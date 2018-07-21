 مصر- ″انتفاضة التغريد″ تستفز أنصار الرئيس | سياسة واقتصاد | DW | 31.07.2018

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سياسة واقتصاد

مصر- "انتفاضة التغريد" تستفز أنصار الرئيس

منذ أسابيع يشن عدد كبير من المصريين عبر "تويتر" حملة ضد الرئيس السيسي بسب سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية في بلدهم. غير أن مؤيديه دخلوا الآن على الخط للدفاع عن رئيسهم، أما الرئيس نفسه فيطالب مواطنيه بمزيد من الصبر.

Ägyptens Präsident al-Sisi für zweite Amtszeit vereidigt (picture-alliance/Xinhua/MENA)

عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن استيائه من هاشتاغ يطالبه بالرحيل وانتشر بين المصريين على نطاق واسع، وقال بأن خصومه قد أغرقوا البلاد في الفقر وحولوها إلى أمة العوز، "لكن عندما أبدأ العمل من أجل إخراجكم من العوز، أجد هاشتاغ "ارحل يا سيسي". وتساءل السيسي عن كيف ستكون ردة فعله وقال بالعامية "أزعل ولا مزعلش"، هنا  ازعل و ازعل.

مختارات

تحولت مبادرة #اسأل_الرئيس، التي أطلقها الموقع الرسمي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى منصة للهجوم والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. عشرات النشطاء توجهوا بأسئلة وتعليقات تنم عن غضبهم واستيائهم من الأوضاع في مصر. (21.07.2018)

بعد مرور خمس سنوات على الإطاحة بالرئيس السابق مرسي، وتولي الرئيس السيسي للحكم ارتفعت تكاليف المعيشة في مصر بشكل غير مسبوق. وعلى ضوء ذلك يزداد غضب الناس على سياسات الرئيس وخيبتهم من وعوده. تقرير فريد فريد من القاهرة. (12.07.2018)

استياء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدا بشكل أوضح  يوم الأحد الماضي 28 يوليو/ تموز 2018 خلال خطاب ألقاه ضمن فعاليات مؤتمر الشباب المصري في القاهرة، في هذا الخطاب عبر عن رده على الهاشتاغ الموجه ضده وضد حكومته منذ أسابيع تحت عنوان "ارحل يا سيسي". ومما جاء في الخطاب أنه "لو كان ذلك ضرورياً، فهو مستعد لمشاركة مواطنيه الشباب تنظيف الشوارع". وإذا كان التقشف "سيساعد المصريين على أن يصبحوا أقوى وأحسن، فسوف يكتفي بوجبة واحدة فقط في اليوم."

انتقاد ارتفاع تكاليف المعيشة

السبب الرئيسي وراء موجة الغضب والاستياء هذه لدى المصريين، تعود بالأساس إلى السياسة الاقتصادية التقشفية، التي بدأتها مصر مقابل الاتفاق على منح  قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار خريف عام 2016.

وكان لهذه السياسة التقشفية نتائج انعكست على المواطنين المصريين في شكل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، فبعد أن خفضت الحكومة دعم الطاقة في حزيران/ يونيو من هذا العام 2018 ارتفعت الأسعار بنسبة 25 بالمائة. كما ارتفعت أسعار مياه الشرب بنسبة 50 بالمائة. وبعد موجة من ارتفاع الأسعار، ارتفع سعر البنزين مرة أخرى. و زادت أسعار تذاكر مترو القاهرة بمقدار ثلاثة أضعاف.

حتى الآن عانى الكثير من المصريين حتى المنتمين منهم للطبقة الوسطى  من مشاكل كبيرة في تأمين تكاليف عيشهم. وبعد موجة ارتفاع الأسعار هذه، لم تعد عائلات مصرية كثيرة قادرة على تحمل إيجارات السكن في منطقة القاهرة. ووفقا للجمعية الألمانية للتعاون الدولي/ GIZ فقد تم إنشاء حوالي 80 بالمائة من المساكن الجديدة بشكل عشوائي خارج مناطق التنظيم. ويعيش أكثر من تسعة ملايين من بين 18 إلى 20 مليون نسمة من السكان في منطقة القاهرة في هذه المساكن.

اجتاح غضب الموطنين المصريين بسبب الظروف المعيشية الصعبة شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر. وانتقد معظم المواطنين السياسة التقشفية الصارمة، التي تتبعها الحكومة، إضافة إلى النفوذ السياسي للجيش كما جاء في تغريدة "فيفاريفولت/  "VivaRevolt على موقع " تويتر".

قانون إعلام مثير للجدل

لم يقتصر الاحتجاج على الجوانب الاقتصادية فحسب، وإنما انتقد العديد من مستخدمي الإنترنت الانتهاك المتزايد لحقوق المواطنين، خاصة ما يتعلق بحرية التعبير على الإنترنت. في منتصف تموز/ يوليو، وافق البرلمان المصري على قانون الصحافة و الإعلام الجديد، والذي ينص على منع كل موقع ومدونة يصل عدد قراءها إلى أكثر من خمسة آلاف  قارئ، من نشر وترويج "الأخبار الكاذبة"، التي تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو العنصرية أو الإساءة إلى الدين. وبهذا القانون يمكن للجهة المسؤولة عن الإعلام حظر الصفحات والمدونات في المستقبل. ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا السياق انتقدت العديد من منظمات حقوق الإنسان قانون الإعلام الجديد بشدة، وعلى سبيل المثال حذرت ناجية بونعيم، مديرة قسم الحملات بالمكتب الإقليمي لشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، من أن "القانون سيوسع من صلاحيات الحكومة المصرية الواسعة مسبقاً في مراقبة وحظر وسائل التواصل الاجتماعي. كما سيتم تجريم المحتوى الذي يخالف القواعد السياسية و الاجتماعية أو الدينية الغامضة الصياغة ". وقد حظرت الحكومة المصرية بالفعل 500 موقع، وشملت هذه المواقع المحظورة وسائل الإعلام المستقلة مثل تلك الخاصة بالنشطاء في مجال حقوق الإنسان. أخبار أخرى كانت السبب في تأجيج غضب المصريين أكثر، مثل حكم محكمة مصرية هذا الأسبوع على 75 شخصاً بالإعدام بتهمة الصلة بالإخوان المسلمين.

وانتقد المستخدم محمد سلطان في تغريدة له على تويتر المعاملة القاسية التي تعامل بها الحكومة المعارضة في مصر. وأضاف بأن وسائل التواصل الاجتماعي هي المتنفس الوحيد، الذي يمكن للمصريين التعبير من خلاله بشكل آمن إلى حد ما.

القوانين تقدم للحكومة صلاحيات واسعة تستخدمها ضد الأصوات غير المرغوب فيها، بما فيها تلك الأصوات التي من الخارج. إذ وحسب تقرير من بي بي سي، حُكم على امرأة لبنانية بالسجن 8 سنوات في حزيران/ يونيو الماضي 2018، ويذكر محاميها أنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل سائقي سيارات الأجرة. في المقابل قامت بنشر شريط  فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت فيه: "إن المصريين يستحقون ما يفعله بهم في إشارة إلى ( السيسي".

إضافة إلى هذا انتقد العديد من مستخدمي موقع "تويتر" التعامل المريب للحكومة مع الحقوق المدنية في مصر. فمن وجهة نظرهم لا توجد حرية ولا عدالة ولا تعليم ، كما انتقد المستخدم أحمد زايد في تغريدة على حسابه  عبر "تويتر".

"السيسي، رئيسي"

في ظل مشهد الغضب والاستياء هذا، يبدو أن للرئيس السيسي قاعدة شعبية واسعة من المؤيدين، الذي دخلوا على الخط وعبروا عن دعمهم وتأييدهم له ولسياسته، وكتب أحد المغردين المصريين في حسابه على "تويتر" قائلاً: "السيسي هو رئيسي، وأنا فخور بذلك". وتحول وسم "السيسي، رئيسي" إلى هاشتاغ جديد انتشر بين مؤيدي الرئيس المصري. مغردون آخرون أثنوا على رئيسهم  ووصفوه بصانع مصر المستقبل.

ومن أبرز التغريدات المؤيدة للرئيس على "تويتر" أيضاً: "تحيا مصر ويحيا السيسي، وسنعيد بناء بلدنا "

في الوقت نفسه وعد السيسي المصريين بمستقبل أفضل، عن طريق مجموعة من المشاريع التي من شأنها النهوض باقتصاد البلاد. في صيف عام 2020 سيكون لدى البلد فائض من الغاز الطبيعي وسيكون لديه شبكة طرق حتى ذلك الحين. إضافة إلى هذا سيتم الانتهاء من مرحلة البناء الأولى لنحو 12 مدينة جديدة. وكذلك سيتم تجديد شبكة السكك الحديدية في البلاد. في الواقع هناك علامات تشير إلى مستقبل مشرق، منها مزرعة الرياح لتوليد الكهرباء، التي تم افتتاحها نهاية تموز/ يوليو 2018. ومن المخطط أن تعمل على مساحة أكثر من 50 كيلو متر مربع 290 من التوربينات التي ستوفر 580 ميغاواط. وبالتالي فإنها ستوفر 1 إلى 2 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في مصر. مشاريع من هذا النوع  من شأنها وضع البلاد على طريق الاكتفاء من الطاقة، لكن هذا سيستغرق بعض الوقت، وسيلزم المزيد من الوقت أيضا حتى تنخفض الأسعار بالنسية للمواطنين المصريين، الذين عبر الكثير منهم للرئيس عن أن لصبرهم حدوداً، خاصة الصبر على الأوضاع الاقتصادية والسياسية الضاغطة الذي يطلبه السيسي من أبناء وطنه.

كرستن كنيب/ إ.م

  • Ägypten Sinai Sicherheit Polizei Terror (picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    محاصرة الإرهاب في سيناء

    استطاعت مصر خلال فترة رئاسة السيسي أن تحصر بؤرة الحركات المسلحة في سيناء. وحققت، حسب مراقبين، نجاحات عديدة فيما يخص مكافحة الإرهاب. وبالرغم من اعتماد استراتيجيات جديدة، كـ "قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، في فبراير 2018، لا تزال مصر تشهد هجمات إرهابية بين فترة وأخرى.

  • Frankreich ägyptischer Präsident Al Sissi in Paris (H. Tiruneh)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تنويع الشركاء الاقتصاديين

    تمكن السيسي خلال أربع سنوات من تنويع شركائه الإقتصاديين. إذ قام بعدة زيارات لبلدان عرفت علاقتها بمصر فتورا منذ ثورة 25 يناير، وكانت فرنسا وأمريكا من أهمها. وشهد التعاون بين الجيشين المصري والأمريكي تقدما ملحوظا، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا. كما تعتبر صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وكذلك روسيا من النجاحات التي حققها السيسي.

  • Ägypten Börse in Kairo (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحسن الوضع الاقتصادي

    شهد الاقتصاد المصري تحسنا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقد رصدت صحيفة "اليوم السابع" مؤشرات مهمة على ذلك، أبرزها: تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع حصيلة صادرات السلع الاستهلاكية بمعدل 11 بالمائة لتصل إلى نحو 5,8 مليار دولارا بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 6 مليارات دولار.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal (picture-alliance/dpa/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    إطلاق مشاريع ضخمة

    عرفت المشاريع في مصر قفزة نوعية خلال فترة رئاسة للسيسي، فقد تم إطلاق مشاريع عملاقة مثل توسيع قناة السويس، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة في شرق القاهرة،ن تتضمن بناء 240 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. كما تمت زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروع "المليون ونصف فدان".

  • Berlin Treffen al-Sisi Gabriel German-Egyption Joint Economic Committee (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي

    كان ملف الطاقة من بين الملفات الشائكة في مصر، لكنه عرف نوعا من التحسن مؤخراً. لا سيما مشكلة انقطاع الكهرباء التي عرفت انفراجا مهما بعد توقيع شراكات دولية، بينها أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء المصرية إن الشراكة شملت إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة.

  • Ägypten Tourismus Architektur (picture-alliance/dpa/F. El-Geziry)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تراجع السياحة في مصر

    توفر السياحة في مصر عائدات مالية مجزية، لكنها شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة بسبب غياب الاستقرار الأمني حسب ما ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي سنة 2016. وكان لسقوط الطائرة الروسية عام 2015، تأثير كبير على تراجع توافد السياح الروس إلى مصر. وتحاول القاهرة استقطاب السياح مجددا.

  • Ägypten Slum von Ramlet Bulaq in Kairo (Picture alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحرير الجنيه وارتفاع الأسعار

    لم تنعكس بعض القرارات الهامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة إيجابيا على المصريين. فقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية وخاصة الفقيرة، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، بالرغم من القروض التي حصلت مصر عليها من الصندوق الدولي.

  • Ägypten Pumpe mit Dieselbetrieb an einem Bewässerungskanal in der Naehe von Qena am Nil (Imago/photothek)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    أزمة مياه

    في حين يتحدث خبراء وتقارير إعلامية عن وجود أزمة مياه في مصر، قال السيسي في تصريح له مؤخرا، إن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد! وكانت مصر على خلاف مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية قيمته أربعة مليارات دولار، وتخشى القاهرة أن يقلص السد كمية المياه التي تصل لحقولها من إثيوبيا عبر السودان.

  • Ägypten Die Inseln Sanafir und Tiran (Getty Images/AFP/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    جدل حول جزيرتي تيران وصنافير

    أثارت موافقة مصر عام 2016 على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، انتقادات واسعة في مصر لا يزال صداها يتردد حتى الآن، ويعتبر الكثير من المصريين الأمر تنازلا عن أراض مصرية. وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكاما بعدم قانونية تسليم الجزيرتين اللتين تقعان في مدخل خليج العقبة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصرأبطلتهما في 3 مارس/ آذار 2018.

  • Ägyptische Polizei schafft neue Rollen (DW/M. Hashem)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان

    عرف ملف حقوق الانسان في مصر تدهورا في السنوات الأخيرة. ويعتبر كثير من منتقدي السيسي أن تراجع شعبيته جاء نتيجة تكميم أفواه المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة، حسب ما نقلت عنهم رويترز. بالإضافة إلى إصدار عقوبات بالإعدام ضد المئات. وفي هذا الإطار، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتقادات للقاهرة بخصوص الاعتقالات وتخويف المعارضين. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

سجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأربع الماضية، يتضمن نجاحات على صعد مختلفة مثل حصار الإرهاب في سيناء وإطلاق مشاريع عملاقة. لكنه لا يخلو من الإخفاق أيضا خاصة فيما يتعلق بالوضع المعاشي وحقوق الإنسان. (26.03.2018)  

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