مصرـ مسيرة للدعاء ضد كورونا والحكومة تحظر التجول ليلا

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء (24 آذار/ مارس 2020) حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وذلك في إطار
كما أعلن تعليق كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص خلال نفس الساعات. وأوضح أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين.
كما أعلن تعليق العمل بالمصالح الحكومية باستثناء المكاتب الصحية. وأكد أن العقوبات المشمولة في قانون الطوارئ ستطبق على مخالفي هذه القرارات.. وهي عقوبات تبدأ بغرامة 4000 آلاف جنيه (قرابة 670 دولار) وتصل إلى الحبس" وأضاف أن "التوجيهات الصادرة إلى وزارة الداخلية هي التعامل بكل الحسم والحزم مع أي مخالفات".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح صباح اليوم بأنه كلف الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات إضافية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
يشار إلى أن مصر اتخذت حزمة من الإجراءات للتصدي لانتشار الفيروس في البلاد،منها وضع قيود على عمل المحال والمطاعم ودور السينما والمسارح والمساجد وتعطيل الدراسية بالمدارس والجامعات ووقف الانشطة الرياضية.
من جهة أخرى أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة العشرات في مسيرة خرجت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في مدينة الإسكندرية بشمال مصر للدعاء والتضرع لرفع بلاء فيروس كورونا. وردد المشاركون "الله أكبر" و "لا إله إلا الله"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وتدخلت قوات الأمن لتفريق المسيرة، التي جاءت رغم تدابير احترازية تقوم بها الحكومة المصرية لمنع التجمعات ومكافحة انتشار الفيروس.
وقوبلت أنباء هذه المسيرة بردود فعل ساخرة وواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلق بعض الرواد بكتابة:"ثورة ثورة حتى المصل" و "يا كورونا قول الحق إنت فيروس ولا لأ" و "بيحرقوا علم كورونا في محطة الرمل" و "يا اللي ساكت ساكت ليه؟ ... جبت كحولك ولا إيه؟".
ونشر البعض تعليقات على غرار "منظمة الصحة: ألطم على وشي؟". وسجلت مصر أمس خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس و39 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 19 والإصابات إلى 366 إصابة.
ع.خ /ع.ج.م (د ب ا)
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
الحذر من مقابض الأبواب
فيروسات كورونا المعروفة للعلماء تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب. ورغم إنه من غير الواضح بعد كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء يرجحون انتشاره عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. هذا الرذاذ ينتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة. لذلك من الضروري غسل اليدين دائماً.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
الأكل في الخارج ليس شهياً دائماً!
ينبغي الحرص عند الأكل في المطاعم وغيرها من الأماكن العامة. فقد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق السعال أو العطس مباشرة على الصحون أو أدوات المائدة. وفقاً للمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر لم يُثبت حتى الآن انتقال المرض بهذه الطريقة. لكن من الأفضل حالياً توخي الحرص وتناول الطعام المُعد في المنزل.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
هل أخاف من البضائع المستوردة؟
مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال في المنزل، يحتاجون إلى الألعاب لتسليتهم. فهل تمثل الألعاب المستوردة من بلاد أخرى خطراً؟ يجيب المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالنفي، فحتى الآن لا توجد حالات انتقال للعدوى عبر بضائع مستوردة. كما يقول الخبراء إن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو وارتفعت الرطوبة، وهو ما لا يحدث بالضرورة مع البضائع حيث تتعرض لعدة تغيرات جوية حتى تصل إلى وجهتها الأخيرة.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
هل التسوق الإلكتروني خطر؟
في ظل عمل الكثيرين من المنزل هذه الأيام وتفاديهم المتاجر، تزدهر التجارة الإلكترونية بشكل كبير. فهل من الممكن الإصابة بالعدوى من خلال لمس الطرود؟ بشكل عام فإن فيروسات كورونا لا تعيش طويلاً على الأسطح الجافة. بما أن بقاء الفيروس مرتبط بعدة عوامل بيئية مثل درجة حرارة الجو والرطوبة، فإن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن انتقال الفيروس عن طريق الطرود أو البريد "مستبعد".
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
هل "صديق الإنسان" ناقل للفيروس؟
العزل المنزلي يصيب الكثيرين بالملل، وتكون الحيوانات الأليفة في هذه الحالة مبعثاً للتسلية. لكن هل من الممكن أن تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس؟ رغم تأكيدات الخبراء أن احتمالية إصابة الحيوانات بالعدوى "ضئيلة جداً"، إلا أنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال تماما. فالحيوانات لا تًظهر أي أعراض، وبالتالي فهي لا تمرض. لكن لا يعني ذلك أنها غير حاملة للفيروس وقد ينتقل للإنسان برذاذ الحيوان أو إفرازاته.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
هل نعزل الخضروات؟
يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطراً علينا؟ يُصنف المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات على إنها "ضئيلة جداً". فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق. أهم ما يُنصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا. كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
ماذا عن الأغذية المجمدة؟
إذا كانت فيروسات كورونا المعروفة لنا مثل السارس (SARS) والميرس (MERS) لا تتأثر بالبرودة، فهل يعني ذلك وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح الأغذية المجمدة؟ هذه الفيروسات قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يُطمئن الجميع: فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المُجمدة منها.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
ممنوع أكل الحيوانات البرية!
الخبر الوحيد الجيد منذ بدء أزمة كورونا هو أن الصين منعت أكل الحيوانات البرية. فجميع الدلائل تشير إلى أن المرض انتقل من الخفاش للإنسان. ولم يكن هذا ذنب الخُفاش، فالإنسان هو من اختار أكله. لذلك لا يُنصح أبداً بأكل أي حيوانات برية.