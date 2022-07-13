مصر تطور منطقة صناعية مطلة على قناة السويس

فون دير لاين: مصر شريك موثوق به ونريد تعزيز التعاون معها

في زيارتها إلى مصر، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين اهتمام بروكسل بتعزيز التعاون مع القاهرة في مجال الطاقة، معتبرة مصر "شريكًا موثوقًا". من جهته شدد السيسي على ضرورة تنسيق الجهود لحل أزمة الغذاء العالمية.