 مصر تكشف هوية مرتكب التفجير قرب معهد الأورام | أخبار | DW | 08.08.2019

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أخبار

مصر تكشف هوية مرتكب التفجير قرب معهد الأورام

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن هوية منفذ عملية تفجير سيارة أمام مستشفى بالقاهرة قبل أيام أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات. وحسب الوزارة فإن منفذ الحادث "عضو في حركة "طلائع الحسم" المتورطة في إحدى القضايا الإرهابية.

Ägypten Kairo | Explosion nach Unfall vor Krebsforschungsinstitut (picture-alliance/dpa/O. Zoheiry)

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا رسمياً اليوم الخميس (الثامن من آب/ أغسطس 2019) كشف تفاصيل جديدة بشأن الحادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام، وسط القاهرة، مساء الأحد الماضي. وقالت الوزارة في بيان أنه تبين أن الانتحاري منفذ الحادث "عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي"، حسب البيان. كما قالت الوزارة إن اسمه عبد الرحمن خالد محمود وأنه "هارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بطلائع حسم".

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وتم التعرف على الجثة عبر مضاهاة البصمة الوراثية الموجودة من أشلاء الضحايا.

كما أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 8 عناصر إرهابية في مواجهات مع قوات الأمن بنطاق محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة. وقالت الوزارة في بيانها اليوم الخميس، إن العناصر الإرهابية متورطة في حادث تفجير سيارة مفخخة بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل بنطاق محافظة القاهرة.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي أن: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 قتيلا، و47 مصابًا.

أ.ح/ز.أ.ب (د ب أ، رويترز، ا ف ب)

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