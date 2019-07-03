 مصر تستعين بالإنتربول في تعقب رأس توت عنخ آمون | عالم المنوعات | DW | 10.07.2019

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منوعات

مصر تستعين بالإنتربول في تعقب رأس توت عنخ آمون

تطورات متلاحقة في قضية بيع تمثال نصفي لتوت عنخ آمون في لندن. دار كريستيز باعت التمثال بملايين اليورو في مزاد. ورغم عدم الكشف عن المشتري، إلا أن مصر طلبت مساعدة الانتربول لمعرفة مكان التمثال.

Auktionshaus Christie's in London | Tutanchamun-Skulptur (Reuters/P. Nicholls)

بعد أيام من الشد والجذب، طلبت مصر تدخل الشرطة الدولية "الإنتربول"، بعد بيع تمثال نصفي لتوت غنخ آمون في مزاد بلندن. وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، في تصريحات تليفزيونية، أن اللجنة القومية للآثار المستردة قررت مخاطبة النيابة العامة للإنتربول لاستصدار نشرة لتعقب التمثال الأثري المصري.

تأتي هذه التطورات بعد قيام دار "كريستيز" للمزادات في لندن ببيع التمثال النصفي الذي يعود تاريخه لنحو ثلاثة آلاف عام، مقابل 4.7 مليون استرليني (ما يعادل 5.3 مليون يورو)، في خطوة أثارت استياء القاهرة، التي رجحت تهريب التمثال، الذي يبلغ ارتفاعه 28.5 سنتيمترا، من البلاد خلال سبعينات القرن الماضي.

وأكد وزير الآثار المصري خالد العناني أن مصر "لن تتوانى في اتخاذ أي إجراء لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أينما وجدت وبصرف النظر عن وقت خروجها ولو حتى منذ عشرات السنين"، كما نقل عنه موقع البوابة نيوز الإخباري.

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في الوقت نفسه انتقد الوزير المصري وفقا لموقع "إن تي في" الإخباري الألماني، "التصرف غير المهني" الذي أدى لبيع أثر مصري. وأشار الجانب المصري إلى إمكانية أن تضر هذه الواقعة بالعلاقات الثقافية بين البلديين، لاسيما فيما يتعلق ببعثات التنقيب عن الآثار(عددها حاليا 18 بعثة).

على الجانب الآخر أبدت دار "كريستيز" الشهيرة للمزادات، دهشتها من رد الفعل المصري وقالت إن القاهرة لم تعقب مطلقا على وضع التمثال ضمن مجموعة "ريساندرو" الخاصة باقتناء القطع الأثرية رغم أنه معروف منذ سنوات، مؤكدة أن الأمر "لم يكن محل تحقيقات مطلقا"، وفقا لما أورده الموقع الألماني "إن تي في". وأوضحت دار "كريستيز" أنه تم شراء التمثال عام 1985 من أحد الأطراف في ميونيخ مضيفة  أنه كان قبل ذلك في حيازة إحدى الدور الفنية النمساوية، لكن "كريستيز" لم توضح كيف وصل التمثال إلى أوروبا بالأساس.

ا.ف/ ط.أ

  • Der mumifizierte Leichnam Tutanchamuns (Reuters/M.A. El Ghany )

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    مغطى بأقمشة كتانية فقط، يرقد مومياء الملك الذهبي توت عنخ آمون هنا في غرفة تحت الأرض، مكيفة الهواء، لحماية المومياء من الرطوبة، والغبار الذي يحمله الزائرون.

  • Die Totenmaske Tutanchamuns (Reuters/M. Abd El Ghany)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    في حين يعرض القناع الذهبي الحقيقي لتوت عنخ آمون في المتحف المصري بالقاهرة، أعيد مومياء الملك الشاب إلى مكانه القديم في منطقة وادي الملوك الأثرية، المكان الذي عاش فيه ملكاً لفترة من الزمن، وحيث اكتشفه كارتر.

  • Zeichnungen in der Grabkammer Tutanchamuns (Reuters/M. Abd El Ghany)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    نظفت الجداريات والنقوش بدقة متناهية، وتبين أن البقع الداكنة الموجودة على اللوحات الجدارية ظهرت نتيجة ميكروبات قديمة غير ضارة في المكان. احتفظ بهذه الرسومات في قبر الملك الشاب لآلاف السنين.

  • Zeichnung eines Pavians in der Grabkammer (Reuters/M. Abd El Ghany)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    وبفضل وسائل الإضاءة الجديدة، يتألق هذا الرسم بعد الترميم. كان قرد البابون، حيواناً مقدساً في مصر القديمة. إذ كان يعتبر ذكياً جداً ويعد بمثابة قدوه للطلاب. فهل سيتابع الملك الشاب تعليمه أيضا بعد الموت؟

  • Eine Frau geht durch einen unterirdischen Gang (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    دفن المصريون القدماء قبور الفراعنة تحت الأرض لحمايتهم من لصوص القبور. وقد نجا قبر توت عنخ آمون وكنوزه من عبث اللصوص لوقت طويل. إذ استراح بسلام لأكثر من 3 آلاف سنة.

  • Ägyptologe Howard Carter und ein Helfer knieen am Sarkophag (Imago)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    كان عالم الآثار هوارد كارتر، الذي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون في 4 تشرين الثاني / نوفمبر من عام 1922 في وادي الملوك. وقبل أن يفتح المقبرة، أرسل برقية إلى مموله اللورد كارنارفون : "لقد قمت أخيراً باكتشاف رائع في الوادي، قبر رائع، سأنتظر وصولك."

  • Maske Tutanchamun (Getty Images/H. Magerstaedt)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    على الرغم من أن توت عنخ آمون لم يكن فرعوناً عظيماً، إلا أنه يتمتع اليوم بشهرة عالمية. إذ وجد كارتر في حجرته حوالي 5 آلاف قطعة أثرية سليمة، كان يجب أن ترافق الملك الشاب في الحياة الآخرة. كما يتعرف العديد التلاميذ على قناعه الذهبي.

  • Besucher auf einer Plattform über Tutanchamuns Grab (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    كجزء من أعمال الترميم ، تم تركيب منصة جديدة في المقبرة، والتي تسمح للزوار برؤية ما بداخل المقبرة والتمتع برؤية الجداريات والنقوش. إذا بقيت الزيارات متاحة في المستقبل!

  • Kleien Züge mit Touristen im Tal der Könige (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    وقال زاهي حواس، الأمين العام السابق لإدارة الآثار المصرية ومبادرة أعمال الترميم، مدافعاً عن فكرة إغلاق القبر وتقديم نسخة مماثلة للزائرين عوضاً عن ذلك. "لأنه إذا سمحنا بالسياحة الجماعية هنا"، فهو على يقين أن: " القبر لن يبقى على قيد الحياة بعد 500 سنة أخرى ". سوزان كوردس / ريم ضوا


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