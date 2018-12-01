 مصر - ″اختطاف″ ناشطة سياسية وإعتقال مراسل وكالة أنباء أمريكية | أخبار | DW | 13.10.2019

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أخبار

مصر - "اختطاف" ناشطة سياسية وإعتقال مراسل وكالة أنباء أمريكية

تعرضت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح "للاختطاف" من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية بحسب شهود عيان، فيما تم القبض على مراسل لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية من منزله. ولم يصدر تعقيب من السلطات المصرية عن الحالتين.

GMF 2014 Esraa Abdelfattah Aktivistin aus Ägypten (DW/M. El Naggar)

قال شهود عيان إن الناشطة السياسية البارزة إسراء عبد الفتاح قد اختطفت خلال تواجدها بالشارع مساء يوم السبت 12 اكتوبر/تشرين الثاني.

وأفاد الصحفي المصري محمد صلاح في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك إنه إلتقى الناشطة السياسية إلا أنهما فوجئا في حدود الساعة السابعة مساء بسيارتين تحاصران سيارة إسراء وكان بهما رجال أمن في زي مدني يحملون أسلحة نارية وأجهزة اتصال لاسلكي.

وأضاف صلاح أن إسراء وضعت في إحدى السيارتين فيما وضع هو في السيارة الأخرى لمدة ساعة ليترك بعدها على طريق سريع بعد أن تمت تغمية عينيه والاعتداء عليه بالضرب، مشيراً إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يعلم مكان الناشطة إسراء عبد الفتاح.

 

ولم يصدر من السلطات المصرية أي تعقيب على ما يتداوله نشطاء مصريون في مواقع التواصل الإجتماعي حول ظروف "إختفاء" الناشطة إسراء عبد الفتاح المعروفة بدورها في ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وفي سياق آخر، أفاد عمرو بدر عضو نقابة الصحافيين المصريين بأن قوات الأمن اقتحمت منزل مصطفى الخطيب مراسل وكالة أسوشيتدبرس وقامت باعتقاله دون أن يعلم مصيره حتى الآن.

يأتي ذلك في أعقاب نشر الوكالة الأمريكية خبراً عن استدعاء جامعة إدنبرة البريطانية لطلابها من مصر بعد أن احتجزت السلطات المصرية اثنين من طلابها الذين يدرسون في القاهرة، أطلق سراحهم فيما بعد.

ووفقاً لبيان أرسله المكتب الصحفي في الجامعة إلى وكالة أسوشيتد برس الأمريكية يوم الجمعة، حثت الجامعة جميع طلابها التسعة، الذين يدرسون في القاهرة على العودة إلى بلدهم، مضيفة إلى أن لديها مخاوف بشأن سلامتهم.

وكان المحامي والحقوقي البارز جمال عيد قد أكد تعرضه لاعتداء قبل يومين من قبل أشخاص مجهولين كان أحدهم يحمل سلاحاً ناريا، وأن المهاجمين أخذوا منه هاتفه المحمول عنوة، وحاولوا سرقة حافظة أوراقه وعندما تمسك بها اعتدوا عليه بالضرب، وعندما صرخ مستنجداً بالمارة فر المهاجمون مطلقين الرصاص في الهواء لإبعاد المارة.

ومؤخراً، تم اعتقال الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح بعد دقائق من خروجه من قسم شرطة كان يؤدي فيه عقوبة المراقبة اليومية لمدة 12 ساعة، ليعرض بعدها على النيابة المصرية ويتم اعتقال محاميه معه ويصدر قرار بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لمجموعة "إثارية". ودانت منظمات حقوقية تعرض علاء عبد الفتاح "للأذى البدني الشديد" عند إيداعه سجن العقرب سيء السمعة:

يذكر أن مصر تشهد حملة أمنية غير مسبوقة في أعقاب تظاهرات محدودة ضد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعقبها اعتقال نحو ألفي شخص، إضافة إلى عمليات تفتيش مستمرة لمحتويات الهواتف المحمولة للمارة في شوارع المدن الكبرى بمصر.

م.س 

  • Mohamed Ali Secrets (Facebook/Mohamed Ali Secrets)

    الحراك يعود إلى ميدان التحرير والترقب سيد الموقف

    البذخ مقابل المعاناة: شرارة الغضب الأولى

    فيديو للمقاول والممثل المصري محمد علي يتحدث فيه عن بذخ في بناء قصور رئاسية في مصر، أثار ردود فعل واسعة، ليتبعه بفيديوهات متتالية حظيت بمشاهدة عالية وأثارت نقاشات ساخنة، لاسيما مع التردي الواضح في الأوضاع الاقتصادية. شخصية محمد علي محل خلاف واسع بين من يرفضه بسبب صلته السابقة بالنظام الحاكم، وبين من يركز على محتوى ما يقوله بغض النظر عن الشخص نفسه.

  • Deutschland Ägyptischer Präsident Al-Sisi (Getty Images/A. Berry)

    الحراك يعود إلى ميدان التحرير والترقب سيد الموقف

    "بنيت وسأبني المزيد من القصور من أجل مصر"

    مع توالي الفيديوهات جاء أول رد من الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب، والذي أكد فيه أنه بنى بالفعل قصورا رئاسية "وسيبني المزيد منها" موضحا أنه لا يقوم بهذا لنفسه وإنما "من أجل مصر"، تصريحات زادت من حدة غضب فئة تزداد معاناتها الاقتصادية باستمرار، وقوبلت باستحسان فئة تؤيد السيسي وترى أن "بناء القصور الرئاسية" ضرورة كواجهة للدولة المصرية.

  • Ägypten Anti-Regierungsproteste in Kairo (Reuters/A. A. Dalsh)

    الحراك يعود إلى ميدان التحرير والترقب سيد الموقف

    الحراك يعود لميدان التحرير

    بعد سنوات من الهدوء في ميدان التحرير، خرجت مظاهرات وصفتها وسائل إعلام عالمية بـ"النادرة"، فيما "شيطنتها" وسائل إعلام قريبة من النظام مجددة الحديث عن "المؤامرة الكبرى" وأنشطة "جماعات الإسلام السياسي".

  • Ägypten Kairo | Anti-Regierungsproteste (Getty Images/AFP)

    الحراك يعود إلى ميدان التحرير والترقب سيد الموقف

    حملة اعتقالات

    جماعات حقوقية مصرية، قالت إن ما لا يقل عن 1900 شخص اعتقلوا منذ بدأت الاحتجاج ضد السيسي في القاهرة ومدن مصرية أخرى. الحكومة الألمانية طالبت على لسان وزارة الخارجية، السلطات المصرية بالإفراج عن الأشخاص الذين لم توجه لهم اتهامات واعتقلوا حديثا في مصر.

  • USA Washington | Abdel Fatah Al-Sisi, Präsident Ägypten & Donald Trump (Reuters/C. Barria)

    الحراك يعود إلى ميدان التحرير والترقب سيد الموقف

    "الجميع لديهم مظاهرات"

    على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي جاءت في خضم هذا الحراك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن السيسي نجح في تحقيق النظام والأمن داخل البلاد، وتجاهل المخاوف بشأن الاحتجاجات ضد السيسي قائلا:" الجميع لديهم مظاهرات".

  • Präsident Abdel Fattah al-Sisi (Reuters/A. Awad)

    الحراك يعود إلى ميدان التحرير والترقب سيد الموقف

    تصريحات تسبق مظاهرات مرتقبة

    وسط ترقب وقلق بعد الدعوة للتظاهر يوم الجمعة (27 أيلول/سبتمبر 2019) ودعوات لمظاهرات من المحتجين والمؤيدين، خرج الرئيس المصري في فيديو بعد عودته من الولايات المتحدة مؤكدا أنه لا داعي للقلق. السيسي أكد "عندما أطلب من المصريين، فسينزلون بالملايين للشارع، كما حدث يوم التفويض".


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الحراك يعود إلى ميدان التحرير والترقب سيد الموقف

لسنوات ظل الاحتجاج في ميدان التحرير مسألة مستبعدة في ظل حكم الرئيس السيسي. سلسلة فيديوهات ساهمت في عودة الحراك إلى الشارع. حرب إلكترونية تشهدها منصات التواصل بين المؤيدين والمعارضين والشارع في حالة ترقب. (27.09.2019)  

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