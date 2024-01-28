مصر تودع أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح

لم تبتسم ركلات الترجيح للمنتخب المصري هذه المرة إذ ودع أمم أفريقيا من دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية إثر تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي. ولعب الفراعنة بدون قائدهم محمد صلاح وحارس مرماهم الأساسي محمد الشناوي.

ودّعت مصر بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 7-8 بركلات الترجيح إثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، الأحد (28 يناير/ كانون الثاني 2024) على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو.

وبادر ميشاك إيليا بالتسجيل لمصلحة الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 37، غير أن مصطفى محمد سرعان ما أدرك التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليواصل هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي، ويرفع رصيده التهديفي في المسابقة الحالية إلى 4 أهداف.

واضطر منتخب مصر، الذي غاب عنه قائده محمد صلاح وحارس مرماه الأساسي محمد الشناوي وإمام عاشور للإصابة، للعب بعشرة لاعبين عقب طرد محمد حمدي في الدقيقة 106 إثر حصوله على الإنذار الثاني.

ورغم النقص العددي والغيابات في الصفوف، حافظ منتخب مصر على نتيجة التعادل حتى نهاية الشوطين الإضافيين، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمنتخب الكونغو الديمقراطية، الذي تأهل لدور الثمانية لملاقاة منتخب غينيا يوم الجمعة القادم على ملعب (الحسن واتارا).

وأهدر الحارس المصري محمد أبو جبل ركلة ترجيح انبرى لها قبل أن يسجل نظيره ليونيل مباسي نزاو ركلة الفوز.

مهاجم المنتخب المصري مصطفى محمد سجل هدف التعادل للفراعنة. صورة من: Sia Kambou/AFP/Getty Images

غينيا تطيح بغينيا الاستوائية

وكان محمد بايو قاد منتخب غينيا إلى الدور ربع النهائي، بعد تسجيله هدفاً قاتلاً 1-0 على غينيا الاستوائية في مباراة سابقة الأحد على ملعب ألاسان كواتارا في إبيمبي. وجاء هدف بايو القاتل، لاعب لوهافر الفرنسي المعار إلى مواطنه ليل، في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ولعبت غينيا الاستوائية معظم الشوط الثاني منقوصة بعد طرد فيديريكو بيكورو (55)، وأضاع لها إميليو إنسوي، متصدر هدافي البطولة (5 أهداف)، ركلة جزاء.

وكانت غينيا الاستوائية مرشحة للفوز بعدما أنهت دور المجموعات متصدرة المجموعة الأولى بسبع نقاط إثر تعادلها مع نيجيريا 1-1 وفوزها على غينيا بيساو 4-2 وخصوصاً على صاحبة الضيافة ساحل العاج 4-0.

من جهتها، تأهلت غينيا كواحدة من أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، بعدما أنهت المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط خلف السنغال المتصدرة التي خسرت أمامها بهدفين (9) والكاميرون التي عادلتها 1-1 وتخلفت عنها بفارق الأهداف، وغامبيا الأخيرة التي هزمتها 0-1 (دون رصيد).

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)