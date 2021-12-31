مصر تنعي وزير الثقافة الأسبق والكاتب المعروف جابر عصفور

توفي الباحث والمفكر ووزير الثقافة المصري الأسبق جابر عصفور اليوم الجمعة (31 كانون الأول/ ديسمبر 2021) عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.
وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان إن "الثقافة المصرية والعربية فقدت أحد أعمدتها الراسخة". وأضافت أن الراحل"وضع بصمات بارزة في مجال التنوير وحقق الكثير من الإنجازات الخالدة به" مشيرة إلى دوره الرائد في البحث الأكاديمي وإدارة المواقع الثقافية التي تولاها.
ولد جابر أحمد السيد مصطفى عصفور في 25 مارس/ آذار 1944 بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة العربية عام 1965. حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه ليبدأ حياته الأكاديمية بالتدريس في الجامعة وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا لقسم اللغة العربية بجامعة القاهرة عام 1990.
شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة من يناير/ كانون الثاني 1993 إلى مارس/ آذار 2007 كما أسهمت جهوده في تأسيس المركز القومي للترجمة الذي أصبح مديرا له من 2007 إلى 2011.
تولى وزارة الثقافة لأول مرة في 31 يناير/ كانون الثاني 2011 ضمن آخر حكومة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنه تقدم بالاستقالة من المنصب بعد نحو 10 أيام فقطثم عاد وتولى الوزارة في يونيو/ حزيران 2014 وحتى فبراير/ شباط 2015.
من أبرز مؤلفاته (محنة التنوير) و(أنوار العقل) و(زمن الرواية) و(غواية التراث) و(النقد الأدبي والهوية الثقافية) و(نقد ثقافة التخلف) و(تحديات الناقد المعاصر) و(زمن جميل مضى) و(في محبة الشعر) و(هوامش على دفتر التنوير).
نال الوسام الثقافي التونسي عام 1995 وجائزة سلطان العويس في حقل الدراسات الأدبية والنقد عام 1997 وجائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب عام 2009 ووسام المكافأة الوطنية من درجة قائد من المغرب عام 2010 وجائزة النيل في الآداب عام 2019.
ع.ج/ ع.ج.م (رويترز، د ب أ)
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الأبد هو الآن.. معرض فني عالمي تحتضنه أهرامات مصر الخالدة
الذاكرة الذهبية
يتم تنظيم المعرض الفني لأول مرة في منطقة أهرامات الجيزة، الموقع المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو والذي يعود لـ 4500 عام. فبجوار تمثال أبو الهول الخالد، عرضت الفنانة الأمريكية جيزيلا كولون عملها الفني الذي يحمل اسم "الخلود الآن" وهو عبارة عن قبة بيضاوية بطول تسعة أمتار تكريما لتاريخ وإرث الفراعنة، في تأكيد على هدف المعرض الذي يتجلى من عنوانه "الأبد هو الآن".
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الأبد هو الآن.. معرض فني عالمي تحتضنه أهرامات مصر الخالدة
اندماج بين التراث القديم والفن المعاصر
المعرض من تنظيم "آرت دي إيجيبت" وهي شركة تهدف إلى الترويج للفن المصري القديم وخاصة تراث الفراعنة ،من خلال تنظيم معارض في المواقع التاريخية التي تذخر بها مصر. وفي بيان لها، قالت الشركة إن المعرض "يمثل اندماجا بين التراث القديم والفن المعاصر. أردنا أن نظهر الرابط بين تاريخنا وحاضرنا الذي سيستمر إلى الأبد".
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الأبد هو الآن.. معرض فني عالمي تحتضنه أهرامات مصر الخالدة
مركب الشمس.. مصدر إلهام
هذا العمل الفني حمل اسم "برزخ" وقام بتصميمه الفنان المصري معتز نصر الذي استوحى عمله الفني هذا من "مركب الشمس" أو "سفن روح الآلهة" التي كان يستخدمها المصريون القدماء لاستعادة الحياة من الأماكن المقدسة.
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الأبد هو الآن.. معرض فني عالمي تحتضنه أهرامات مصر الخالدة
رأس الهرم طليقا!
نجح الفنان الفرنسي جان رينيه، الذي يعد من أشهر فناني الشوارع، في التلاعب بالخيال في عمله الفني الذي حمل اسم "تحيات من الجيزة" إذ صمم رأس هرم طليقا بعد فصله عن جسم الهرم.
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الأبد هو الآن.. معرض فني عالمي تحتضنه أهرامات مصر الخالدة
شكرا نساء مصر
بوجه تعلوه الإبتسامة تقف الفنانة التشكيلية المصرية المقيمة في الولايات المتحدة شيرين جرجس أمام عملها الفني بعنوان "ها أنا قد عدت"، قائلة إن العمل يأتي تكريما لسيدات مصريات ناضلن على مر عقود لدعم المجتمع وحقوق المرأة والثقافة. العمل مستوحى من سيستروم، وهي أداة موسيقية إيقاعية كانت تستخدمها النساء في عبادة الإلهة إيزيس التي يقول علماء الآثار إنها بدأت فى مصر القديمة في الألفية الأولى قبل الميلاد.
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الأبد هو الآن.. معرض فني عالمي تحتضنه أهرامات مصر الخالدة
دورة الحياة
قام الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف الذي يعد من أشهر الفنانين المعاصرين، بتصميم هذا العمل الفني الذي أطلق عليه اسم "أوروبوروس" وقام بتصنيعه من الفولاذ والسيراميك والزجاج. والأوربوروس هو رمز يوناني قديم يصور الثعبان الذي يلتهم ذيله كرمز لدورة الحياة.
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الأبد هو الآن.. معرض فني عالمي تحتضنه أهرامات مصر الخالدة
الروبوت في قفص الاتهام
لا تتوقف مهارات المرأة الروبوتية Ai Da أو "أيدا" على التحدث فحسب، بل يمكنها أيضا ابتكار لوحات خاصة بها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي. بيد أن طريقها إلى سفح الاهرامات لم يكن سهلا، إذ تم احتجازها لعدة أيام من قبل السلطات المصرية للاشتباه بأنها قد تكون "جهاز تجسس". وبعد عشرة أيام، أُطلق سراح الروبوت "أيدا" بعد تدخل السفارة البريطانية في القاهرة.
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الأبد هو الآن.. معرض فني عالمي تحتضنه أهرامات مصر الخالدة
التدوير.. عمل فني من قضبان السكك الحديدية
اختار الفنان البرازيلي جواو تريفيسان اسم "الجسد الذي ينهض" لعمله الفني الذي يشارك به في المعرض. ويبلغ ارتفاعه سبعة أمتار ويتألف من قضبان السكك الحديدية القديمة التي تعود للقرن التاسع عشر، إذ كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت السكك الحديدية. ويؤكد تريفيسان أنه يرغب في دمج ماضي مصر بشكل مباشر في عمله.
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الأبد هو الآن.. معرض فني عالمي تحتضنه أهرامات مصر الخالدة
حدث تاريخي
يقف الفنان الإيطالي لورينزو كوين مع زوجته جيوفانا قرب عملهما الفني الذي حمل اسم "معا". وقال كوين إن سبب اختياره تصنيع هذا العمل ليشارك به في هذا المعرض الفريد، هو احترامه لحقيقة مفادها أن "المجتمعات ستحقق الكثير إذا اتحدت وعملت معا. إذ سيكون بمقدورها تجاوز أي عقبة". وصف كوين معرض "الأبد هو الآن" الذي يستمر حتى السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بالحدث التاريخي. إعداد: نيل جينش/ م.ع