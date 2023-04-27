مصر تعلن العثور على تمثال أثري لبوذا في معبد مدينة برنيكي

قالت وزارة السياحة والآثار المصرية إن البعثة المشتركة (البولندية-الأمريكية) "نجحت في الكشف عن تمثال للمعبود بوذا من العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال حفائرها بمعبد مدينة برنيكي الأثرية".

ويبلغ ارتفاع التمثال 71 سنتيمتراً ويمثّل بوذا، بحسب البيان، واقفاً "يحمل جزءاً من ملابسه في يده اليسرى، كما توجد حول رأسه هالة مع أشعة الشمس المصورة عليه، والتي تشير إلى عقله المشع، كما توجد بجانبه زهرة اللوتس".

ونقل بيان للوزارة، عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، أن الكشف له "العديد من الدلائل المهمة على وجود صلات تجارية بين مصر والهند خلال العصر الروماني".

وكانت برنيكي، بحسب ما أوضح وزيري، من أبرز موانئ البحر الأحمر العاملة في مصر خلال العصر الروماني حيث كانت السفن تصل إليها من الهند محملة بمنتجات مثل الفلفل والأحجار شبه الكريمة والمنسوجات والعاج.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت مصر عن "كنوز" أثرية عدة في مختلف أنحاء البلاد، وخصوصا منطقة سقارة غرب القاهرة حيث اكتشف أكثر من 150 تابوتا أثريا يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام.

ويرى بعض الخبراء أن الإعلان عن تلك الاكتشافات من قبل الحكومة المصرية قد يكون له وزن سياسي واقتصادي يضاف إلى القيمة العلمية لها، خصوصا وأن مصر تسعى إلى دفع قطاع السياحة الذي يعمل فيه نحو مليوني مصري.

وكانت السياحة المصرية تعرضت لضربات متتالية منذ مطلع 2011 والأحداث التي عُرفت بـ "الربيع العربي" وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شباط/فبراير من العام 2022 ما أثر على حركة الزائرين من البلدين وهم يشكلون النسبة العظمى من السياح الوافدين إلى مصر. وإلى جانب الاكتشافات الأثرية المعلنة، تأمل السلطات المصرية في افتتاح "المتحف المصري الكبير" قرب أهرامات الجيزة خلال العام الجاري.

عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية قبر الفرعون توت عنخ أمون قبل 100 عام وبالتحديد في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1922 اكتشف عالم الآثار البريطاني هاوارد كارتر قبر توت عنخ أمون بالقرب من مدينة الأقصر المصرية. وظل هذا القبر بخلاف الكثير من المقابر مغلقا وهو يضم العديد من الكنوز. ومومياء الفرعون وجدها كارتر في تابوت ذهبي.

عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية وادي الملوك بالقرب من الأقصر توجد العديد من مقابر ملوك سلالة الفراعنة الـ 18 والـ 20 في مصر القديمة. وبالدخول إلى وادي الملوك تكون زيارة ثلاث مقابر فقط متاحة، ولزيارة المقابر الأخرى يجب شراء بطاقة إضافية.

عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية أهرامات الجيزة وأبو الهول توجد في مصر سبعة مواقع أثرية مدرجة على لائحة التراث العاليم لليونسكو، بينها أشهر الآثار التاريخية المتمثلة في أهرامات الجيزة، وهي تعد من المعجزات السبع العالمية، وتم تشييدها بين عامي 2620 و 2500 قبل الميلاد من قبل نحو 10 آلاف عامل. وهي تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن القاهرة ويتقدمها أبو الهول الذي تُنسج حوله الكثير من الأساطير.

عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية جبل سيناء جبل سيناء هو من أهم المزارات في العالم ويعتبر في الكثير من المعتقدات موقعا مقدسا. وحسب الإنجيل فإن الله تكلم مع النبي إبراهيم وعرض الوصايا العشر على موسى في هذا الموقع. ويبلغ علو الجبل 2285 مترا. والصعود إليه يتطلب مشقة كبيرة، إلا أن نظرة من فوقه تنسيك المتاعب. وحسب موقع الشمس تبدو الصخور وكأنها تغير ألوانها.

عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية دير القديسة كاترين على سفح جبل سيناء يقع دير القديسة كاترين، أحد المعابد القديمة في العالم. وتم تشييده في القرن السادس كحصن ويعتبر إرثا ثقافيا عالميا. واليوم يعيش داخله قساوسة من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، ولذلك لا يمكن زيارة جميع أنحاء الدير.

عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية هرم جوسر هرم جوسر والمعروف بالهرم المتدرج، هو أقدم هرم مصري ـ وتم تشييده حوالي عام 2650 قبل الميلاد. وهوالهرم الوحيد الذي لا يتوفر على سطح مربع. ومع هذا الهرم انطلقت الفترة الأولى لبناء أهرامات مصر. وهو من أهم الصروح العمرانية ويعد منذ 1979 موقعا تراثيا عالميا.

عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية معبد أبو سمبل معبد أبو سمبل أيضا مدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. ويعتقد أن الفرعون رمسيس الثاني أمر ببنائه في القرن الـ 13 قبل الميلاد. والمعبد يعد حلقة وصل بين السماء والأرض. ونقترح هي أن يتم التوجه إلى المعبد على متن سفينة في بحيرة ناصر والنظر إليه زاوية جديدة.

عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية المتحف المصري في القاهرة تم تأسيس أكبر متحف للفنون المصرية القديمة في عام 1835، ويعرض في أكثر من 100 قاعة أكثر من 150 ألف تحفة بينها تماثيل وموميوات. ومن المقرر أن يحل في 2022 المتحف المصري الكبير في الجيزة مكان هذا المتحف. وستضم البناية الحديثة تحفا قديمة بينها كنوز من قبر توت عنخ أمون.

عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية أجمل محمية طبيعية بالقرب من شرم الشيخ في الجهة الجنوبية لشبه جزيرة سيناء على البحر الأحمر، تقع إحدى أجمل المحميات الطبيعية في البلاد، وهي تضم شعابا مرجانية بألوانها الساطعة، وهي جذابةة جدا لهواة الغطس. وفي شرم الشيخ يُنظم هذا العام من الـ 6 إلى 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الـ 27 COP.

عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية البحر الأحمر بصفة عامة يبقى البحر الأحمر لدى المصطافين ومحبي الرياضات المائية ملاذا محبوبا. وهنا تمتد شواطئ رملية على طول كيلومترات، حيث المياه الصافية الفاتنة والطقس الجميل للاستحمام طوال العام. وعلى طول الشواطئ تقع مدن ساحلية قديمة وقرى صيادين ومنشآت سياحية حديثة. وأشهر موقع سياحي هو مدينة الغردقة بمطاعمها ونواديها وفنادقها وعروضها السياحية الرائعة.

عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية الأقصر مدينة الأقصر في جنوبي البلاد تضم أحد أهم الآثار في مصر. حيث مجمع معبد الكرنك الذي يضم معبد موت ومعبد أمون في مجمع معبد الكرنك. والمدينة معروفة كذلك بجولاتها على متن قوارب عبر نهر النيل أو بالمنطاد والتمتع برؤية المدينة الجميلة والمناظر الخلابة من السماء. إعداد: صوفي ديسموند/ م.ز



ف.ي/ع.ج.م (ا.ف.ب)