 مصرـ حريق في مستشفى يودي بحياة عدة مصابين بكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.12.2020

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أخبار

مصرـ حريق في مستشفى يودي بحياة عدة مصابين بكورونا

قالت مصادر محلية ومواقع إخبارية إن حريقا أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في مستشفى خاص يعالج مرضى فيروس كورونا المستجد على مشارف العاصمة المصرية القاهرة.

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كورونا في مصر.. ما حقيقة الخلاف بين الأطباء ووزارة الصحة؟

لقي سبعة مصابين بوباءكوفيد-19 اليوم (السبت 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020) مصرعهم إثر اندلاع حريق في قسم العناية المركزة في مستشفى يقع شمال-شرق القاهرة، حسب مصادر أمنية وقضائية.

مختارات

كشفت هيومن رايتس ووتش أنه تم عدد من حالات الوفاة جرّاء فيروس كورونا في السجون المصرية المكتظة، وفيما أكدت أنه تم إطلاق سراح آلاف السجناء، لكنها اعتبرت ذلك "غير كاف" وطالبت بتوفير رعاية طبية ملائمة وتسريع وتيرة الإفراجات.

بعد 43 يوما من الصراع مع فيروس كورونا، توفيت الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عاما. حزن داخل الأوساط الفنية في مصر ومتابعون أعادوا نشر آخر رسالة صوتية للجداوي وتحذيرها من التهاون مع الفيروس.

وأصيب خمسة مرضى بسبب الحريق الذي بدأت النيابة العامة تحقيقا لمعرفة أسبابه، ووقع في أحد مستشفيات مدينة العبور. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، وفق المصادر نفسها. وقالت وسائل إعلام المحلية إنّ الحريق اندلع على الأرجح بسب "ماس كهربائي". وقالت المصادر إنه تم إخلاء المستشفى وإغلاقه ونقل المرضى إلى مستشفى عام في القاهرة.

 وفي حزيران/ يونيو الماضي، شب حريق مماثل في مستشفى يعالج مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد في الاسكندرية، أدى إلى مصرع سبعة مرضى وإصابة سبعة آخرين.

 وسجلت مصر حسب الأرقام الرسمية، 130.126 إصابة بالفيروس، من بينها 7.309 وفيات. بيد أنّ المسؤولين المصريين لا يستبعدون أن يكون عدد الإصابات أكبر، إذ لا يتم إحصاء إلا من يجرون اختبار الإصابة بالمرض في مرافق وزارة الصحة وانخفاض معدل إجراء فحوص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر).

وشهدت مصر الأسبوع الماضي زيادة حادة في عدد حالات كورونا المؤكدة والمعلنة رسميا. وسجلت وزارة الصحة 1.133 إصابة جديدة بالفيروس و49 وفاة أمس الجمعة. 
ح.ز/ ع.ج (رويترز/ أ.ف.ب)

 

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    جيف بيزوس

    شهدت شركة أمازون لمؤسسها جيف بيزوس (في الصورة مع صديقته لورين سانشيز أمام تاج محل) نشاطاً كبيراً في ظل هذا الوباء، حيث حققت أسهم أمازون أرقاماً قياسية جديدة. وقد كان بيزوس أغنى شخص في العالم حتى قبل أزمة فيروس كورونا وأصبح الآن أكثر ثراءً. فوفقاً لمجلة فوربس، تبلغ ثروته 193 مليار دولار (161 مليار يورو).

  • Tesla CEO Elon Musk

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إيلون ماسك

    يبدو أن شركة تسلا لرجل الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك شهدت ازدهاراً كبيراً خلال جائحة كورونا. فقد تجاوز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، بيل غيتس في قائمة أغنى أغنياء العالم. وبلغت ثروته حوالي 132 مليار دولار.

  • Zoom founder Eric Yuan

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إريك يوان

    يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.

  • Peloton CEO John Foley

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    جون فولي

    لعبت اجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق نوادي الرياضة دوراً مهماً لصالح جون فولي. إذ مع توجه الملايين من الناس إلى ممارسة الرياضة في المنازل عوضاً عن الذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية، تضاعفت أسهم شركة (بيلتون) للأجهزة الرياضية ثلاث مرات خلال الوباء، مما أدى بشكل مفاجئ إلى تحويل فولي البالغ من العمر 50 عاماً إلى ملياردير.

  • Shopify founder Tobias Lütke

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    توبياس لوتكه

    تتيح منصة (شوبيفاي) للكثيرن إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة - وهي فكرة طورها توبياس لوتكه، الذي ولد في كوبلنز بألمانيا، وهاجر إلى كندا في عام 2002، حيث بدأ العمل في مرآب سيارات مثل العديد من سكان أمريكا الشمالية. وقد تضاعفت قيمة أسهم شركة (شوبيفاي) في كندا، وتصاعدت الأرباح منذ آذار/ مارس. وتبلغ ثروة لوتكه، البالغ من العمر 39 عاماً، حوالي 9 مليارات دولار. بحسب مجلة فوربس.

  • BioNTech CEO Ugur Sahin

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    ملياردير بين عشية وضحاها

    في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بدأ أوغور شاهين في تطوير أبحاثه في العمل على لقاح ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على التطعيم الذي طورته شركته بيونتك في مقرها ألمانيا. دفع اللقاح شاهين، الذي ينحدر من تركيا، إلى أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. و تقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها بـ 2.4 مليار دولار.

  • Dominik Richter, CEO of Hello Fresh

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    مقومات النجاح

    ازدهرت شركة الخدمات الغذائية (هيلوفرش) خلال أزمة كورونا وسجلت التقارير أرباحاً كبيرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الوباء، حيث استغل المؤسس المشارك والمساهم دومينيك ريختر إغلاق المطاعم لإنعاش عمله. وعلى الرغم أنه ليس في مستوى ثراء الأغنياء الآخرين، إلا أنه يمتلك المقومات المناسبة للحاق بهم. نيكولاس مارتين / ريم ضوا


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