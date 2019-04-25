مصرف ألماني كبير يدخل على خط التحقيقات الأمريكية مع ترامب

كشفت محطة "سي إن إن" الأمريكية أن مصرف "دويتشه بنك" الألماني سلم كشوفا مالية خاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سلطات التحقيق الأمريكية المختصة بمدينة نيويورك.
وبسؤال "دويتشه بنك" عن هذا الموضوع، رفض أكبر بنك تجاري في ألمانيا الإدلاء بتصريحات حول هذا الأمر. وكان البنك صرح بشكل مبدئي في وقت سابق بالقول: "نحن ملتزمون بالتعاون مع التحقيقات المخولة من قبل السلطات". وفي نفس السياق، رفض الادعاء العام الأمريكي في نيويورك التعليق على الموضوع.
وتطلب العديد من لجان مجلس النواب الأمريكي مستندات من "دويتشه بنك"، الذي يُعْتَقَد أنه منح ترامب قروضا كبيرة. وتجدر الإشارة إلى أن جوهر التحقيق يتعلق بالمعاملات بين ترامب و"دويتشه بنك" والاشتباه في نفس الوقت في استخدام هذه الأموال في القيام بأعمال مثيرة للريبة في روسيا.
بنوك أخرى عليها أن تقدم معلومات
ويطالب الديمقراطيون في الكونغرس أيضا مصارف أخرى بكشف تعاملات ترامب ويتعلق الأمر بالسؤال عما إذا كانت هناك دول قامت بمحاولات للتأثير على السياسة الأمريكية أو أن هناك صلات محتملة مع روسيا. وكان العضو بالكونغرس آدم شيف قد ذكر الأسبوع الماضي أن لجنة الاستخبارات وكذلك لجنة المالية أرسلت إلى المصارف الدعاوى بهذا الشأن، بحسب موقع "اف ايه زد" الألماني.
وبحسب معلومات لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن من بين المصارف الأخرى بنك جي بي مورغان وبنك تشيز وبنك أوف أميركا وكذلك مجموعة سيتي غروب. وذكرت الصحيفة أن "دويتشه بنك" ظل على مدار فترة طويلة هو البنك الوحيد الذي حافظ على علاقات تجارية كبيرة مع ترامب. ويُعْتَقَد أن ديون ترامب للبنك وصلت مع بداية فترة حكمه إلى 300 مليون دولار.
وتركز التحقيقات في نيويورك على فندق ترامب الجديد في واشنطن وفندقين آخرين في ميامي وشيكاغو وكذلك محاولة ترامب شراء نادي بافلو بيل لكرة القدم الأمريكية، حسبما ذكرت "سي إن إن".
ص.ش/م.س (د ب أ)
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إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
ما حجم ثروته إذن؟
أول ما يواجه به أولئك الذين يبحثون في ثروة ترامب هو الغموض قبل أي شيء آخر. إذ ليس من الواضح كم تبلغ القيمة الحقيقية لثروة الرئيس المنتخب. هذه الثروة لم يتم تسليط الضوء عليها خلال السباق الرئاسي بما أن ترامب وعكس بقية المرشحين للرئاسة لم ينشر إقراره الضريبي.
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إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
تصريحات ترامب الخاصة
لا تتطابق تماما مع تقديرات الآخرين. ففي يونيو 2015 صرح بأنه يملك ما قيمته 8 مليارات دولار. لكن مجلة فوربس قدرت ثروته بـ 4.1 مليار دولار. في منتصف يوليو 2015 قال ترامب إنه يملك ما يزيد عن 10 مليارات دولار بينما قالت "بلومبيرغ" إن ما يملك حينها لا يتجاوز 2.9 مليار دولار.
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إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
معلومات متضاربة
حسب يومية "هاندسبلات" الألمانية المتخصصة في مجال المال والأعمال، فإن ترامب يملك أسهما في 500 شركة في 25 بلدا على الأقل. المعلومات حول مجال عمل هذه الشركات قليلة وكذلك حول إيرادتها وأرباحها. وحسب سي إن إن فإن ترامب يملك 144 شركة في 25 بلدا، بينما تقول واشنطن بوست إنه يملك 111 شركة في 18 بلدا على الأقل.
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إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
امبراطورية ترامب
امبراطورية ترامب هي "مؤسسة ترامب" التي تولى إدارتها خلفا لوالده. ويديرها ترامب منذ سنة 1971. وهي تضم عقارات في جميع أنحاء العالم منها 40 في وول ستريت الشهير بنيويورك بالإضافة إلى برج وفندق ترامب الدولي في فانكوفر وفندق ترامب الدولي في لاس فيغاس.
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إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
أربعة مبان رئيسية
تتوزع ثروة ترامب الأساسية في أربعة مبان حسب مجلة فوربس الشهيرة. الرئيس المنتخب يملك مكتبين في نيويورك وأسهما في برج ترامب، الشارع الخامس. كما يملك أيضا مبنى في سان فرنسيسكو. "فوربس" تقدر بأن هذه العقارات الرئيسية تشكل حوالي 40 بالمائة من ثروة ترامب.
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إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
دروس غولف
بالإضافة إلى ما سبق لا ننسى أن ترامب يملك مدارس لرياضة للغولف، ما مجموعه 17 في الولايات المتحدة، إيرلندا، اسكتلندا، والإمارات العربية المتحدة. في شهر ماي من العام الجاري صرح ترامب أن عائداته السنوية من الدروس بلغت 306 ملايين دولار.
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إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
حظ سيء مع الكازينوهات
ضخ ترامب أيضا الكثير من الأموال في كازينوهات ومراكز ترفيهية أخرى في أتلانتيك سيتي وفلوريدا. ويقال إن كازينو تاج محل في أتلانتيك سيتي كلف ترامب حوالي مليار يورو وأفلس في سنة 1991 ثم توالت حالات الإفلاس في 2004 و2009 و2014. وفي نهاية المطاف توقف الكازينو عن العمل في 10 أكتوبر 2016.
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إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
في التلفزيون أيضا
ترامب جرب حظه أيضا في وسائل الإعلام والمنوعات. العديد من الأمريكيين يتذكرونه كمذيع ومنتج للبرنامج التلفزيوني الناجح " The Apprentice" والذي تم بثه منذ سنة 2007 إلى غاية 2011. العرض التلفزيوني كان يذاع في 17 دولة.
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إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
ما مصدر هذه الأموال؟
معارك قضائية واتفاقات فاشلة. معظم المقرضين أداروا ظهرهم لدونالد ترامب. لكن ليس البنك الألماني فهو يعتبر أبرز مانحي القروض لترامب. صحيفة وول ستريت تقول إن البنك الألماني أقرض الرئيس الأمريكي المنتخب 2.5 مليار دولار منذ 1998. وحسب سي إن إن فإن ترامب مازال مدينا بحوالي 360 مليون دولار لفرع البنك في فرانكفورت.
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إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
من سيدير مشاريع ترامب بعد انتخابه؟
في الماضي، كان رجال الأعمال الذين يتم انتخابهم لرئاسة الولايات المتحدة يعمدون إلى تسليم إدارة أعمالهم إلى جهة يثقون بها. لا يتنازلون عن ملكيتهم الفكرية لكن لا يتدخلون في إدارة مشاريعهم خلال فترة توليهم السلطة. أما ترامب فيخطط لتسليم إدارة أعماله لأبنائه الكبار. وصرح أنه سيفصح عن تفاصيل خططه في هذا الشان في يناير المقبل. الكاتبة: إ.ف/س.أ