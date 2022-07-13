مصر تطور منطقة صناعية مطلة على قناة السويس

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تشهد منطقة كانت تُعرف سابقا باسم مقبرة الدبابات شرق قناة السويس، عملية تطوير واسعة في إطار مشروع يأمل داعموه أن تتحول إلى منطقة صناعية لإنتاج بضائع للتصدير وللسوق المحلية.
تحقيق نشرته المجلة الألمانية دير شبيغل، يوضح كيف تورط النظام السوري عبر وحدات عسكرية وعصابات مسلحة ومقربين من الرئيس، في تجارة مخدرات تجاوزت قيمتها في عام واحد 5.7 مليار دولار، وأضحت حاليا أهمّ ما يتم تصديره من سوريا.
في زيارتها إلى مصر، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين اهتمام بروكسل بتعزيز التعاون مع القاهرة في مجال الطاقة، معتبرة مصر "شريكًا موثوقًا". من جهته شدد السيسي على ضرورة تنسيق الجهود لحل أزمة الغذاء العالمية.
اتفاق شركة سيمنز الألمانية مع الحكومة المصرية على بناء شبكة سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة بطول ألفي كيلومتر، وإقامة منظومة قطارات شاملة، سلط الضوء على أهمية هذه الصفقة لضخامة تكلفتها، فما هي تفاصيل هذا المشروع الهام؟
أفادت قوات خفر السواحل الأمريكية بأن سفينة حاويات عالقة في خليج تشيسابيك بالقرب من بالتيمور، ويأتي ذلك بعد قرابة عام من إغلاق سفينة تشغلها نفس الشركة، لقناة السويس مما تسبب في آثار مضاعفة على التجارة العالمية.
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