 مصر تطلق سراح إسرائيليين اثنين اعتقلا بسبب ″خطأ متكرر″ | أخبار | DW | 10.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مصر تطلق سراح إسرائيليين اثنين اعتقلا بسبب "خطأ متكرر"

رغم التحذير من هجمات من قبل "داعش" في سيناء؛ تعد المنطقة المصرية وجهة سياحية مفضلة للإسرائيليين. لكن إسرائيليين يرتكبون "خطأ متكرراً" عند سفرهم للخارج، ولهذا اعتقلت مصر اثنين منهما، قبل أن تعود وتفرج عنهما بسرعة.

Ägypten Grenzübergang Kerem Schalom (Reuters)

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأحد (10 مارس/ آذار 2019) بأن السلطات المصرية أطلقت سراح إسرائيليين اثنين كانت اعتقلتهما في معبر طابا الحدودي أمس السبت.

مختارات

يبدو أن إسرائيل تلقت الضوء الأخضر من مصر لشن هجمات جوية في سيناء. لكن من الناحية الرسمية لا يوجد شيء من هذا القبيل، فيما يعرف المصريون أن حكومتهم تقوم بلعبة مزدوجة، كما يقول خبير شؤون الشرق الأوسط غيدو شتاينبيرغ. (06.02.2018)

انفجر صاروخ أطلق من جزيرة سناء المصرية على منتجع إيلات في جنوب إسرائيل دون أن يسفر عن إصابات مادية أو بشرية، على ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية. العملية جاءت في وقت يكثر فيه السياح في المنطقة بمناسبة عيد الفصح اليهودي. (05.04.2012)

وكانت الخارجية الإسرائيلية ذكرت أن السلطات المصرية أوقفتهما "بعد أن عثرت بحوزتهما على رصاصات بندقية"، ووصفت الصحيفة هذا بأنه "خطأ متكرر يقع فيه كثير من الإسرائيليين عند السفر للخارج".

وحثت الوزارة الإسرائيليين على "فحص حقائبهم قبل السفر"، ولفتت إلى أن "تزايد الظاهرة التي يتم فيها توقيف/اعتقال إسرائيليين في الخارج بسبب حمل رصاصات تتطلب من المواطنين أن يكونوا حذرين وأن يفحصوا أمتعتهم قبل السفر".

ووفقا للوزارة، فإن الكاميرات التي يتم استخدامها في السيارات أو المثبتة عليها محظورة أيضا في سيناء. وأشارت الصحيفة إلى أن "سيناء وجهة سياحية مفضلة للإسرائيليين رغم إرشادات السفر التي تحذر من هجمات من قبل تنظيم داعش في المنطقة".

ص.ش/ع.ش (د ب أ)

  • Washington 1979 Sadat, Carter und Begin ägyptisch-israelischer Friedensvertrag in Washington 1979 (picture-alliance/AP Photo/B. Daugherty)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    سلام صعب

    في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1977 وصل الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس حيث أجرى محادثات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية مناحيم بيغن واقترح في الكنيست عقد سلام "عادل ودائم" في كل المنطقة. لكن اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها فيما بعد لم تلق التأييد من العرب الذين رأوا فيها آنذاك "خيانة" للقضية الفلسطينية، لاسيما وأن منظمة التحرير الفلسطينية ظلت خارج اللعبة.

  • Anwar El Sadat trifft sich mit Menachim Begin (r) in Israel (dpa)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    زيارة مفاجئة إلى القدس

    خلال زيارته إلى القدس صافح السادات صافح أعداءه اللدودين ثم أجرى محادثات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية مناحيم بيغن. وكانت الزيارة تاريخية لأن كل الاتصالات المصرية الاسرائيلية كانت سرية. في الصورة بيغن يهمس في أذن السادات خلال مأدبة عشاء بفندق الملك داوود بالقدس في الـ 20 من نوفمبر 1977.

  • Anwar el Sadat und Menachem Begin reichen sich die Hände in der Mitte Jimmy Carter (picture-alliance/dpa)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    مفاوضات تمهيدية شاقة

    مناحيم بيغن وأنور السادات يتصافحان وفي الوسط الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في الـ 17 سبتمبر 1978 بكامب ديفيد. وكان الرجلان قد شاركا قبلها طوال 13 يوما في محادثات لبلورة إطار اتفاقية للسلام في الشرق الأوسط يتم التوقيع عليها في الشهور الثلاثة التالية. وخلال القمة نوقشت 23 صيغة على الأقل للاتفاقات إلى جانب المراجعات التي لا تعد ولا تحصى.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    توقيع أذهل العالم

    السادات وبيغن والرئيس الأمريكي جيمي كارتر يوقعون على اتفاقية كامب ديفيد التي كادت أن تفشل. وبدأت القمة في الخامس من أيلول/ سبتمبر في كامب ديفيد مقر الرؤساء الأمريكيين في عطلة نهاية الأسبوع، وهي منطقة تضم حوالى عشرين منزلا في غابة تبعد نحو مائة كيلومترا عن واشنطن. ورافق القادة الثلاثة مستشاروهم الدبلوماسيون والعسكريون.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen Sadat Carter (picture-alliance/ dpa)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    رعاية أمريكية لاتفاقية صعبة

    كارتر يتبادل أطراف الحديث مع السادات في كامب ديفيد، حيث تم التوقيع على اتفاقية السلام التي تنص في مقدمتها على أن "القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين اسرائيل وجيرانها هي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بكل أجزائه". وتحمل الوثيقتان اللتان وقعتا عنواني "إطار للسلام في الشرق الأوسط" و"إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر واسرائيل".

  • Flash-Galerie Friedensnobelpreisträger 1978 Menachem Begin und Anwar Sadat (AP)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    جائزة نوبل للسلام

    في تشرين الثاني/ نوفمبر منحت جائزة نوبل للسلام للرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن لأنهما "كسرا الجليد الذي كان يفصل بين شعبيهما". وفي 26 آذار/ مارس 1979 وقع السادات وبيغن أول معاهدة سلام عربية اسرائيلية استعادت مصر بموجبها شبه جزيرة سيناء عام 1982.

  • Attentat während einer Militärparade auf Ägyptens Präsident Anwar Sadat (AP)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    اتفاقية مرفوضة شعبيا

    رأت الدول العربية في المعاهدة "سلاما منفردا" وشكلا من الخيانة، لاسيما تجاه الفلسطينيين. وقد قطع العرب علاقاتهم مع مصر التي عُلقت عضويتها في الجامعة العربية. وفي تشرين الأول/ اكتوبر 1981 تم اغتيال أنور السادات الذي كان يواجه انتقادات حادة في بلده. وفي عام 1994 أصبح الأردن ثاني بلد عربي يقوم بتطبيع علاقاته مع اسرائيل.


مختارات

مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

في سبتمبر/ أيلول 1978 وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية سلام أنهت حالة الحرب بينهما وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء التي كانت تحتلها. الاتفاقية لم تحظ بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين. (17.09.2018)  

مواضيع ذات صلة

MSC München Abdel Fattah al-Sisi und Angela Merkel

قمة عربية - أوروبية في مصر.. فرصة السيسي لجني ثمار سياساته؟ 23.02.2019

قمة عربية - أوروبية في شرم الشيخ وسط جدل حول وضع حقوق الإنسان في مصر. تناقش القمة ملفات حساسة، ماذا لدى السيسي ليقدمه للشركاء الأوروبيين مقابل الحصول على دعمهم ومساعدتهم؟

Ägypten Präsident Abdel Fattah Al-Sisi

CBS: مصر طلبت منا عدم بث مقابلة أجريت مع السيسي 04.01.2019

أجرى الرئيس المصري مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، الذي تبثه شبكة "سي بي إس" الأمريكية. والآن تريد مصر منع بث المقابلة، حسبما ذكرت الشبكة ذاتها. ويبدو أن الأمر هنا يتعلق بتصريحات للرئيس السيسي حول التعاون عسكريا مع إسرائيل.

Jerusalem Altstadt

إلى اللقاء- انسحاب أمريكا وإسرائيل من اليونسكو يدخل حيز التنفيذ 03.01.2019

بانتهاء عام 2018، دخل انسحاب أمريكا وإسرائيل من منظمة اليونسكو حيز التنفيذ. غير أن هذه ليست المرة الأولى التي تنسحب فيها واشنطن من المنظمة، كما أن إسرائيل لا تمانع العودة، ولكن بشروط حددها رئيس الوزراء نتنياهو.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  