 مصر- الكلاب الضالة تبحث عن من يحميها | ثقافة ومجتمع | DW | 22.03.2019

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ثقافة ومجتمع

مصر- الكلاب الضالة تبحث عن من يحميها

"ضد تسميم الكلاب" و"ضد تصدير الكلاب" و"لا لانتهاكات حقوق الحيوانات"، بهذه الكلمات تصدى مصريون منذ أشهر على مواقع التواصل الاجتماعي لما تردد عن رغبة السلطات المصرية في التخلص من الكلاب الضالة وسط فتاوى مثيرة للجدل.

Straßenhund (Marco Longari/AFP/Getty Images)

تقول الحكومة المصرية إن مشكلة الكلاب الضالة باتت تمثل خطراً على صحة المواطنين خاصة الأطفال مع انتشارها في كثير من المناطق حيث تجاوز عددها ستة عشر مليون، وفقا لما ذكره وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت.

وعلى وقع هذا الأمر، انتشرت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي لحماية الكلاب، شارك فيها ممثلون وشخصيات عامة يدافعون فيها عن الحيوانات السائبة وينتقدون تعاطي الحكومة مع هذه الظاهرة.

وتصاعد الموقف حين دخل على خط المواجهة نجوم وشخصيات معروفة ومن بينهم مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح  الذي نشر في تغريدة على تويتر صوراً له مع قططه رافضاً لأيّ مقترح لتصدير الكلاب والقطط ومؤكدا دفاعه عنها .

"أزمة مفتعلة"

"لا توجد أزمة كلاب ضالة في مصر. كل بلاد العالم تنتشر في شوارعها الحيوانات"، بهذه العبارات ردت دينا ذو الفقار – إحدى أبرز المدافعين عن حقوق الحيوان في مصر، على الشكاوى ورد الحكومة المصرية حول ما عرف بظاهرة الكلاب الضالة.

وقالت ذو الفقار في مقابلة مع DW عربية: "ليست لدينا مشكلة مع الكلاب أو القطط ولا يوجد سعار. الحالات التي وقعت محض فردية ويحب محاكمة المتسبب فيها خاصة مع تنامي عدد مربي الكلاب الأجنبية في مصر."

وسخرت الناشطة من الأرقام الرسمية بشأن انتشار الكلاب السائبة: "الحكومة لا تعرف كم عدد الطفال المشردين في مصر. فكيف تمكنت من تحديد عدد الكلاب الضال في الشوارع؟" 

وحذرت ذو الفقار من أي محاولة للتخلص من الكلاب السائبة، مؤكدة على أن مصر موقعة على اتفاقيات تقضي بحماية الحيوان وهو ما سيضر بسمعة البلد فضلا أن هذه الكلاب تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي في البلاد.

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انتشار الكلاب الضالة في مصر ـ ظاهرة تقلق السكينة العامة

"تطعيم وليس قتل"

ووفقا للمنظمة الصحة العالمية فإن داء الكلب يتسبب في آلاف الوفيات سنوياً في أكثر من مائة بلد إلا أنّ المنظمة الدولية تسعى إلى تحقيق هدف يتمثل في القضاء على المرض لتجنب الوفيات البشرية الناجمة عنه بحلول عام 2030.

وفي مصر، وبحسب أرقام رسمية، فقد وصل عدد حالات عقر الكلاب خلال العام الماضي إلى قرابة 490 ألف حالة ما يمثل ارتفاعا عما سُجل في عام 2017  من نحو 432 ألف حالة تعرض فيها مصريون لعقر الكلاب.

ورغم ذلك العدد الكبير، تؤكد ذو الفقار على وجود حلول بديلة تحمي المصريين من الكلاب السائبة وفي نفس الوقت لا تقضي على الكلاب كنوع بيئي. وأضافت "يجب اتباع العلم في هذا الأمر. التوعية والتطعيم لا القتل. هناك دول كناميبيا طبقت بالفعل أساليب علمية تبنتها منظمة الصحة العالمية في التصدي لظاهرة الكلاب الضالة" ، شارحةً أنها وغيرها من الناشطين في مجال حقوق الحيوان قد أرسلوا إلى المسؤولين المعنيين معلومات عن سبل مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب السائبة.

"فتاوى تجيز القتل ولكن ...؟"

مختارات

أثار صاحب أحد المطاعم في جزيرة روغن الألمانية ردود أفعال غاضبة بسبب منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما من دخول مطعمه. لكن في المقابل يسمح للكلاب بالتواجد بالمطعم طيلة اليوم ويقدم لها وجبات خاصة. (17.08.2018)

وتجدد الجدل بشأن الكلاب الضالة والسائبة مع صدور فتوى عن دار الإفتاء المصرية فسرها البعض بأنها تجيز قتل الكلاب الضالة، علماً أنّ الفتوى المشار إليها  ذكرت أنه "لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين".

واشترطت دار الإفتاء في بيان نشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على أن جواز قتل الحيوانات يتحقق فقط بأن تكون "الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها مع مراعاة الإحسان في قتلها فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَوّلى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع".

ورغم ذلك أثارت هذه الفتوى نقاشاً كبيراً، حيث حذر البعض من أنه يمكن استخدامها كمحاولة لتبرير قتل الكلاب الضالة والسائبة في الشوارع.

الكلاب في نفاش برلماني

أما الحكومة المصرية وعلى لسان وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت فقد انتقدت ما وصفته "ضجيج بلا طحن" من جانب جمعيات حقوقية "دون إسهام حقيقي" لحل ظاهرة الكلاب الضالة في مصر.

وتخطى الجدل بشـأن الكلاب المذكورة أروقة الحكومة إلى أن وصل إلى قبة البرلمان الذي ناقش الظاهرة خاصة في ضوء ما تحدث عنه مارغريت عازر - النائبة في البرلمان المصري ووكيلة لجنته المعنية بحقوق الإنسان- عن خطورة انتشار الكلاب في الشوارع.

النائبة مارغريت عازر في مقابلة مع DW عربية بيّنت "لدينا ملايين الكلاب الضالة في الشارع ويجب إيجاد حل. ويكمن الحل في جمع الكلاب في عنابر كبيرة ثم يتم تدريبها على الحراسة، ثم بيعها (كحيوانات حراسة) بدلا من استيراد سلالات أجنبية".

 ودافعت عن المقترح، قائلة "تجميع الكلاب وتربيتها على الحراسة يأتي في إطار الرفق بالحيوان لتعيش في بيئة نظيفة. أما الحديث عن بيع الكلاب لدول في شرق آسيا أمر فلم يطرح على الإطلاق". ولابد من التذكير هنا، أنّ الكلاب تدخل كأطباق غذائية على موائد كثير من بلدان شرق وجنوب شرق آسيا.

محمد عثمان

  • Großbritannien London - Gorilla bricht aus Zoo aus (picture-alliance/AP Photo/K. Wigglesworth)

    حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة

    تمكن ذكر غوريلا من نوع فضية الظهر من الهروب من قفصه في حديقة حيوان لندن يوم الجمعة (الرابع عشر من تشرين أول/ أكتوبر). واُحتجز زوار الحديقة داخل متاجر الهدايا لمدة ساعة لحين الإمساك بالغوريلا الهارب، كما نقلت صحيفة غارديان. حديقة الحيوان فتحت تحقيقا في الحادث ولم تعلن عن كيفية هروب الغوريلا.

  • Großbritannien London - Gorilla bricht aus Zoo aus (picture-alliance/AP Photo/M. Dunham)

    حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة

    رغم أن حادثة هرب ذكر الغوريلا في لندن لم تسفر عن مخاطر للزوار، إلا أن جماعات تدافع عن حقوق الحيوان والحياة البرية حذرت من مثل هذه الحوادث. وأشار كريس درابر من مؤسسة "بورن فري" إلى مخاطر اقتناء الحيوانات البرية الخطيرة في المنازل".

  • Deutschland, Orang-Utan Weibchen Manggali im Zoo in Duisburg (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة

    محاولات هروب الحيوانات ليست بالغريبة، إذ حاول قردان من الأورانجوتان (أو السعلاء) الهروب من حديقة حيوان مدينة ديسبورغ الألمانية في عام 2015 وتسلق أحدهما الجدار الخارجي لحديقة الحيوان ما دفع الشرطة إلى إطلاق النار عليه وقتله خوفا من خروجه إلى الشارع وتعريضه المارة للخطر. أما القرد الثاني الظاهر في الصورة وهي أنثى الأورانجوتان فقد نجح حراس الحديقة في إصابتها بطلق مخدر وإرجاعها للقفص.

  • Schimpanse hinter Gittern (picture alliance/Arco Images GmbH/P. Wegner)

    حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة

    في حزيران/ يونيو 2012 نجح خمسة قردة من نوع الشمبانزي في العثور على طريقة للخروج من السياج الخارجي لحديقة حيوان مدينة هانوفر الألمانية. وأثناء تحليقهم للخروج من الحديقة أصابوا طفلة صغيرة عمرها خمسة أعوام. فيما نجح الشخص المسؤول عن العناية بهم في إرجاعهم للحديقة بعد أن ناداهم وكلمهم.

  • Bildergalerie Deutschland Zoo Tierbabys 2012 (picture-alliance/dpa)

    حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة

    لم تقتصر محاولات الهروب على القردة فقط، ففي شهر أيلول/ سبتمبر 2016 نجح نمر الثلج " سنو جوك" في الهروب من حديقة حيوان فوبرتال الألمانية، وبعد 15 دقيقة استطاع حراس الحديقة العثور على النمر الصغير وتهدئته وإرجاعه للحديقة. نمر الثلج هو حيوان نادر ويعتقد أنه هنالك 4000 إلى 7000 نمرا فقط مازالت تعيش في البرية.

  • Winkender Waschbär (picture-alliance/dpa/L. Klimek)

    حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة

    فيما تمكنت أنثى حيوان الراكون من الهرب من حديقة حيوان "تروبيكواريا" في جنوب انكلترا مستغلة الأمطار التي هطلت بغزارة وحفرت طريقها في الأرض وخرجت خارج الحديقة. لم يستطع حراس الحديقة العثور عليها لكنها عادت بنفسها للعيش من جديد في الحديقة بسبب ذكر الراكون المقيم في الحديقة.

  • Tierpaare Humboldt-Pinguine (picture alliance/dpa/I. Wagner)

    حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة

    في اليابان نجح طائر بطريق من الهرب من حديقة حيوان في طوكيو في سنة 2012. ولم يتمكن حراس الحديقة من العثور على البطريق الذي كان يبلغ عمره عاما واحدا، وخشوا أنه قد يلقى حتفه بسبب تغير الظروف الطبيعية حوله. وبعد نحو شهرين وُجد البطريق بالقرب من ساحل طوكيو وهو بأفضل صحة وقررت لذلك إدارة الحديقة تركه يعيش هناك.

  • Deutschland Zoo Berlin roter Panda Zwillinge (Getty Images/S. Gallup)

    حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة

    نجح زوج من حيوان الباندا الحمراء في الخروج من حديقة حيوان أوبل غرب ألمانيا في عام 2008. ويُعتقد أنهما تسلقا أشجار القصب للوصول إلى الحرية. ونجحت إدارة الحديقة في العثور عليهما بعد يومين. وفي عام 2011 قررت إدارة الحديقة إرسال زوج الباندا إلى حديقة حيوان برلين.


مختارات

حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة

طالب دعاة حقوق الحيوان بلجنة تحقيق محايدة لكشف ملابسات هروب الغوريلا كومبوكا من حديقة حيوانات مدينة لندن. لكن هذه الحادثة ليست الأولى. في البوم الصور بعض أغرب حوادث هروب الحيوانات من حدائق الحيوان في العالم. (18.10.2016)  

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