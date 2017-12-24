مصر تحقق في مصرع رئيس دير وادي النطرون في ظروف غامضة

أكد بيان نشر على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية على فيسبوك وفاة "الأب الناسك والعالم الجليل" الانبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس مقاريوس في وادي النطرون "داخل ديره". وأضاف البيان "نظرا لأن غموضا أحاط بظروف وملابسات رحيله تم استدعاء السلطات الرسمية وهي تجري حاليا تحقيقاتها". وقال مسؤول أمني في محافظة البحيرة إنه "جاري الفحص وعمل التحريات لكشف غموض الوفاة بعد أن عثر على الجثمان في أحد ممرات الدير وبه إصابات بالرأس". وأضاف أن "الجثمان سلم إلى الطب الشرعي لتشريحه وتحديد سبب الوفاة وما إذا كانت جريمة قتل أم لا".

مشاهدة الفيديو 25:58 بث مباشر الآن 25:58 دقيقة شارك العقيدة والحياة - الأقباط - مسيحيون مصريون في ألمانيا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/2YdNH العقيدة والحياة - الأقباط - مسيحيون مصريون في ألمانيا

والانبا ابيفانيوس من مواليد 27 حزيران / يونيو 1954 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو حاصل على بكالوريوس في الطب، والتحق بالدير في 17 فبراير 1984، قبل أن يرسم راهبا في 21 أبريل 1984، باسم الراهب ابيفانيوس المقاري، ورسم قساً في 17 أكتوبر 2002، وكان يشرف على مكتبة المخطوطات والمراجع بكل اللغات في الدير، واختير رئيسا للدير بالانتخاب في 10 مارس/آذار 2013.

ورغم أن الشرطة تقول إن هناك "شبهة جنائية" في وفاته ورغم استهداف المجموعات الإسلامية المتطرفة المسلحة للأقباط مرارا، إلا انه ليست هناك أية إشارات إلى دوافع هذه الجريمة المحتملة أو مرتكبيها.

ويشكل المسيحيون 10 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 97 مليون نسمة. وفي عامي 2016 و2017 تبنى الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" اعتداءات ضد الأقباط أوقعت عشرات القتلى.

ح.ز (أ.ف.ب)