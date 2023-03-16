 مصرف لبنان...ماذا بعد حقبة "رياض سلامة"؟ | DW الأخبار | DW | 31.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مصرف لبنان...ماذا بعد حقبة "رياض سلامة"؟

النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يتولى السلطة التنفيذية مؤقتا للمصرف بعد انتهاء ولاية حاكمه السابق رياض سلامة. ما انعكاسات هذا التغيير على الاقتصاد اللبناني؟

المزيد من المركز الإعلامي

مسائية DW : حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.. هل يمتثل للقضاء؟

مسائية DW : حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.. هل يمتثل للقضاء؟ 16.03.2023

أنباء عن إصدار ألمانيا مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة الفساد، ماذا تعني هذه الخطوة؟

مذكرة توقيف ألمانية بحق رياض سلامة.. ما خلفياتها؟ 23.05.2023

تحقيقات أوروبية مع مسؤولين مصرفيين لبنانيين..ماذا بعد؟

تحقيقات أوروبية مع مسؤولين مصرفيين لبنانيين..ماذا بعد؟ 17.01.2023

30.07.2023 Chairperson of Economic Community of West African States (ECOWAS) and President of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, reacts while addressing the ECOWAS head of states and government in Abuja on July 30, 2023. West African leaders were to meet on Sunday for a crisis summit on the coup in Niger, where protesters tried to storm the French embassy after the junta warned of an imminent military intervention. In the third coup to fell a leader in Africa's restive Sahel region in as many years, Niger's elected president, Mohamed Bazoum, has been held by the military since Wednesday. (Photo by Kola SULAIMON / AFP) (Photo by KOLA SULAIMON/AFP via Getty Images)

مظاهرات في النيجر مؤيدة للانقلاب العسكري والاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات 30.07.2023

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

الغرب أم الصين وروسيا...إلى أين تتجه النيجر بعد الانقلاب؟

الغرب أم الصين وروسيا...إلى أين تتجه النيجر بعد الانقلاب؟ 28.07.2023

أزمة الكهرباء في مصر... كيف سيتأثر المواطن بها؟

أزمة الكهرباء في مصر... كيف سيتأثر المواطن بها؟ 28.07.2023

الغرب أم الصين وروسيا...إلى أين تتجه النيجر بعد الانقلاب؟

الغرب أم الصين وروسيا...إلى أين تتجه النيجر بعد الانقلاب؟ 28.07.2023

هل تساعد الصين روسيا من تحت الطاولة؟

هل تساعد الصين روسيا من "تحت الطاولة"؟ 28.07.2023

المزيد DW الأخبار

Melbourne, Australia, July 31st 2023: Hayley Raso 16 Australia celebrates scoring her teams second goal during the 2023 FIFA Womens World Cup Group B football match between Canada and Australia at Melbourne Rectangular Stadium AAMI Park in Melbourne, Australia. Noe Llamas / SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xNoexLlamasx/xSPPx spp-en-NoLlSp-20230731-NLA05882

استراليا تفوز على كندا في مونديال السيدات لكرة القدم برباعية نظيفة 31.07.2023

صاروخان روسيان يسقطان على مبنى مدني وآخر جامعي ويؤديان لمقتل خمسة أشخاص. واوكرانيا تلمح لمسؤوليتها عن هجمات طالت موسكو.

صواريخ روسية تسقط وتصيب مبنيين سكنيين ومقتل خمسة أشخاص 31.07.2023

هجوم يستهدف تجمعا لأنصار حزب جماعة علماء المسلمين في باكستان. الحزب يتهم تنظيم داعش ـ تنظيم الدولة ـ ويحذر من العواقب.

انتحاري في باكستان يستهدف تجمعا لأنصار حزب إسلامي ومقتل العشرات 31.07.2023

مخاوف في السودان من تفشي الأمراض خلال فترة الخريف.

استمرار موجات النزوح من السودان في ظل تفاقم الأوضاع الانسانية والجوية 31.07.2023

اقرأ أيضا

FILE PHOTO: Lebanon's Central Bank Governor Riad Salameh speaks during an interview for Reuters Next conference, in Beirut, Lebanon November 23, 2021. REUTERS/Mohamed Azakir/File Photo

رياض سلامة ـ من "أفضل رئيس بنك في العالم" إلى متهم بالفساد والفشل 31.07.2023

كان سلامة على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة اللبنانية، لكن حاكم مصرف لبنان ينهي ولاية من ثلاثة عقود مكروها من شريحة واسعة من اللبنانيين ومستهدفا بتحقيقات قضائية تهم فساد، ينفيها سلامة ويقول إنه حُوِّل إلى "كبش محرقة".

FILE PHOTO: Lebanon's Central Bank Governor Riad Salameh speaks during an interview for Reuters Next conference, in Beirut, Lebanon November 23, 2021. REUTERS/Mohamed Azakir/File Photo

فرنسا- القضاء يوجّه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة 01.07.2023

وجه القضاء الفرنسي تهماً بالفساد المالي لماريان الحويك، المساعدة السابقة لحاكم مصرف لبنان المركزي، في إطار تحقيقات دولية موسعة وتجميد أموال في عدة دول. الحويك نفت الاتهامات وقالت إن ثروتها مصدرها هبة من والدها.

Riad Salameh, the governor of Lebanon's Central Bank, speaks during a press conference, in Beirut, Lebanon, Nov. 11, 2019. On Monday, Jan. 25, 2021, Lebanon’s foreign minister held talks Monday, Jan 25, 2021, with the Swiss ambassador to Beirut after Switzerland started a probe into possible money laundering and embezzlement at the Mideast country’s central bank. On Monday, the governor issued a statement saying reports about large transfers “are very exaggerated and have nothing to do with reality.” (AP Photo/Hussein Malla)

بعد إشعار من الإنتربول.. منع حاكم مصرف لبنان من السفر 24.05.2023

مازالت قضية حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة تتفاعل. فقد قرّر القضاء اللبناني منعه من السفر ومصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي، بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من الإنتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.

تقرير إعلامي: ألمانيا تبلغ لبنان بصدور مذكرة توقيف بحق رياض سلامة

تقرير إعلامي: ألمانيا تبلغ لبنان بصدور مذكرة توقيف بحق رياض سلامة 23.05.2023

أبلغت ألمانيا لبنان شفهيا بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة الذي يخضع للتحقيق في اتهامات بغسل أموال واختلاس في بلده وفي الخارج، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.