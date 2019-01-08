 مصرـ وفاة مشردين بسبب البرد يشعل مواقع التواصل الاجتماعي | عالم المنوعات | DW | 15.01.2019

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منوعات

مصرـ وفاة مشردين بسبب البرد يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعد وقوع ثاني حالة وفاة بسبب موجة البرد القارس. حالة الاستياء انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحولت لمنصة هجوم على المسؤولين ولاستنكار ما آلت إليه أوضاع الفقراء في مصر.

Obdachlose im Winter (Getty Images)

صورة رمزية

بعد أن امتلأت صفحات الفضاء الأزرق بالتعليقات الطريفة والمضحكة عن شدة البرد الذي تواجهه مصر هذه الأيام، تحولت تلك الصفحات إلى منصة لإلقاء اللوم على الحكومة والمسؤولين عقب وفاة شخصين متأثرين بموجة البرد. 

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وقد أثارت واقعة وفاة رجل وامرأة في مصر بسبب البرد، ضجة كبيرة في صفوف المصريين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين متعاطف وناقم على الوضع. ففي المنيا، عثر أهالي مدينة ملوي على جثة مسن، بلا مأوى، توفي متجمداً. وعُثر على الرجل المسن ملقياً على أحد أرصفة مدخل المدينة بطريق "القاهرة - أسوان" الزراعي. وبتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين أنه توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

أما الواقعة الثانية، فكانت لوفاة امرأة مشردة، في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. وقد عُثر على السيدة أمام مدخل حي أول المحلة الكبرى. وبحسب بعض المواقع الإخبارية العربية، كانت السيدة المسنة قد حاولت الاحتماء وطلب المساعدة من العاملين في حي أول المحلة ،إلا أنهم رفضوا السماح لها بالدخول.

الواقعة أثارت غضباً كبيراً جعل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية يخرج  برد رسمي، الذي أصدر بياناً أكد خلاله أن السيدة تدعى منى طلعت الششتاوي أبو الغيط، وأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، كما أفادت التقارير الطبية، نافياً ما تردد حول لجوئها إلى حي أول المحلة للاحتماء من البرد ورفض المسؤولين الاستجابة لطلبها، وفقا لما ورد بوسائل إعلام مصرية.

وعبر عدد من النشطاء عن غضبهم بسبب وفاة السيدة من شدة البرد متسائلين عن دور الحكومة في مساعدة المشردين والفقراء في مثل هذه الحالات. فيما أطلق النشطاء على السيدة المتوفاة اسم "سيدة البرد" مُهاجمين كل الجهات الرسمية والحكومية بسبب تخاذلهم وعدم مساعدتهم لكل محتاج.

من جهة أخرى، فجر أحد أقارب " سيدة البرد" مفاجأة بخصوص ما تردد حول ملابسات وفاتها، مشككا في حقيقة وفاة السيدة متأثرة بالبرد كما تردد. وذكر قريب السيدة المتوفاة أنها كانت مريضة  في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية، وكانت تعاني من التخلف العقلي. وأضاف في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية المصرية، أن المتوفية كانت تزور شقيقتها في قرية قريبة من المحلة الكبرى، وتوفيت أثناء عودتها، معقبًا بالقول: "(...) الكلام الذي يتردد حول وفاتها بسبب البرد كذب وافتراء، مشيرا إلى أنها كانت مصابة بقرحة في المعدة وكنت بصدد العلاج منها، وتوفيت في سن 54 عامًا»، وفقاً لما ورد بمواقع إخبارية مصرية.

سارة إبراهيم

  • Social Bite Village Häuser mit Gärten (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    صورة لمشروع "القرية الاجتماعية النموذجية" الذي سعى لمساعدة المتشردين على العيش في سكن لائق. "القرية الاجتماعية النموذجية" هو مشروع اسكتلندي يساعد المتشردين منذ عدة سنوات، بدأ أولا بتزود المتشردين بالطعام مجانا يتم تمويله من تبرعات متطوعين.

  • Häuser im Social Bite Village (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    مشروع القرية لم يقتصر فقط على تقديم الطعام والشراب للمتشريدن وإنما يسعى الآن لتوفير مأوى مناسب لهم. القرية التي تقع في أدنبره بحي غرانتون وتوفر المسكن لـ20 شخصا، مكونة من منازل خشبية صغيرة جد منظمة.

  • Küche und Wohnraum eines Hauses des Social Bite Village (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    يتوفر المنزل الخشبي الصغير على غرفة للنوم وغرفة للجلوس مشتركة مع مطبخ صغير وتلفاز (في وسط الصورة) ورائه الحمام. على الرغم من أن المنزل ليس فاخرا ولكنه أفضل بكثير من العيش في الشارع.

  • Wohnraum eines Hauses des Social Bite Village (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    بيوت "القرية الاجتماعية النموذجية" مصنوعة من الخشب. ووفقا للساهرين على المشروع فإن الخشب الذي استخدم لإنشاء هذه المنازل من غابات مستدامة. الجدران الخارجية للمنازل يبلغ سمكها 25 سنتيمترا لحماية الساكنة من البرد القارس خلال فصل الشتاء.

  • Bett in einem Haus des Social Bite Village (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    مساحة غرفة النوم ليست كبيرة ولكنها كافية ومريحة. ورغم ذلك فإن هذه المنازل يتم توفيرها للمشردين فقط لفترة مؤقتة.

  • Große Buchstaben, die das Wort Home ergeben, stehen auf einer Fensterbank (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    لا يسمح لأحد بالعيش هنا لأكثر من 18 شهرا. فمنازل مشروع "القرية الاجتماعية النموذجية" ليست لإقامة دائمة أساسا، ولكنها لمدة مؤقتة تتراوح بين 12 و18 شهرا. خلال هذه المدة يساعد الساهرون على المشروع الساكنة على استعادة حياتهم العادية من جديد.

  • Sonny Murray (l.) und Colin Childs sitzen in einem Haus des Social Bite Village (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    القائمون على مشروع "القرية الاجتماعية النموذجية" يُعلَّمون المتشردين مهارات مهمة ويساعدونهم في العثور على عمل. فبعد 18 شهر ينبغي عليهم الانتقال إلى شققهم الخاصة.

  • Josh Littlejohn vor dem Social Bite Village (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    يوش ليتل-دجون، أحد مؤسسي مشروع "القرية الاجتماعية النموذجية"، يريد القضاء على التشرد. وربما يمكن لهذا المشروع أيضا أن يكون بمثابة نموذج لمناطق أخرى في اسكتلندا أو العالم، ولما لا! إعداد: ماركو مولر / ترجمة: عبد الكريم اعمارا


 

مختارات

"قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

في اسكتلندا، ولمساعدة الأشخاص بلا مأوى أو متشردين فى الشوارع تم إنشاء "قرية اجتماعية نموذجية" مكونة من منازل خشبية صغيرة لتوفير المأوى المناسب لهم ضمن مشروع واعد؟ (30.05.2018)  

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