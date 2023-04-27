 مصر تعلن العثور على تمثال أثري لبوذا في معبد مدينة برنيكي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.04.2023

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مصر تعلن العثور على تمثال أثري لبوذا في معبد مدينة برنيكي

كشفت مصر عن تمثال لبوذا من العصر الروماني، أثناء أعمال حفر نفذتها البعثة الأثرية البولندية الأمريكية في معبد مدينة برنيكي بمحافظة البحر الأحمر جنوب البلاد. فما دلالة ذلك؟

صورة من الأرشيف لتمثال بوذي في الهند (03.10.2019)

صورة من الأرشيف لتمثال بوذي في الهند

قالت وزارة السياحة والآثار المصرية إن البعثة المشتركة (البولندية-الأمريكية) "نجحت في الكشف عن تمثال للمعبود بوذا من العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال حفائرها بمعبد مدينة برنيكي الأثرية".

ويبلغ ارتفاع التمثال 71 سنتيمتراً ويمثّل بوذا، بحسب البيان، واقفاً "يحمل جزءاً من ملابسه في يده اليسرى، كما توجد حول رأسه هالة مع أشعة الشمس المصورة عليه، والتي تشير إلى عقله المشع، كما توجد بجانبه زهرة اللوتس".

 

ونقل بيان للوزارة، عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، أن الكشف له "العديد من الدلائل المهمة على وجود صلات تجارية بين مصر والهند خلال العصر الروماني".

وكانت برنيكي، بحسب ما أوضح وزيري، من أبرز موانئ البحر الأحمر العاملة في مصر خلال العصر الروماني حيث كانت السفن تصل إليها من الهند محملة بمنتجات مثل الفلفل والأحجار شبه الكريمة والمنسوجات والعاج.

وخلال الأعوام القليلة الماضية،  كشفت مصر عن "كنوز" أثرية عدة في مختلف أنحاء البلاد، وخصوصا منطقة سقارة غرب القاهرة حيث اكتشف أكثر من 150 تابوتا أثريا يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام.

ويرى بعض الخبراء أن الإعلان عن تلك الاكتشافات من قبل الحكومة المصرية قد يكون له وزن سياسي واقتصادي يضاف إلى القيمة العلمية لها، خصوصا وأن مصر تسعى إلى  دفع قطاع السياحة  الذي يعمل فيه نحو مليوني مصري.

وكانت السياحة المصرية تعرضت لضربات متتالية منذ مطلع 2011 والأحداث التي عُرفت بـ "الربيع العربي" وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شباط/فبراير من العام 2022 ما أثر على حركة الزائرين من البلدين وهم يشكلون النسبة العظمى من السياح الوافدين إلى مصر. وإلى جانب  الاكتشافات الأثرية المعلنة،  تأمل السلطات المصرية في افتتاح "المتحف المصري الكبير" قرب أهرامات الجيزة خلال العام الجاري.

  • Das neu renoviertes Grab des Pharaos Tutanchamun

    عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية

    قبر الفرعون توت عنخ أمون

    قبل 100 عام وبالتحديد في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1922 اكتشف عالم الآثار البريطاني هاوارد كارتر قبر توت عنخ أمون بالقرب من مدينة الأقصر المصرية. وظل هذا القبر بخلاف الكثير من المقابر مغلقا وهو يضم العديد من الكنوز. ومومياء الفرعون وجدها كارتر في تابوت ذهبي.

  • Das Tal der Könige in Ägypten

    عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية

    وادي الملوك

    بالقرب من الأقصر توجد العديد من مقابر ملوك سلالة الفراعنة الـ 18 والـ 20 في مصر القديمة. وبالدخول إلى وادي الملوك تكون زيارة ثلاث مقابر فقط متاحة، ولزيارة المقابر الأخرى يجب شراء بطاقة إضافية.

  • Die Pyramiden von Gizeh mit der Sphinx, Ägypten

    عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية

    أهرامات الجيزة وأبو الهول

    توجد في مصر سبعة مواقع أثرية مدرجة على لائحة التراث العاليم لليونسكو، بينها أشهر الآثار التاريخية المتمثلة في أهرامات الجيزة، وهي تعد من المعجزات السبع العالمية، وتم تشييدها بين عامي 2620 و 2500 قبل الميلاد من قبل نحو 10 آلاف عامل. وهي تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن القاهرة ويتقدمها أبو الهول الذي تُنسج حوله الكثير من الأساطير.

  • Der Berg Sinai, Ägypten

    عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية

    جبل سيناء

    جبل سيناء هو من أهم المزارات في العالم ويعتبر في الكثير من المعتقدات موقعا مقدسا. وحسب الإنجيل فإن الله تكلم مع النبي إبراهيم وعرض الوصايا العشر على موسى في هذا الموقع. ويبلغ علو الجبل 2285 مترا. والصعود إليه يتطلب مشقة كبيرة، إلا أن نظرة من فوقه تنسيك المتاعب. وحسب موقع الشمس تبدو الصخور وكأنها تغير ألوانها.

  • Katharinenkloster in St. Katherine, Ägypten

    عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية

    دير القديسة كاترين

    على سفح جبل سيناء يقع دير القديسة كاترين، أحد المعابد القديمة في العالم. وتم تشييده في القرن السادس كحصن ويعتبر إرثا ثقافيا عالميا. واليوم يعيش داخله قساوسة من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، ولذلك لا يمكن زيارة جميع أنحاء الدير.

  • Die Stufenpyramide von Djoser in Ägypten

    عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية

    هرم جوسر

    هرم جوسر والمعروف بالهرم المتدرج، هو أقدم هرم مصري ـ وتم تشييده حوالي عام 2650 قبل الميلاد. وهوالهرم الوحيد الذي لا يتوفر على سطح مربع. ومع هذا الهرم انطلقت الفترة الأولى لبناء أهرامات مصر. وهو من أهم الصروح العمرانية ويعد منذ 1979 موقعا تراثيا عالميا.

  • Der Tempel von Abu Simbel in Ägypten

    عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية

    معبد أبو سمبل

    معبد أبو سمبل أيضا مدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. ويعتقد أن الفرعون رمسيس الثاني أمر ببنائه في القرن الـ 13 قبل الميلاد. والمعبد يعد حلقة وصل بين السماء والأرض. ونقترح هي أن يتم التوجه إلى المعبد على متن سفينة في بحيرة ناصر والنظر إليه زاوية جديدة.

  • Ägyptisches Museum in Kairo, Ägypten

    عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية

    المتحف المصري في القاهرة

    تم تأسيس أكبر متحف للفنون المصرية القديمة في عام 1835، ويعرض في أكثر من 100 قاعة أكثر من 150 ألف تحفة بينها تماثيل وموميوات. ومن المقرر أن يحل في 2022 المتحف المصري الكبير في الجيزة مكان هذا المتحف. وستضم البناية الحديثة تحفا قديمة بينها كنوز من قبر توت عنخ أمون.

  • Ras Mohammed Nationalpark auf Sinai Halbinsel, Ägypten

    عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية

    أجمل محمية طبيعية

    بالقرب من شرم الشيخ في الجهة الجنوبية لشبه جزيرة سيناء على البحر الأحمر، تقع إحدى أجمل المحميات الطبيعية في البلاد، وهي تضم شعابا مرجانية بألوانها الساطعة، وهي جذابةة جدا لهواة الغطس. وفي شرم الشيخ يُنظم هذا العام من الـ 6 إلى 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الـ 27 COP.

  • Das Rote Meer in Ägypten

    عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية

    البحر الأحمر

    بصفة عامة يبقى البحر الأحمر لدى المصطافين ومحبي الرياضات المائية ملاذا محبوبا. وهنا تمتد شواطئ رملية على طول كيلومترات، حيث المياه الصافية الفاتنة والطقس الجميل للاستحمام طوال العام. وعلى طول الشواطئ تقع مدن ساحلية قديمة وقرى صيادين ومنشآت سياحية حديثة. وأشهر موقع سياحي هو مدينة الغردقة بمطاعمها ونواديها وفنادقها وعروضها السياحية الرائعة.

  • Heißluftballon über Luxor in Ägypten

    عشرة أسباب تدعوك لزيارة مصر ومعالمها الأثرية

    الأقصر

    مدينة الأقصر في جنوبي البلاد تضم أحد أهم الآثار في مصر. حيث مجمع معبد الكرنك الذي يضم معبد موت ومعبد أمون في مجمع معبد الكرنك. والمدينة معروفة كذلك بجولاتها على متن قوارب عبر نهر النيل أو بالمنطاد والتمتع برؤية المدينة الجميلة والمناظر الخلابة من السماء. إعداد: صوفي ديسموند/ م.ز


ف.ي/ع.ج.م (ا.ف.ب)