مصر تنعي وزير الثقافة الأسبق والكاتب المعروف جابر عصفور

توفي الباحث والمفكر ووزير الثقافة المصري الأسبق جابر عصفور اليوم الجمعة (31 كانون الأول/ ديسمبر 2021) عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان إن "الثقافة المصرية والعربية فقدت أحد أعمدتها الراسخة". وأضافت أن الراحل"وضع بصمات بارزة في مجال التنوير وحقق الكثير من الإنجازات الخالدة به" مشيرة إلى دوره الرائد في البحث الأكاديمي وإدارة المواقع الثقافية التي تولاها.

ولد جابر أحمد السيد مصطفى عصفور في 25 مارس/ آذار 1944 بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة العربية عام 1965. حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه ليبدأ حياته الأكاديمية بالتدريس في الجامعة وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا لقسم اللغة العربية بجامعة القاهرة عام 1990.

شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة من يناير/ كانون الثاني 1993 إلى مارس/ آذار 2007 كما أسهمت جهوده في تأسيس المركز القومي للترجمة الذي أصبح مديرا له من 2007 إلى 2011.

تولى وزارة الثقافة لأول مرة في 31 يناير/ كانون الثاني 2011 ضمن آخر حكومة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنه تقدم بالاستقالة من المنصب بعد نحو 10 أيام فقطثم عاد وتولى الوزارة في يونيو/ حزيران 2014 وحتى فبراير/ شباط 2015.

من أبرز مؤلفاته (محنة التنوير) و(أنوار العقل) و(زمن الرواية) و(غواية التراث) و(النقد الأدبي والهوية الثقافية) و(نقد ثقافة التخلف) و(تحديات الناقد المعاصر) و(زمن جميل مضى) و(في محبة الشعر) و(هوامش على دفتر التنوير).

نال الوسام الثقافي التونسي عام 1995 وجائزة سلطان العويس في حقل الدراسات الأدبية والنقد عام 1997 وجائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب عام 2009 ووسام المكافأة الوطنية من درجة قائد من المغرب عام 2010 وجائزة النيل في الآداب عام 2019.

ع.ج/ ع.ج.م (رويترز، د ب أ)