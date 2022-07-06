 مصر: الحكم بالإعدام على قاتل الطالبة نيرة أشرف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.07.2022

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مصر: الحكم بالإعدام على قاتل الطالبة نيرة أشرف

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية بإعدام شاب أدين بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف في قضية لاقت اهتماما كبيرا وأثارت مجتمعيا واسعا حول العنف ضد النساء في مصر.

المتهم يقتل الطالبة نيرة أشرف (الأول من يوليو/ تموز 2022)

المتهم يقتل الطالبة نيرة أشرف

قضت محكمة مصرية اليوم (الأربعاء السادس من يوليو/ تموز 2022) بالإعدام بحق شاب دين بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة إثر رفضها الارتباط به، بحسب ما قال مسؤول قضائي الذي قال "قضت محكمة جنايات المنصورة بإجماع الآراء وبعد موافقة مفتي الجمهورية، بإعدام قاتل الطالبة نيرةاشرف". وكانت المحكمة أحالت الأسبوع الماضي أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في إعدامه. ولا يزال للمتهم فرصة للطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وأوردت بعض وسائل الاعلام المحلية الثلاثاء أنباء عن تولي المحامي المصري الشهير فريد الديب الذي تولى الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته، الدفاع عن المتهم.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة "قتل الطالبة المجني عليها نيرة (اشرف)، عمدًا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها" أمام جامعتها بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية. وأقر الجاني "بارتكابه جريمة قتل المجني عليها"، بحسب بيان النائب العام.

وأثارت القضية جدلا وغضبا بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، وزاد من انتشار القضية وقوع جريمة مماثلة في الأردن بحق طالبة تدعى ايمان رشيد تعرضت للقتل على يد شاب، ما دفع العديد من الأردنيين والمصريين إلى المطالبة بإنزال عقوبة الاعدام على المتهمين في البلدين. وبحسب الأمم المتحدة وجهاز الاحصاء المصري عام 2015، تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو محيطهن في الأماكن العامة.

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ)

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    الكاتب: وفاء البدري - القاهرة


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