مصر تفرج عن نشطاء سياسيين بارزين بينهم نافعة وعبد العظيم

أفرجت نيابة أمن الدولة المصرية عن أعضاء أحزاب وقوى سياسية بارزة بينهم الدكتور حسن نافعة والدكتور شادي الغزالي حرب والدكتور حازم عبد العظيم وآخرين كانوا معتقلين على ذمة قضايا منها نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة.
قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية اليوم الخميس (19 مارس/ آذار 2020) إخلاء سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية، بينهم الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، والناشطان السياسيان شادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، و12 آخرين من أعضاء الأحزاب السياسية المتهمين على ذمة التحقيقات في وقائع نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.
ع.ج/ ص.ش (د ب أ)