 مصر: إحالة راهبين على المحاكمة بتهمة قتل أسقف | أخبار | DW | 19.08.2018

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أخبار

مصر: إحالة راهبين على المحاكمة بتهمة قتل أسقف

قبل أسابيع هزت جريمة غريبة المجتمع المصري؛ يومها عثر على الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير وادي النطرون مقتولا. اليوم وبعد انتهاء التحقيقات، أحال النائب العام المصري راهبين قبطيين على المحاكمة الجنائية بتهمة قتل أبيفانيوس.

Ägypten Kopten Weihnachtsmesse (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

ذكرت النيابة المصرية اليوم الأحد (19 أغسطس/ آب 2018) في بيان أن النائب العام نبيل صادق أصدر أمرا باحالة المتهمين "الراهب سابقا أشعياء المقاري والراهب فلتاؤس المقاري الى المحاكمة الجنائية بعد أن انتهت نيابة استئناف الاسكندرية من تحقيقاتها التي كشفت عن قيامهما بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الانبا مقار بوادي النطرون".

مختارات

وبحسب الكنيسة فإن الأنبا أبيفانيوس (68 عاماً)، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار في وادي النطرون بمحافظة البحيرة (شمال شرق القاهرة)، عُثر عليه في نهاية تموز/يوليو في أحد أروقة الدير جثة تحمل جروحا في الرأس.وكان المتهم الاول، والذي تم تجريده من الرهبنة قد مثل الأسبوع الماضي أمام النيابة العامة التي وجّهت إليه تهمة القتل العمد وأودعته الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.

وبحسب البيان فان المتهم الاول "أقر في التحقيقات بأنه على أثر خلافاته والمتهم الثاني مع المجني عليه الأنبا إبيفانيوس اتفقا على قتله". وتابع أنهما "كمنا له بطريقه المعتاد من مسكنه إلى كنيسة الدير لأداء صلاة قداس الأحد وما أن شاهد المتهم الأول المجني عليه قام بالتعدي عليه، مسددًا له ثلاث ضربات متتالية على مؤخرة الرأس بواسطة ماسورة حديدية، حال مراقبة المتهم الثاني للطريق".
ويقع دير الأنبا مقار في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ويبعد نحو 110 كيلومترات شمال غربي القاهرة. وكانت النيابة أمرت في وقت سابق هذا الشهر بحبس سعد على ذمة التحقيقات في القضية.

Ägypten Orthodoxes Weihnachtsfest in Kairo (picture-alliance/Zumapress/A. Sayed)

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

الكنيسة القبطية تشدد الإجراءات

ودفع مقتل الأنبا أبيفانيوس (64 عاما) الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى فرض إجراءات صارمة جديدة تتعلق بالرهبنة.

ويشكل المسيحيون في مصر نحو عشرة بالمائة من سكانها البالغ تعدادهم نحو 96 مليون نسمة. ودفعت القضية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى بدء إجراءات شاملة للتصدي لما وصفته بعض الشخصيات المسيحية بأنها انتهاكات لمبادئ الزهد والعفاف.

وتشمل الإجراءات تجميد قبول رهبان جدد، وحظر مغادرة الرهبان للأديرة من دون إذن رسمي ومنع استخدام رجال الدين لوسائل التواصل الاجتماعي. ومنذ ذلك الحين، أغلق البابا تواضروس الثاني ورجال دين آخرون حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

م.أ.م/ أ.ح(رويترز)

  • Papst John Paul II und Sheikh Mohammed Sayyed Tantawai (picture-alliance/dpa/AFP/Reuters)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    في شباط/فبراير من عام 2000 قام البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، رأس الكنيسة الكاثوليكية وقتها، بأول زيارة إلى مصر، حيث التقى خلال الزيارة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي.

  • Scheich Mohammed Sayed Tantawi (AP)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    شهدت العلاقات توتراً في أيلول/سبتمبر من عام 2006 عندما أثار البابا بنديكت السادس عشر خليفة البابا بولس الثاني، احتجاجا في العالم الإسلامي بعد أن نقل في محاضرة عن إمبراطور مسيحي في العصور الوسطى عبارات "مسيئة للإسلام للغاية". وردا على ذلك قال طنطاوي إن "كلمات البابا بمثابة دليل على الجهل".

  • Papst Benedikt am Grab von St. Augustinus (picture-alliance/dpa/S. Rellandini)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    استمر التوتر في العلاقات وبرز في شهر كانون الثاني/يناير 2011 عندما ألغى الأزهر حوارا بين الأديان مع الفاتيكان احتجاجا على دعوة بنديكت لحكومات الشرق الأوسط لاتخاذ "تدابير فعالة لحماية الأقليات الدينية"، ردا على تفجير وقع ليلة رأس السنة استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية.

  • Papst Franziskus Imam Ahmed Mohamed al-Tayeb Vatikan Audienz (Getty Images/M.Rossi)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    طرأ تحسن على العلاقات عندما قام قام شيخ الأزهر أحمد الطيب في أيار/ مايو 2016 بزيارة غير مسبوقة للفاتيكان والتقى خلالها البابا فرنسيس، الذي سعى إلى إنهاء التوترات مع العالم الإسلامي وتعزيز الحوار بين الأديان منذ انتخابه عام 2013.

  • Vatikan Papst Franziskus empfängt Großimam aus Kairo (Getty Images/AFP/M. Rossi)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    في شباط/فبراير 2017 اجتمع مسؤولون من الأزهر والفاتيكان وتعهدوا ببذل جهود مشتركة ضد التطرف الديني. في الصورة شيخ الأزهر أحمد الطيب مع البابا فرنسيس.

  • Ägypten Schäden nach der Explosion in der Coptic Kirche in Kairo (REUTERS/Mohamed Abd/E. Ghany)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    يقوم البابا فرانسيس بزيارة القاهرة لإجراء محادثات مع الشيخ الديكتور أحمد الطيب ورئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني والرئيس السيسي، معتبراً أن زيارته رسالة سلام، ويقوم بها بإصرار ودون تردد بعد تعرض عدة كنائس في مصر لتفجيرات في نهاية 2016 ومطلع 2017.


مختارات

مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

شهدت العلاقات بين مصر والفاتيكان محطات مختلفة على مدى سبعين عاماً من بدئها. بيد أن تفجيرات الكنائس بأحد الشعانين 2017 أدت لإعادة التركيز على هذه العلاقات مع إعلان البابا فرنسيس زيارته لمصر. فما هي أبرز هذه المحطات؟ (28.04.2017)  

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