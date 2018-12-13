مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء (8 يناير/ كانون الثاني 2019) إسناد تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الحادية والثلاثين، المقررة في الصيف المقبل، إلى مصر. وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فوز مصر بحق تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019، التي سحبت من الكاميرون الشهر الماضي. وكتب الاتحاد المصري بحسابه الرسمي على فيسبوك "رسميا.. مصر تفوز بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019".

وكان من المقرر أن يصوت أعضاء اللجنة التنفيذية في دكار غداً الأربعاء لكن التصويت تم تقديمه بواقع 24 ساعة وتفوقت مصر على منافستها الوحيدة جنوب أفريقيا. وهما الوحيدتان اللتان تقدمتا بعروض لاستضافة البطولة بدلا من الكاميرون، التي تم سحب حقوق التنظيم منها قبل نهاية العام الماضي، بسبب البطء في استعداداتها لتجهيز البنية التحتية اللازمة.

مصر الأكثر تنظيما للبطولة وفوزاً بها

ومن المقرر اقامة البطولة في الفترة من 15 يونيو/ حزيران وحتى 13 يوليو/ تموز المقبلين. وهذه هي المرة الأولى، التي تقام البطولة فيها في فصل الصيف، بعدما كانت تقام في شهر كانون ثان/ يناير كل عامين، وذلك عقب شكوى الأندية الأوروبية من عدم الاستفادة من خدمات لاعبيها خلال تلك الفترة، مما دفع كاف لاتخاذ القرار بإقامتها صيفا بعد انتهاء بطولات الدوري بأوروبا.

كما تشهد النسخة القادمة حدثا استثنائيا يتمثل في مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957. ويسعى المنتخب المصري، الذي يمتلك سبعة ألقاب في المسابقة، للاستفادة من إقامة البطولة على ملاعبه وأمام جماهيره لتعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات الفائزة بالبطولة.

يذكر أن هذه هي المرة الخامسة، التي تفوز فيها مصر بشرف التنظيم بعد أعوام 1959 و1974 و1986 و2006، لتعزز رقمها القياسي كأكثر الدول استضافة لأمم الأفريقية

ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ)