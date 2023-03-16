مصرف لبنان...ماذا بعد حقبة "رياض سلامة"؟

رياض سلامة ـ من "أفضل رئيس بنك في العالم" إلى متهم بالفساد والفشل

كان سلامة على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة اللبنانية، لكن حاكم مصرف لبنان ينهي ولاية من ثلاثة عقود مكروها من شريحة واسعة من اللبنانيين ومستهدفا بتحقيقات قضائية تهم فساد، ينفيها سلامة ويقول إنه حُوِّل إلى "كبش محرقة".