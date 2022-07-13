 مصر تطور منطقة صناعية مطلة على قناة السويس | DW الأخبار | DW | 14.07.2022

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مصر تطور منطقة صناعية مطلة على قناة السويس

تشهد منطقة كانت تُعرف سابقا باسم مقبرة الدبابات شرق قناة السويس، عملية تطوير واسعة في إطار مشروع يأمل داعموه أن تتحول إلى منطقة صناعية لإنتاج بضائع للتصدير وللسوق المحلية.

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