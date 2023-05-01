مصر تخلي سبيل صحفي بـ"الجزيرة مباشر" بعد حبسه احتياطيا أربعة أعوام

قالت زوجة الصحفي المصري بشبكة قنوات الجزيرة هشام عبد العزيز اليوم الإثنين (الأول مايو/ أيار 2023) عبر حسابها على تويتر إن السلطات المصرية أفرجت عنه بعد أن قضى قرابة أربعة أعوام رهن الحبس الاحتياطي .

وفي تغريدة على تويتر في الساعات الأولى لليوم الاثنين، قالت سميرة الطاهر زوجة عبد العزيز "هشام على الأسفلت"، وهو تعبير شائع في مصر يشير إلى الإفراج عن سجناء أو محتجزين.

وقالت قناة الجزيرة الفضائية على موقعها إن السلطات المصرية أفرجت عن الزميل هشام عبد العزيز، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، فجر اليوم الإثنين، بعد اعتقال دام نحو 4 سنوات.

وأكد نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي في اتصال هاتفي لرويترز أن عبد العزيز في منزله منذ مساء أمس الأحد.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أفرجت السلطات المصرية أيضا عن صحفي الجزيرة أحمد النجدي مع أول زيارة يجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة بعد عودة العلاقات بين البلدين.

وقاد السيسي الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه، وبعد ذلك اتهمت مصر قناة الجزيرة بأنها ناطقة بلسان الجماعة التي حظرتها وصنفتها جماعة إرهابية.

وتقول الجزيرة إن مصر لا تزال تحتجز اثنين من صحفييها هما بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ.

وقاطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطر في عام 2017 بسبب اتهامات لها بدعم الإرهاب، وهو اتهام يشير إلى دعمها لجماعات إسلامية. وتنفي قطر هذا الاتهام.

وعُقد اتفاق لإنهاء الخلاف في أوائل عام 2021، وسارعت قطر ومصر لإعادة العلاقات بينهما.

ع.ج.م/ع.غ (رويترز)