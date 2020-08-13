مصر.. القبض على القيادي الإخواني محمود عزت

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الجمعة (28 آب/ أغسطس 2020) القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان،مختبئاً بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته صباح اليوم "(...) وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا، وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد (...)".

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من "أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية"، يضيف نفس البيان.

ويواجه عزت تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وقيادتها وتلقي تمويل غير مشروع.

ع.ش/ع.غ (رويترز، د ب أ)