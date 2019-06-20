مصر تفوز بصعوبة على زيمبابوي في افتتاح كأس أمم أفريقيا

تسابق لاعبو المنتخب المصري لكرة القدم في إهدار الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي اللقاء واكتفى الفريق بالفوز الهزيل 1 / صفر على منتخب زيمبابوي الجمعة (21 حزيران/يونيو 2019) في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا (كان 2019) على استاد القاهرة الدولي.

وغصت المدرجات التي تتسع لنحو 75 ألف شخص بالمشاهدين تقدمهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني انفانتينو.

وسيطرت مصر على الشوط الأول من دون نجاعة بسبب التسرع أمام المرمى، اختتمته بهدف السبق عبر جناحها محمود حسن "تريزيغيه" (41). وفي الثاني، استمر السيناريو مع تحسن طفيف لزيمبابوي، مع فرص تسجيل إضافية لمصر من دون هز الشباك، في ظل تحفظ نسبي للمضيف بحثا عن ضمان النقاط.

وتصدرت مصر، مضيفة البطولة للمرة الخامسة والباحثة عن تعزيز رقمها القياسي والتتويج مرة ثامنة، موقتا المجموعة الأولى التي تشهد السبت في القاهرة مواجهة جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا.

وبعد سحب الاستضافة من الكاميرون لتأخر الأعمال في المنشآت ومخاوف الوضع الأمني، تستضيف مصر الموعد القاري بعد نحو عام من خيبة مونديال روسيا 2018، حيث أثرت الإصابة على أداء نجمها محمد صلاح وحدت من مشاركته، ليخرج الفراعنة من الدور الأول بثلاث هزائم في مشاركتهم الأولى في النهائيات منذ 28 عاما.

ص.ش/ز.أ.ب (د ب أ، أ ف ب)