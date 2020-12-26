مصرـ حريق في مستشفى يودي بحياة عدة مصابين بكورونا

لقي سبعة مصابين بوباءكوفيد-19 اليوم (السبت 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020) مصرعهم إثر اندلاع حريق في قسم العناية المركزة في مستشفى يقع شمال-شرق القاهرة، حسب مصادر أمنية وقضائية.

وأصيب خمسة مرضى بسبب الحريق الذي بدأت النيابة العامة تحقيقا لمعرفة أسبابه، ووقع في أحد مستشفيات مدينة العبور. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، وفق المصادر نفسها. وقالت وسائل إعلام المحلية إنّ الحريق اندلع على الأرجح بسب "ماس كهربائي". وقالت المصادر إنه تم إخلاء المستشفى وإغلاقه ونقل المرضى إلى مستشفى عام في القاهرة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، شب حريق مماثل في مستشفى يعالج مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد في الاسكندرية، أدى إلى مصرع سبعة مرضى وإصابة سبعة آخرين.

وسجلت مصر حسب الأرقام الرسمية، 130.126 إصابة بالفيروس، من بينها 7.309 وفيات. بيد أنّ المسؤولين المصريين لا يستبعدون أن يكون عدد الإصابات أكبر، إذ لا يتم إحصاء إلا من يجرون اختبار الإصابة بالمرض في مرافق وزارة الصحة وانخفاض معدل إجراء فحوص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر).

وشهدت مصر الأسبوع الماضي زيادة حادة في عدد حالات كورونا المؤكدة والمعلنة رسميا. وسجلت وزارة الصحة 1.133 إصابة جديدة بالفيروس و49 وفاة أمس الجمعة.

ح.ز/ ع.ج (رويترز/ أ.ف.ب)