهر اشتعلت فيها النيران بالقرب من فندق سميراميس في الجهة المقابلة من مقر السفارة.

وجاء في بيان لــ "المركز الصحفي" المصري وصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن مصدرا أمنيا قال إن الخدمات الأمنية بمحيط ميدان سيمون بوليفار (القريب من السفارة) تمكنت من "ضبط المدعو عبد الله أ. ع. (24 عاما) ... وذلك حال اشتعال حقيبة كان يحملها أعلى ظهره وبها زجاجة بلاستيكية تحتوى على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال".

وكشف البيان أن الفحص المبدئي كشف أن "المذكور يعتنق بعض الأفكار المتطرفة". وأوضح أن الواقعة لم تسفر عن إصابة الموقوف أو حدوث أي تلفيات أو إصابات، مضيفا أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وأعلنت السفارة الأمريكية على "تويتر" استئناف أعمالها العادية، وذلك بعد نحو ساعتين من إصدار تحذير لمواطنيها من التوجه إلى السفارة بسبب "واقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار".

ص.ش/ي. ب (رويترز، د ب أ)