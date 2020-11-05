 مصر- بدء الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.11.2020

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أخبار

مصر- بدء الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية

بدأت في مصر المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والمتوقع ان يسيطر عليه مؤيدو الرئيس المصري. كانت المرحلة الأولى من الانتخابات التي شملت الجيزة والاسكندرية ومحافظات صعيد مصر أجريت يومي 24 و25 تشرين الأول/اكتوبر.

سيدة تدلي بصوتها في انتخابات سابقة بالقاهرة

بدأت في مصر المرحلة الثانية من الاقتراع لاخنيار أعضاء مجلس النواب المصري

بدأ صباح السبت (7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020) الاقتراع في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري الذي من المتوقع أن يسيطر عليه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب مراسلي فرانس برس.

مختارات

تشهد مصر سجالا حادا بسبب تصريحات مثيرة نسبت لرئيس مجلس النواب علي عبد العال. وذكرت مصادر إعلامية أنه أشاد بالزعيم النازي أدولف هتلر وشبه الرئيس عبد الفتاح السيسي به. بيد أن عبد العال نفى ذلك بشدة، فماذا قال؟

هل هو التفويض الذي يحتاجه الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل العسكري في ليبيا؟ كل الدلائل تشير إلى ذلك رغم أن موافقة البرلمان المصري على قرار يجيز قيام الجيش بـ"مهام قتالية" في الخارج لم يذكر ليبيا بالاسم.

وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية 13 محافظة من بينها القاهرة ومحافظات دلتا النيل وقناة السويس وشمال وجنوب سيناء. وكما في المرحلة الاولى يستمر الاقتراع يومين لينتهي مساء الأحد.

وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات التي شملت الجيزة والاسكندرية ومحافظات صعيد مصر (الجنوب) أجريت يومي 24 و25 تشرين الأول/اكتوبر.

وتجري الانتخابات على مرحلتين لانتخاب 568 عضوا وفقا لنظام انتخابي يقضي بانتخاب نصفهم بالقائمة المغلقة والنصف الأخر بالنظام الفردي.

ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 596 يعين منهم رئيس الجمهورية 28 نائبا. ويعيد العديد من أعضاء البرلمان المنتهية ولايته ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي تشارك فيها أحزاب سياسية عدة لا وزن حقيقيا لها.

ودعي حوالى 63 مليون ناخب من أصل مئة مليون نسمة، وهو عدد سكان مصر، إلى التصويت في الانتخابات.

وكان أغلب النواب من مؤيدي السيسي في البرلمان المنتهية ولايته ولم يكن يضم سوى كتلة معارضة صغيرة تُعرف باسم 25/30. وانتخب البرلمان السابق في نهاية 2015 بعد عام على تولي السيسي الحكم، في عملية اقتراع استغرقت شهرا ونصف شهر وفي غياب شبه كامل للمعارضة.

وكانت نسبة المشاركة ضئيلة (28%) في تلك الانتخابات خلافا لأجواء الحماسة التي سادت في انتخابات 2012 التي نظمت عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في الحادي عشر من شباط/فبراير 2011، وفاز فيها الإسلاميون بنسبة كبيرة.

وفي آذار/مارس 2018، أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97 بالمئة من الأصوات في انتخابات استبعد منها المنافسون الحقيقيون أو فضلوا الابتعاد.

وهذا الاقتراع التشريعي هو الثاني بعد انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في آب/أغسطس الماضي لاختيار مئتين من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 300، إذ يعين رئيس الجمهورية مئة عضو.

وكان مجلس الشيوخ ألغي عقب الثورة التي أطاحت بمبارك. لكن تمت إعادته بموجب تعديلات تشريعية أُقرّت في استفتاء شعبي في العام 2019. وتتيح هذه التعديلات للرئيس السيسي البقاء في السلطة حتى العام 2030، وتعزّز من سلطته.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)

  • Ägypten Wahlen Wahllokal in Kairo Frau

    لقطات من الانتخابات المصرية

    مرشحان وحيدان

    أقتصر السباق الانتخابي على المرشحين الوحيدين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، وهو ما يعني أنه ليس أمام الناخب المصري سوى خيارين فقط.

  • Ägypten Wahlen 26.05.2014 Hamdeen Sabahi

    لقطات من الانتخابات المصرية

    صباحي يدلي بصوته

    أدلى مرشح الرئاسة اليساري حمدين صباح بصوته في مركزه الانتخابي. صباحي يعتبر نفسه ممثلا للشباب وثورة 25 يناير وتهد بتشكيل جبهة معارضة واسعة وقوية في حال عدم فوزه في الانتخابات.

  • Ägypten Wahlen 26.05.2014 Al Sisi

    لقطات من الانتخابات المصرية

    السيسي يدلي بصوته

    بعد إدلاء المرشح الأقوى المشير عبد الفتاح السيسي بصوته، خرج من المركز الانتخابي ملوحا بيده لأنصاره وهم يهتفون له "ياريس ياريس." بدوره أثنى السيسي على الناخبين بالقول "النهاردة المصريين نازلين عشان يكتبوا تاريخهم. يسطروا مستقبلهم".

  • Ägypten Wahlen 26.05.2014

    لقطات من الانتخابات المصرية

    الأطفال يشاركون على طريقتهم

    حتى الأطفال يشاركون في الانتخابات الرئاسية على طريقتهم رغم أنه لا يحق لهم الانتخاب، فهذا الطفل يكتب على وجهه حرفي سي سي باللاتينية في إشارة إلى اسم المشير عبد الفتاح السيسي.

  • Ägypten Wahlen 26.05.2014 Plakat Al Sisi

    لقطات من الانتخابات المصرية

    إقبال كثيف على مراكز الاقتراع

    تدفق المواطنون منذ ساعات الصباح الباكر على مراكز الانتخاب، التي شهدت طوابير طويلة من الناخبين الذين ينتظرون دورهم للإدلاء بصوتهم، أملين أن تشهد البلاد الاستقرار بعدها.

  • Präsidentschaftswahl in Ägypten 26.05.2014

    لقطات من الانتخابات المصرية

    مشاركة نسائية واسعة

    المشاركة الواسعة في الانتخابات والطوابير الطويلة أمام مراكز الاقتراع لم تقتصر على الرجال فقط،، وإنما النساء أيضا شاركن بكثافة وانتظرن طويلا دورهن للتصويت.

  • Ägypten Wahlen 26.05.2014

    لقطات من الانتخابات المصرية

    إجراءات أمنية مشددة

    يشارك الجيش إلى جانب الشرطة في تأمين مراكز الاقتراع، حيث تم إتحاذ إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي طارئ أو هجمات محتملة من جماعات مسلحة تعارض الانتخابات.

    الكاتب: عارف جابو


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