مصرف لبنان...ماذا بعد حقبة "رياض سلامة"؟

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النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يتولى السلطة التنفيذية مؤقتا للمصرف بعد انتهاء ولاية حاكمه السابق رياض سلامة. ما انعكاسات هذا التغيير على الاقتصاد اللبناني؟
كان سلامة على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة اللبنانية، لكن حاكم مصرف لبنان ينهي ولاية من ثلاثة عقود مكروها من شريحة واسعة من اللبنانيين ومستهدفا بتحقيقات قضائية تهم فساد، ينفيها سلامة ويقول إنه حُوِّل إلى "كبش محرقة".
وجه القضاء الفرنسي تهماً بالفساد المالي لماريان الحويك، المساعدة السابقة لحاكم مصرف لبنان المركزي، في إطار تحقيقات دولية موسعة وتجميد أموال في عدة دول. الحويك نفت الاتهامات وقالت إن ثروتها مصدرها هبة من والدها.
مازالت قضية حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة تتفاعل. فقد قرّر القضاء اللبناني منعه من السفر ومصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي، بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من الإنتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.
أبلغت ألمانيا لبنان شفهيا بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة الذي يخضع للتحقيق في اتهامات بغسل أموال واختلاس في بلده وفي الخارج، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.
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