 مصر تحقق في مصرع رئيس دير وادي النطرون في ظروف غامضة | أخبار | DW | 30.07.2018

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أخبار

مصر تحقق في مصرع رئيس دير وادي النطرون في ظروف غامضة

تحقق السلطات المصرية حول مصرع الأسقف ابيفانيوس رئيس دير وادي النطرون في ظروف غامضة، بحسب ما أعلنت الكنيسة القبطية المصرية.

Ägypten Polizisten stehen Posten vor Krankenhaus (Getty Images/AFP/M. El Raai)

صورة من الأرشيف

أكد بيان نشر على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية على فيسبوك وفاة "الأب الناسك والعالم الجليل" الانبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس مقاريوس في وادي النطرون "داخل ديره". وأضاف البيان "نظرا لأن غموضا أحاط بظروف وملابسات رحيله تم استدعاء السلطات الرسمية وهي تجري حاليا تحقيقاتها". وقال مسؤول أمني في محافظة البحيرة إنه "جاري الفحص وعمل التحريات لكشف غموض الوفاة بعد أن عثر على الجثمان في أحد ممرات الدير وبه إصابات بالرأس". وأضاف أن "الجثمان سلم إلى الطب الشرعي لتشريحه وتحديد سبب الوفاة وما إذا كانت جريمة قتل أم لا".

 

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العقيدة والحياة - الأقباط - مسيحيون مصريون في ألمانيا

 

 والانبا ابيفانيوس من مواليد 27 حزيران / يونيو 1954 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو حاصل على بكالوريوس في الطب، والتحق بالدير في 17 فبراير 1984، قبل أن يرسم راهبا في 21 أبريل 1984، باسم الراهب ابيفانيوس المقاري، ورسم قساً في 17 أكتوبر 2002، وكان يشرف على مكتبة المخطوطات والمراجع بكل اللغات في الدير، واختير رئيسا للدير بالانتخاب في 10 مارس/آذار 2013.

مختارات

 ورغم أن الشرطة تقول إن هناك "شبهة جنائية" في وفاته ورغم استهداف المجموعات الإسلامية المتطرفة المسلحة للأقباط مرارا، إلا انه ليست هناك أية إشارات إلى دوافع هذه الجريمة المحتملة أو مرتكبيها.

 ويشكل المسيحيون 10 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 97 مليون نسمة. وفي عامي 2016 و2017 تبنى الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" اعتداءات ضد الأقباط أوقعت عشرات القتلى.

ح.ز (أ.ف.ب)

 

  • Ägypten Anschlag auf Moschee in Al-Arisch (picture-alliance/dpa)

    الهجمات الإرهابية الأعنف التي شهدتها مصر عام 2017

    24 نوفمبر/تشرين الثاني: مقتل 54 مصلياً وإصابة 75 آخرين في هجوم وقع على مسجد يعج بالمصلين في محافظة شمال سيناء. ويقع المسجد في قرية الروضة غربي مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، ويقول المسؤولون أنه يقع في منطقة قريبة من مواقع انتشار تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سيناء.

  • Ägypten Militär in Sinai Straße bei Rafah Soldaten (Getty Images/AFP)

    الهجمات الإرهابية الأعنف التي شهدتها مصر عام 2017

    12 أكتوبر/ تشرين الأول: مقتل 12 جندياً في هجوم على حاجز أمني في شمال سيناء. وأوضح مسؤول أمني أن مسلحين هاجموا الحاجز بقذائف الهاون و"الأر بي جي"مما ضاعف من عدد الضحايا. وقال مسؤول أمني في شمال سيناء أن مسلحين استهدفوا حاجزا للجيش في منطقة بئر العبد غرب مدينة العريش مما أسفر عن استشهاد 12 جنديا. وقد تبنى تنظيم "داعش" التفجير.

  • Ägypten al-Arish, Sinai Bombenanschlag (picture-alliance/epa/STR)

    الهجمات الإرهابية الأعنف التي شهدتها مصر عام 2017

    11 سبتمبر/ أيلول: مصرع 18 شرطياً على الأقل في هجوم استهدف قافلة أمنية قرب مدينة العريش شمال سيناء. وتبنى تنظيم "داعش" التفجير الذي أسفر عن تدمير ثلاث مدرعات وسيارة تشويش إلكترونية. واستولى المهاجمون على سيارة دفع رباعي تابعة للشرطة. وقالت وزارة الداخلية إن سيارة انفجرت بعد تعامل القوات معها عندما حاول قائدها اقتحام خط سير القافلة، مما أسفر عن حدوث خراب بعدد من سيارات القافلة.

  • Ägypten Messerattacke in Hurghada (Reuters/M. Aly)

    الهجمات الإرهابية الأعنف التي شهدتها مصر عام 2017

    14 تموز/ يوليو: مقتل سائحتين ألمانيتين وإصابة أربع سائحات أجنبيات أخريات في هجوم بسلاح أبيض على يد أحد المتطرفين. في أحد الفنادق الشهيرة في مدينة الغردقة بمصر. وقد ضبط الشخص الذي هاجم عدداً من السياح بسلاح أبيض على شاطئ أحد فنادق الغردقة. أكدت السلطات المصرية أن المهاجم تسلل لشاطئ الفندق عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

  • Mideast Egypt Sinai (picture alliance/AP Photo)

    الهجمات الإرهابية الأعنف التي شهدتها مصر عام 2017

    7 تموز/ يوليو: مقتل 26 جندياً مصرياً، في هجومين استهدفا نقطتي تفتيش أمنيتين في محافظة شمال سيناء. كما أصيب العشرات من قوات الأمن المصرية في الهجومين. والهجوم هو الأعنف في سيناء منذ يوليو /تموز 2015 تقريبا عندما شن مسلحون من تنظيم "داعش" هجمات متزامنة على نقاط تفتيش ومواقع عسكرية بأنحاء شمال سيناء. وشن الجيش هجوماً مضاداً على الفور ليقتل أكثر من 40 متشدداً يشتبه في مسؤوليتهم بهذا الهجوم.

  • Ägypten 28 Christen bei Angriff auf Bus getötet (Reuters/M. Abd El Ghany)

    الهجمات الإرهابية الأعنف التي شهدتها مصر عام 2017

    26 آيار / مايو: مقتل 28 شخصاً من بينهم أطفال في هجوم بالرصاص على حافلة تقل أقباطاً. وكان مسلحون ملثمون قد فتحوا النارعلى الأقباط أثناء توجههم إلى دير الأنبا صموئيل في المنيا. وقالت وزارة الداخلية في بيان أن "مجهولين يستقلون ثلاث سيارات رباعية الدفع أطلقوا النيران بشكل عشوائي" على حافلة الاقباط. وأعلنت داعش مسئوليتها عن الهجوم .

  • Ägypten Anschlag auf Christen in Tanta (Getty Images/AFP/Stringer)

    الهجمات الإرهابية الأعنف التي شهدتها مصر عام 2017

    9 أبريل/ نيسان: مقتل 48 شخصاً في تفجير إنتحاري في كنيستين مصريتين أثناء الاحتفال بأحد الشعانين في طنطا والإسكندرية. وأكد تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجيرين .التفجير الأول نجم عن "جسم غريب" وصف لاحقاً بأنه قنبلة، هزت كنيسة مارجرجس بشارع النحاس في طنطا بمحافظة الغربية.أما التفجير الثاني، فضرب محيط الكنيسة المرقسية في قسم العطارين بالإسكندرية. ورداً على الواقعة، تم فرض حالة الطوارئ في مصر.

  • Ägypten Sinai Sicherheit Polizei Terror (picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum)

    الهجمات الإرهابية الأعنف التي شهدتها مصر عام 2017

    16يناير/ كانون الثاني: مقتل ثمانية رجال شرطة في هجوم على نقطة تفتيش أمنية في صحراء مصر الغربية. وهاجمت "مجموعة إرهابية" نقطة تفتيش أمنية بمحافظة الوادي الجديد في جنوب غرب البلاد، وقام مسلحون بإطلاق قذائف آر بي جي على الكمين، الذي يضم نقطة شرطة ونقطة إسعاف ومطافئ. وخلال إطلاق قذائف الآر بي جي اقتحمت سيارة مفخخة الموقع، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات من الضباط والجنود والمسعفين. إعداد: سارة الألفي/خ. س


مختارات

الهجمات الإرهابية الأعنف التي شهدتها مصر عام 2017

شهدت مصر عام 2017 العديد من الهجمات الإرهابية العنيفة والتي نال الجيش والشرطة ومدنيون وخصوصا الأقباط نصيب الأسد منها. غير أن المصلين المسلمين لم يسلموا هم أيضاً من نار الإرهاب. وفيما يلي قائمة ببعض أكثر الهجمات دموية. (29.10.2017)  

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العقيدة والحياة - الأقباط - مسيحيون مصريون في ألمانيا  

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