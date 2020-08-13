 مصر.. القبض على القيادي الإخواني محمود عزت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.08.2020

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مصر.. القبض على القيادي الإخواني محمود عزت

قالت السلطات المصرية إنها ألقت القبض على محمود عزت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين خلال مداهمة شقة بمنطقة سكنية بالقاهرة.

عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت

يواجه محمود عزت تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وقيادتها وتلقي تمويل غير مشروع

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الجمعة (28 آب/ أغسطس 2020) القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان،مختبئاً بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس شرق العاصمة المصرية القاهرة.

مختارات

بعد نحو سبع سنوات في السجن، توفي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، عصام العريان، داخل السجن. وكان العريان لايزال يحاكم في عدة قضايا بعد أن وصل عدد سنوات السجن التي حكم عليه بها "150 سنة"، وفقاً لمحاميه.

كشفت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن السلطات قامت بحملة اعتقالات شملت عددا من أبرز قادتها كنائب المرشد محمود عزت وعضو مكتب الإرشاد عصام العريان. وربطت الحملة بإعلانها المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته صباح اليوم "(...) وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا، وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد (...)".

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من "أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية"، يضيف نفس البيان.

ويواجه عزت تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وقيادتها وتلقي تمويل غير مشروع.

ع.ش/ع.غ (رويترز، د ب أ)

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    الكاتب: ياسر أبو معيلق


 

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