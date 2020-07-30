 مصر- النيابة تحقق في مزاعم اغتصاب جماعي في فندق بالقاهرة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 06.08.2020

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منوعات

مصر- النيابة تحقق في مزاعم اغتصاب جماعي في فندق بالقاهرة

بدأت النيابة التحقيقات بعد ورود خطاب رسمي من المجلس القومي للمرأة مرفقا بشكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسياً بشكل جماعي داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

الصورة لمظاهرة في عام 2014 ضد الاغتصابات والتحرش في مصر

بعد جدل دام عدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت النيابة المصرية التحقيقات حول القضية (الصورة لمظاهرة في عام 2014 ضد الاغتصابات والتحرش في مصر)

أعلنت النيابة العامة المصرية الأربعاء فتح تحقيق حول مزاعم اغتصاب جماعي في فندق شهير في القاهرة عام 2014 ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي الشهر الماضي. 

وقالت النيابة العامة في بيان إنها تلقت "كتابا من المجلس القومي للمرأة مرفقا بشكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا عام 2014 داخل +فندق فيرمونت نايل سيتي+ بالقاهرة".

وأشار البيان أيضا إلى تلقي "شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة".

مختارات

في تطور جديد في قضية التحرش الجنسي في مصر، أعلنت مراكز حقوقية وقف وفصل عدد من أعضائها على خلفية ادعاءات بالتحرش الجنسي، وسط تساؤلات حول تأثير هذه الاتهامات على عمل الحقوقيين في ظل التضييق الذي يتعرضون له.

بعد توقيفه والإفراج عنه عدة مرات، اعتقلت السلطات المغربية الصحفي عمر الراضي مجدداً، موجهة إليه تهماً أخرى منها "الاغتصاب". الراضي كان قد أكد أن التحقيق معه له علاقة بتقرير للعفو الدولية يتهم المغرب بالتجسس على الصحفي.

ونُشرت مزاعم حول واقعة اغتصاب جماعي في فندق شهير في القاهرة على حساب يحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة جديدة من حملة #أنا_أيضا في مصر.

وحصل الاعتداء المفترض عام 2014 في الفندق، حيث خدّر ستة رجال فتاة واغتصبوها، وفق حساب "شرطة الاعتداء" على موقع انستغرام.

وانتشرت على الإنترنت أسماء وصور المتهمين المتحدرين من عائلات معروفة، لكن لم تتمكن وكالة فرانس برس من التأكد من صدقيتها.

وأهاب  المجلس القومي للمرأة في بيان بـ"كل فتاة وسيدة تتعرض للمضايقات والتهديدات بسرعة الابلاغ عن طريق آليات الابلاغ الرسمية للاجهزة المختصة"، وذلك على خلفية تعرض مؤسسي بعض صفحات مساندة ضحايا التحرش والاغتصاب لتهديدات بالإيذاء.

من ناحية أخرى، أكد فندق "فيرمونت نايل سيتي" الأسبوع الماضي فتح تحقيق حول الاتهامات.

وقالت مسؤولة الإعلام في الفندق يارا الدوقي لوكالة فرانس برس "فتح الفندق تحقيقا داخليا بعد اطلاعه على مزاعم مزعجة".

وأكدت أن الفندق وشرطة السياحة لم يتلقيا أي شكاوى حول حصول اعتداء، مشيرة الى أن الفندق وطاقمه ملتزمان مساعدة السلطات المختصة.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)

  • Saad Lamjarred (Getty Images/AFP/F.Belaid)

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  • US-Schauspieler Kevin Spacey (picture alliance/dpa/M. Balk)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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  • Film Die Wonder Boys (Imago/Granata Images)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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  • Greta Gerwig und Woody Allen (Getty Images/J. Merritt)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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  • Ben Affleck wirbt im Senat für Dritte Welt (picture-alliance/dpa/Reynolds)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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  • Dustin Hoffman und Anne Bancroft im Film Die Reifeprüfung (Studiocanal)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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  • Pennsylvania Bill Cosby Prozess (Reuters/C. Mostoller)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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  • Sex-Sakandale von Prominenten (Getty Images/AFP/J. Skarzynski)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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  • Mariah Carey Silvester 2016/ 2017 New York Times Square (Getty Images/E.Gologursky)

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  • Symbolbild Bildkombi Opfer sexuelle Belästigung Harvey Weinstein (getty images / picture-alliance)

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