مصر: الحكم بإعدام قاض بعد إدانته بقتل زوجته الإعلامية

حكمت محكمة مصرية الأحد (11 سبتمبر/ أيلول 2022) بالإعدام على قاض أدين بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال التي عملت مذيعة تلفزيونية، وكذلك على شريكه في ارتكاب الجريمة، كما ذكرت وسائل إعلام حكومية.

ونقل موقع بوابة "الأهرام" الحكومي أن "محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة)، قضت بالإعدام شنقا للقاضي أيمن حجاج وكذلك على المقاول حسين الغرابلي، الذي شارك في الجريمة، وذلك بعد اتهامهما بقتل زوجة الأول الإعلامية شيماء جمال، عمدا مع سبق الإصرار".

وتبين من التحقيقات، بحسب بوابة "الأهرام"، أن المتهمَين "عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح شيماء، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها".

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه. ومنتصف الشهر الماضي، أحالت المحكمة الجانيين إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامهم.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشتريا منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وأضافت التحقيقات أنه ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها.

وقبضت السلطات المصرية على القاضي حجاج في نهاية شهر يونيو/ حزيران، وذلك بعد شكوك بقيامه بقتلها.

ويأتي حكم المحكمة في وقت تنتشر الجرائم ضد النساء في مصر حيث وقعت في الأشهر الثلاثة الماضية ثلاث جرائم قتل استهدفت فتيات في محافظات مختلفة بسبب رفضهن الارتباط بالجناة.

نيرة وإيمان.. جرائم العنف ضد المرأة العربية مسلسل بلا نهاية!

وسجل مرصد جرائم العنف، وفقا لمؤسسة "إدراك" للتنمية والمساواة المصرية، خلال العام الماضي، 813 جريمة عنف ضد النساء والفتيات مقارنة بـ 415 جريمة عام 2020.

ورصدت المؤسسة غير الحكومية أن الجرائم شملت "296 حالة" قتل نساء وفتيات في مختلف الأعمار.

وكانت المحكمة التي قضت بإعدام قاتل نيرة أشرف قد طالبت بإجازة بث تنفيذ حكم الإعدام بشكل مباشر على الجاني "ما يحقق الردع العام المبتغى".

وبحسب الأمم المتحدة وجهاز الإحصاء المصري عام 2015، تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو البيئة المحيطة بهن في الأماكن العامة.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب)