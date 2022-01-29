 مصر تقلب الطاولة على المغرب وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 30.01.2022

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رياضة

مصر تقلب الطاولة على المغرب وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

قلبت مصر تأخرها بهدف أمام المغرب وفازت على أسود الأطلس بهدفين مقابل هدف لتحجز بطاقتها في نصف النهائي لبطولة الأمم الأفريقية. وسيلتقي المنتخب المصري يوم الخميس المقبل مع الكاميرون أصحاب الأرض.

(30.01.2022) فرحة لاعبي مصر بتسجيل هدف الفوز في المرمى المغربي

فرحة لاعبي مصر بتسجيل هدف الفوز في المرمى المغربي

تأهل المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام نظيره المغربي بهدف نظيف إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (30 يناير/ كانون الثاني 2022) في دور الثمانية من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 ، حيث تقدم المنتخب المغربي بهدف سجله سفيان بوفال في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 53.

فرحة لاعبي المغرب بهدف سفيان بوفال من ضربة جزاء في المرمى المصري (30.01.2022).

فرحة لاعبي المغرب بهدف سفيان بوفال من ضربة جزاء في المرمى المصري.

وفي الشوط الإضافي سجل المنتخب المصري الهدف الثاني عن طريق محمود حسن تريزيغيه في الدقيقة 100.

وهذا هو الانتصار الرابع لمصر في تاريخ مواجهتها ضد المغرب كما أنها المرة الأولى التي تحرز فيها أكثر من هدف في مرمى المغرب منذ الانتصار 3-2 في أبريل نيسان 1971.

مختارات

وقال محمد صلاح مهاجم ليفربول والذي اختير أفضل لاعب في المباراة "فزنا على منتخب عريق مثل المغرب وأوجه التهنئة لكل المصريين".

وتأهل المنتخب المصري لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ثم تغلب في دور الـ16 على منتخب كوت ديفوار 5 / 4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

فيما تأهل المنتخب المغربي لهذا الدور بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ثم فاز على مالاوي 2 / 1 في دور الـ16.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري في الدور قبل النهائي يوم الخميس المقبل مع نظيره الكاميروني الذي تغلب على غامبيا 2 / صفر.

ويبقى منتخب الفراعنة ممثل العرب الوحيد في بطولة أمم أفريقيا بعد خروج منتخب تونس يوم أمس أمام بوركينا فاسو وخسارة المغرب بالطبع أمام مصر اليوم. 

ويسعى المنتخب المصري الى لقبه القاري الثامن بعد 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010، فيما لم يتمكن فريق "أسود الاطلس" من مواصلة السعي نحو لقبه الثاني بعد 1976.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

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